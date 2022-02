Come trovare il miglior conto corrente di Febbraio 2022?

Stabilire quale sia il miglior conto corrente di Febbraio può dare risposte differenti in base al tuo profilo. Se per esempio stai cercando un prodotto familiare, magari da cointestare, dovrai valutare alcuni servizi e condizioni che invece un utente che vuole solo risparmiare non considererà importanti. Ecco quali sono i conti correnti più convenienti per un giovani che vuole un conto a canone zero, per una famiglia e per un minore tra le offerte di Febbraio 2022

Per individuare il miglior conto corrente devi innanzitutto capire cosa stai cercando dal nuovo conto. Vuoi un prodotto a zero spese o vorresti avere una carta di credito? In base ai servizi e alle richieste che hai la classifica dei prodotti più convenienti può cambiare. Per una famiglia un prodotto a zero spese può non essere l’ideale perché spesso i prelievi o i servizi gratuiti sono limitati. Ci sono poi i conti per i minori, sono per la maggior parte carte conto o conti deposito che si possono aprire tra i 12 e i 17 anni.

Trovare le offerte per un nuovo conto corrente richiede tempo, la ricerca deve essere attenta e devi confrontare decine di soluzioni prima di scegliere quella giusta per te. Puoi semplificare l’analisi delle promozioni utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento gratuito ti permette di personalizzare la ricerca secondo le tue richieste:

numero di prelievi gratuiti

conti a zero spese

possibilità di accredito dello stipendio

conti digitali

e così via

Il miglior conto corrente a zero spese

Per aiutarti ad orientarti tra le tante proposte offerte dalle banche a chi vuole aprire un nuovo conto corrente, ecco alcune delle migliori promozioni di questo mese.

BBVA conto

Il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria propone ai nuovi clienti un conto all digital con carta di debito a zero spese. Puoi attivare l’offerta BBVA online e scaricando l’app. Le condizioni della promozione ti permetteranno di prelevare dagli ATM e fare bonifici senza pagare commissioni.

L’incentivo per i nuovi clienti che scelgono questo prodotto è il Gran Cashback sugli acquisti, si tratta di un’opzione che ti garantirà un rimborso del 10% sulle spese fatte con carta (ma solo per un importo massimo di 500 euro). Poi fino al termine del primo anno potrai avere un rimborso dell’1% sugli acquisti, ma dovrai spendere almeno 250 euro al mese.

Con BBVA puoi rateizzare le tue spese fino a 1.500 euro con il servizio Pay&Plan, puoi attivare questa opzione per un massimo di 5 spese in 90 giorni. Il servizio non è gratuito, pagherai degli interessi e un contributo per usare il Pay&Plan. Avrai anche a disposizione il servizio di Anticipo stipendio, l’importo massimo sarà sempre di 1.500 euro e potrai chiedere che la banca ti faccia un mini prestito prima dell’accredito della busta paga.

My Genius

Per la tua famiglia potrebbe essere una soluzione conveniente anche sottoscrivere l’offerta My Genius di UniCredit. Hai tempo fino al 30 Aprile 2022 per attivare la promozione del conto a zero spese che ti offrirà gratuitamente il servizio Banca Multicanale e azzererà i costi di emissione per la carta di debito My One. Con questa offerta avrai la possibilità di usare i canali digitali per fare bonifici e giroconti gratuiti, potrai anche prelevare gratuitamente da ogni ATM UniCredit.

Potrai attivare però dei moduli creati da UniCredit per adattare meglio il conto alle esigenze della tua famiglia. I moduli My Genius tra cui scegliere sono:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (azzerabile dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Puoi attivare o disattivare i moduli ogni volta che vorrai e cambiare la tua offerta anche ogni mese. Una volta che passerai dal conto base ai moduli non potrai tornare al conto a zero spese.

Widiba

Un’altra soluzione che puoi attivare a condizioni favorevoli questo mese è la promozione di Banca Widiba per il conto Start. Anche questo è un conto a zero spese, avrai la possibilità di cointestarlo e di attivare l’accredito diretto dello stipendio.

L’offerte del momento ti permette di attivare gratuitamente il conto e di non pagare il canone per 1 anno, al termine dei primi 12 mesi pagherai un canone di 3 euro a trimestre per questo conto. Gli under 30 anni invece continueranno ad avere il conto gratis fino a quando compiranno 31 anni.

Con questo conto e le sue carte potrai operare alle seguenti condizioni:

prelevare gratis (importi superiori a 100 euro)

prelevare dagli ATM di altri istituti pagando 1 euro

avere una carta di debito a canone zero

attivare Linee di deposito libere o vincolate

Conto Corrente Arancio di ING

Una delle migliori promozioni che puoi attivare questo mese è l’offerta per i clienti che aprono il Conto corrente Arancio di ING. Per chi sottoscrive il contratto con ING entro il 31 Marzo il conto sarà a zero spese e sarà a canone gratuito anche la carta di credito Mastercard Gold. Questa soluzione permette di continuare a non pagare il canone per entrambi i prodotti, per la carta la condizione di questa offerta è che si spendano almeno 500 euro con la carta ogni mese mentre per il conto puoi accreditare lo stipendio o la pensione, oppure puoi versare sul conto 1.000 euro al mese.

La carta Mastercard Gold ha un plafond massimo di 1.500 euro al mese e per poterla ottenere è necessario che sul tuo conto ci siano almeno 3.000 euro. I servizi e le condizioni per operare con questa carta sono:

rateizzazione delle spese (a 3,6, 9, 12 mesi) con Pago Flex – commissione mensile 0,50% dell’importo e TAEG 13,41%

– commissione mensile 0,50% dell’importo e TAEG 13,41% prelievi da ATM 4% dell’importo o 3 euro di commissione minima

Con il conto Arancio avrai l’attivazione del Modulo zero vincoli gratis, questo servizio (che costerebbe 2 euro al mese) include: bonifici gratuiti online, prelievi senza commissioni e 1 carnet assegni.

Conto Fineco

Un’altra soluzione che puoi attivare è il nuovo conto Fineco, questo conto è a zero spese e ti offre le seguenti condizioni operative:

prelevare gratuitamente dagli ATM UniCredit (in Italia e in UE) se importo supera i 99 euro

fare bonifici tramite app a costo zero

avere un fido a partire da 3 mila euro

attivare carta di debito con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro per spese straordinarie)

richiedere prestiti online fino a 50 mila euro

Il conto resterà gratis per gli under 30 anni, per gli altri clienti invece il costo del canone è di 6,95 euro al mese.

Le carte conto e i conti per minori

Se quello che cerchi è un conto o un prodotto che ti consenta di inviare denaro ai tuoi figli e di fargli iniziare a gestire piccole somme di denaro, ma anche per mettere da parte un gruzzolo per quando diventeranno maggiorenni.

DOTS

Chi ha meno di 18 anni può attivare il conto DOTS, la versione per chi ha tra i 12 e i 18 anni è disponibile il piano First mentre per chi ha più di 18 anni c’è il TOP. Questo prodotto è una carta conto con IBAN, puoi effettuare bonifici e ricevere denaro. Il tetto massimo per le ricariche della tua carta DOTS è di 2.500 euro l’anno.

Le applicazioni che potrai trovare utile per la gestione del tuo denaro sono Salvadanaio e Saldo Saggio. Il primo è un sistema che ti consentirà di arrotondare gli importi spesi e di metterli da parte per potersi garantire un piccolo saldo da poter spendere per i propri progetti. Il secondo è un servizio che effettuerà una stima delle entrate e delle uscite mensili sul tuo conto, calcolerà quelli che sono i pagamenti ricorrenti e i costi di abbonamenti e altri servizi che paghi ogni mese e ti indicherà il saldo disponibile.

HYPE

Puoi anche attivare un’altra carta conto, puoi scegliere anche HYPE sia se sei un minorenne che se hai più di 18 anni ma non possiedi i requisiti per aprire un conto corrente. Le condizioni operative di questa offerta sono:

canone gratuito

cashback del 10% sugli acquisti

bonifici e prelievi gratuiti

tetto massimo di spesa mensile fino a 2.500 euro

Quando compirai 18 anni il profilo diventerà automaticamente uno Start.

