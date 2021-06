Oggi trovare avere Internet in casa senza telefono fisso è una possibilità che può essere facilmente realizzata: esistono infatti le cosiddette offerte di tipo all inclusive che garantiscono l’accesso alla telefonia fissa e a Internet senza prevedere il pagamento del canone telefonico. Vediamo di seguito come funzionano e quali sono le migliori proposte che si possono attivare online a giugno 2021.

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di giugno 2021

Attivare una nuova offerta Internet casa è un ottimo metodo per riuscire a ridurre i costi della proposta che si ha già all’attivo (soprattutto nei casi in cui sia stata attivata diversi anni fa) e per accedere a una rete più veloce.

Nel caso in cui oggi si fosse interessati ad avere Internet in casa senza telefono fisso si potrebbe valutare le proposte commerciali degli operatori TIM, Vodafone, Fastweb, WINDTRE e Sky.

Queste ultime permetterebbero di poter navigare (nelle zone raggiunte) alla massima velocità disponibile, che è quella della fibra FTTH, che oggi è in grado di raggiungere fino a 2,5 Giga in download.

Per conoscere quale tipologia di rete si potrà avere nella propria abitazione, si consiglia di effettuare sempre una verifica della copertura. Per quanto riguarda, invece, la scelta di un’offerta senza telefono fisso, ovvero nella quale non si dovrà pagare il canone telefonico pur potendo chiamare da numero di rete fissa, abbiamo effettuato un’analisi comparativa delle migliori soluzioni commerciali, che sarà disponibili nei paragrafi seguenti.

Confronta le migliori offerte Internet casa »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Internet in casa senza telefono fisso con TIM

L’operatore TIM propone una promozione Internet casa chiamata TIM Super Fibra con la quale navigare fino a 1 Giga in download nelle zone raggiunte da tale tecnologia di rete, che se attivata entro il 13 giugno 2021 prevede 2 mesi gratuiti – poi avrà un costo di 29,90 euro al mese.

Nel piano mensile sono compresi:

Internet illimitato;

la chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online della promozione;

il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6, che avrà un costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Fino al 31 ottobre 2021 si potrà integrare l’offerta con Disney+ al costo 4,99 euro al mese, i quali poi diventeranno 7,99 euro al mese. Grazie a TIM UNICA, invece, si avrà diritto a Giga illimitati e tante altre offerte in promo per tutta la famiglia.

Clicca sul link per attivare la proposta commerciale di TIM

Scopri Super Fibra »

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, si potrà comunque attivare:

TIM Super Mega , che permetterà di navigare alla velocità della fibra FTTC fino a un massimo di 200 Mega in download;

TIM Super ADSL, che permetterà di raggiungere la velocità massima di 20 Mega in download.

Internet in casa senza telefono fisso con Vodafone

L’abbonamento Internet casa proposta da Vodafone si chiama Internet Unlimited e ha un costo fisso mensile di 27,90 euro, senza vincoli né costi di attivazione o spedizione. Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Internet Unlimited »

Nel piano sono inclusi:

Internet fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Aggiungendo 2 euro, quindi al costo fisso mensile di 29,90 euro, si potranno aggiungere le chiamate illimitate da telefono fisso e una SIM dati con 150 Giga inclusi, con la quale sarà possibile navigare sempre quando non ci si trova in casa e che potrebbe tornare molto utile in vista delle vacanze estive.

Al costo di 39,90 euro al mese si potrà poi scegliere il piano Giga Family Infinito Edition che, all’offerta base della connessione Internet casa, unisce anche una SIM con Giga, minuti e chiamate senza limiti.

Clicca sul link per saperne di più.

Annunci Google

Scopri Giga Family Infinito Edition »

Internet in casa senza telefono fisso con Fastweb

Fastweb è un operatore che si distingue dagli altri per la velocità della sua rete di tipo FTTH, l’unica che oggi è in grado di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download.

Le offerte in fibra ottica dell’azienda, che possono essere sottoscritte direttamente online, partono dalla cifra di 27,95 euro al mese, con il piano NeXXt Casa Light, il quale include l’attivazione della linea, Internet illimitato, le chiamate a consumo, il WOW Spacer e l’Internet box NeXXt.

Scopri NeXXt Casa Light »

Spendendo qualche euro in più, ovvero 30,95 euro al mese, si potrà attivare il piano NeXXt casa, nel quale, oltre ai servizi elencati per l’offerta Light, sono presenti le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e l’amplificatore Wi-Fi Booster.

Clicca sul link in basso se sei interessato a saperne di più su questa tariffa.

Scopri NeXXt Casa »

Internet in casa senza telefono fisso con WINDTRE

Passando alla Super Fibra di WINDTRE, con la quale navigare fino a 1 Giga in download in tutte le città raggiunte dalla fibra FTTH (o in alternativa con la fibra FTTC o la rete ADSL), si tratta di una promozione disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese.

Al momento si tratta della tariffa più conveniente tra tutte, della quale si consiglia di approfittare per la presenza dei seguenti vantaggi inclusi:

la connessione a Internet illimitate;

12 mesi di Amazon Prime Video;

il modem con Wi-Fi 6 incluso e l’assenza di costi di attivazione.

Scopri le proposte WINDTRE »

Internet in casa senza telefono fisso con Sky

Le offerte Internet casa di Sky possono essere attivate dai già clienti Sky a un prezzo promozionale, pari a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, che poi diventeranno 29,90 euro al mese.

Il piano prevede Internet illimitato, l’assenza di costi di attivazione e le possibilità di navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e 300 Mega in upload. Le chiamate sono a consumo. Clicca sul link per avere maggiori dettagli.

Scopri Sky Wifi »

La proposta di Sky può essere personalizzata in modi differenti: per esempio al costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi (che poi diventeranno 54,90 euro al mese) sarà possibile attivare Sky Wifi + Sky TV.

Scopri Sky Wifi + Sky TV »

Al costo di 55,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 74,90 euro al mese) si potrà scegliere il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport, che permetterà di avere in un unico pacchetto la potenza di Sky Wifi e la spettacolarità di Sky TV.

Clicca sul link per sapere di più su questa tipologia di abbonamento.

Scopri Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport »