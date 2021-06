Pulsee luce e gas: le offerte di giugno 2021

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023: questo non significa che si dovrà attendere questa data per cambiare, in quanto il passaggio dal mercato tutelato è possibile fin da subito, in qualsiasi momento.

Tra i tanti operatori che propongono soluzioni vantaggiose e convenienti nel mercato libero troviamo anche Pulsee, un operatore con il quale è possibile risparmiare parecchio rispetto ai prezzi che sono commercializzati in Maggior Tutela.

Per analizzare la convenienza effettiva delle offerte dell’operatore abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it: di seguito saranno illustrate, nel dettaglio, quali sono le offerte luce e gas Pulsee che si consiglia di sottoscrivere online nel mese di giugno 2021.

Pulsee luce e gas: le offerte luce di giugno 2021

Il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è uno strumento molto utile perché permette di effettuare delle simulazioni e conoscere in anticipo quanto si potrà risparmiare rispetto al mercato tutelato attivando una determinata offerta.

Nel caso di Pulsee luce, è stato ipotizzato il profilo di una famiglia composta da 3 persone che utilizza il frigorifero, la lavatrice, il forno e il climatizzatore. Le migliori offerte luce di giugno 2021 sono:

ZeroVentiquattro Luce Fix;

ZeroDodici Luce Fix.

Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

Confronta le offerte luce Pulsee »

Vediamo di seguito quali sono le differenze tra le due offerte luce Pulsee e quanto si potrà risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica.

ZeroVentiquattro Luce Fix

L’offerta Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix è una tariffa di tipo monorario, conveniente e trasparente: non sono previsti costi nascosti né clausole minuscole e il prezzo è bloccato per un periodo di 12 mesi.

La promozione:

è green;

può essere attivata online in soli 3 minuti e gestita sempre totalmente online;

può essere pagata tramite RID o carta di credito;

prevede un prezzo della luce scontato del 60%, grazie all’utilizzo del codice sconto SOSL60.

Quanto si può risparmiare rispetto al mercato tutelato? Fino a 134 euro all’anno, grazie a fatture mensili di 44 euro e a un costo totale annuo di 530 euro circa. Approfitta subito di tutti i vantaggi di questa soluzione tariffaria sulla componente luce cliccando sul link in basso.

Scopri ZeroDodici Luce Fix »

ZeroDodici Luce Fix

La promozione ZeroDodici Luce Fix si differenzia dalla precedente per il fatto di essere una tariffa di tipo biorario, adatta principalmente a chi è abituato a trascorrere molto tempo in casa alla sera e durante il weekend.

Il prezzo, bloccato per un periodo di 12 mesi, permette di risparmiare fino a 134 euro all’anno rispetto al mercato tutelato, grazie fatture mensili di 44 euro e un costo annuale complessivo che si aggira intorno ai 530 euro.

Tra le caratteristiche di questa offerta sulla componente luce del fornitore Pulsee abbiamo:

il fatto di poter essere attivata online in soli 3 minuti e gestita sempre totalmente online;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

uno sconto sul prezzo della luce pari al 60%, grazie all’utilizzo del codice sconto SOSL60;

la possibilità di essere gestita completamente online.

Se si fosse interessati a saperne di più su questa offerta luce e a procedere con la sua sottoscrizione online, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Scopri ZeroVentiquattro Luce Fix »

Pulsee luce e gas: le offerte gas di giugno 2021

Per quanto riguarda le offerte gas proposte da Pulsee, nel mese di giugno 2021 è disponibile una soluzione tariffaria chiamata Zero VentiQuattro Gas, che si potrà attivare direttamente online.

Clicca sul link in basso per saperne di più fin da subito.

Scopri le offerte gas Pulsee »

Per l’analisi della promozione gas di Pulsee è stata effettuata una comparazione con l’utilizzo del comparatore di offerte gas di SOStariffe.it la quale si è basata sul profilo di una famiglia di 3 persone, che abita in una casa di 75 metri quadri e che utilizza il gas principalmente per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento.

Zero VentiQuattro Gas

La promozione di Pulsee sulla componente gas – chiamata Zero VentiQuattro Gas – è un’offerta a prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi che:

può essere gestita del tutto online;

può essere pagata tramite RID o carta di credito;

prevede uno sconto sul gas pari al 45% grazie all’utilizzo del codice SOSG45.

Questa promozione permette di risparmiare fino a 83 euro all’anno rispetto al prezzo della maggior tutela, grazie al fatto che si pagherebbero delle fatture mensili pari a 61 euro circa, per un totale di poco più di 740 euro all’anno.

Questa offerta gas è perfetta per chi è alla ricerca di una promozione chiara e conveniente, che potrà essere attivata direttamente online in soli 3 minuti. Clicca sul link per attivare online la proposta di Pulsee ZeroVentiQuattro Gas.

Scopri ZeroVentiquattro Gas »

Le due offerte ZeroVentiquattro Luce e ZeroVentiquattro Gas di Pulsee potranno essere sottoscritte anche in modalità Dual Fuel, ovvero si potrà attivare nello stesso momento sia la promozione sulla componente luce sia su quella gas.

Le offerte di tipo Dual Fuel rappresentano sempre un grandissimo vantaggio sia in termini economici sia in termini pratici in quanto si avrà a che fare con un solo fornitore per la gestione delle proprie utenze domestiche.

Pulsee luce e gas in sintesi

Le promozioni luce e gas proposte dall’operatore Pulsee per chiunque voglia attivare una fornitura nel mercato libero dell’energia e del gas naturale sono davvero molto interessanti.

In particolare, ci sono alcuni elementi che le contraddistinguono in modo univoco, ovvero:

la convenienza e il miglior prezzo garantito h24, 7 giorni su 7;

la trasparenza , in quanto i prezzi proposti non prevedono vincoli o clausole nascoste;

la velocità del processo di attivazione, che potrà avvenire in soli 3 minuti anche da smartphone;

la possibilità di personalizzare l’offerta attivata e di poter eventualmente passare a un altro fornitore nel caso in cui non ci fosse soddisfatti, senza per questo dover sostenere delle penali.

Confronta le offerte luce Pulsee »

Le offerte Pulsee luce e gas potrà essere attivata non solo per il cambio operatore, ma anche nel caso di voltura mortis causa, voltura ordinaria, subentro, prima attivazione, nuovo allaccio + prima attivazione.

Scopri le offerte gas Pulsee »

Un’altra particolarità che rende le offerte luce e gas di Pulsee davvero uniche consiste nella possibilità di attivare il servizio di Cost Sharing. Di cosa si tratta? Nella pratica, potrebbe capitare di condividere il proprio appartamento con altri inquilini.

Di solito la bolletta di luce e gas viene intestata a uno di loro: questa opzione è davvero innovativa in quanto permette di recapitare ogni fattura relativa ai consumi di luce e gas a 5 indirizzi email, senza dover sostenere costi aggiuntivi. In questo modo ciascun inquilino saprà a quanto ammonta la quota che dovrà sostenere e la gestione delle utenze diventerà molto più semplice.