Come attivare Netflix con WindTre a Settembre 2022

Con la Super Fibra di WindTre l’intrattenimento di Netflix è incluso: un ventaglio di film e serie Tv da guardare in qualità full HD. Su SOStariffe.it l’identikit dell’offerta esclusiva per già clienti mobile di WindTre e le mosse per attivarla a Settembre 2022 .

Non solo navigazione illimitata alla massima velocità e accesso gratuito ai contenuti di Amazon Prime per un anno. Ora il pacchetto Super Fibra di WindTre si arricchisce di un nuovo servizio, portando l’intrattenimento di Netflix nelle case dei propri clienti, con film e serie Tv da guardare in qualità full HD, al prezzo di 33,99 euro al mese.

Eccola l’offerta esclusiva con cui WindTre, tra gli operatori mobile leader in Italia, “coccola” i suoi già clienti mobile a Settembre 2022. Una proposta che fa camminare a braccetto le top performance della fibra di WindTre (con velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download su rete FTTH) e il meglio dell’offerta firmata Netflix, con i contenuti previsti dal piano Standard, che consente la visione in streaming di film e serie Tv su 2 schermi in contemporanea in full HD.

Prima di passare sotto la lente d'ingrandimento la promozione e analizzare gli step per attivarla, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è uno strumento digitale e gratuito che aiuta i consumatori a confrontare le promozioni messe a disposizione dagli operatori delle Tlc, individuando quella cucita sul proprio stile di navigazione in Rete, le proprie disponibilità economiche e la copertura di Rete nel Comune di residenza.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, che può essere scaricato anche sul proprio smartphone e tablet grazie all’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Super Fibra di WindTre & Netflix a Settembre 2022: la fotografia

NOME DELL’OFFERTA COSA PREVEDE L’OFFERTA COSTO MENSILE Super Fibra & Netflix per clienti WindTre navigazione illimitata fino a 1 Gbps in dowload

12 mesi di Amazon Prime gratuito

piano Standard di Netflix incluso

incluso chiamate con scatto alla risposta

modem Wi-Fi di ultima generazione con assistenza Kasko

giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra 33,99 euro + 9,99 euro di costo di attivazione

Beneficiari di questa promozione, che costa 33,99 euro al mese in esclusiva web, sono i clienti WindTre che hanno già attiva una SIM mobile. Per loro l’offerta Super Fibra di WindTre e Netflix include:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 200Mbps in upload su rete FTTH;

e 200Mbps in upload su rete FTTH; Amazon Prime gratuito per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); abbonamento al piano standard di Netflix incluso: consente la visione in streaming di film e serie tv su 2 schermi in contemporanea in qualità Full Hd.

incluso: consente la visione in streaming di film e serie tv su 2 schermi in contemporanea in qualità Full Hd. chiamate da fisso con scatto alla risposta: 23 centesimi di addebito alla risposta verso tutti i numeri di rete fissa e mobili in Italia;

modem Wi-Fi di ultima generazione e assistenza KASKO inclusa;

e assistenza KASKO inclusa; possibilità di attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra; costo di attivazione: 9,99 euro.

È inoltre possibile attivare (con un sovrapprezzo di 4,99 euro al mese) il servizio Assistenza Facile di WindTre, proposto in collaborazione con Europ Assistance. Il pacchetto, della durata di 12 mesi, include 3 interventi all’anno a scelta tra elettricista, idraulico, tecnico riparatore di elettrodomestici e 3 interventi di esperti in sicurezza informatica, del valore massimo di 300 euro l’uno.

A 1,49 euro in più rispetto al prezzo base è attivabile, invece, il servizio Home Protect per avere la serenità di navigare da casa con una rete fissa sicura e protetta da malware, virus, link dannosi e da email di phishing.

L’offerta Super Fibra per navigare da casa alla massima velocità può essere attivata solo online anche dai nuovi clienti al prezzo di 26,99 euro al mese. In questo caso, le chiamate illimitate sono incluse nel pacchetto. Anche la promozione Super Fibra & Netflix è accessibile ai nuovi clienti al prezzo di 37,99 euro al mese.

Come attivare l’offerta Super Fibra di WindTre & Netflix a Settembre 2022

TIPOLOGIE DI ACCESSO I PASSI PER ATTIVARE L’OFFERTA SUPER FIBRA & NETFLIX Clienti senza un account Netflix verificare la copertura di Rete e attivare l’offerta Super Fibra

configurare il proprio account Netflix tramite un link che sarà ricevuto via mail Clienti con già un account Netflix verificare la copertura di Rete e attivare l’offerta Super Fibra

accedere al proprio account Netflix utilizzando le credenziali personali

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento i passi da compiere per attivare Netflix (piano Standard) associato all’offerta Super Fibra WindTre.

La procedura prevede, innanzitutto, la verifica della copertura di Rete, che rappresenta il primo, fondamentale, step per l’attivazione dell’offerta Super Fibra di WindTre. Al termine di questo passaggio e una volta completata l’attivazione, la visione dei contenuti Netflix sarà a portata di pochi, semplici click. Con un doppio binario, però. Quello per chi non possiede un account Netflix e quello per chi, invece, ha già un account Netflix attivo.

Clienti senza un account Netflix: come fare

Quando Super Fibra di WindTre sarà attiva, coloro che non dispongono ancora di un account a Netflix potranno procedere con la registrazione tramite un link che sarà inviato via email. Tale link rimanderà i nuovi clienti Netflix a una pagina dedicata, dove saranno accompagnati nella procedura di impostazione del proprio account. Affinché il link funzioni, bisognerà accertarsi di essere connesso al proprio Wi-Fi WindTre.

Clienti con già un account Netflix: come fare

Coloro che dispongono già di un account Netflix dovranno connettersi al proprio profilo accedendo con le credenziali personali precedentemente impostate. In questo caso, ciò che cambierà sarà solo il metodo di pagamento: il piano standard di Netflix sarà ora incluso nel conto telefonico WindTre.

I clienti Super Fibra di WindTre che volessero avere accesso al piano Netflix Premium potranno attivare l’upgrade del pacchetto a 5 euro in più al mese, sia durante la fase di registrazione al servizio Netflix, sia successivamente scegliendo l’opzione “Cambia piano” direttamente dal proprio account Netflix associato all’offerta WindTre. Ricordiamo che il piano Netflix Premium consente la visione dei contenuti su 4 dispositivi in contemporanea con il massimo della qualità disponibile (Ultra HD).