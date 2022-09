SPID con TIM non funziona: le soluzioni di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Lo SPID o Sistema Pubblico di Identità Digitale è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati che aderiscono all’iniziativa in modo in modo unificato e più sicuro utilizzando le stesse credenziali (username e password) a prescindere dal dispositivo utilizzato (PC, tablet, smartphone). TIM è tra le identity provider che permette di ottenere lo SPID o TIM id. Cosa fare però quando lo SPID TIM non funziona? Ecco cosa fare quando si hanno problemi di autenticazione per entrare sui siti di INPS, Agenzia delle Entrate, Comune o altri e come eventualmente richiedere assistenza.

SPID TIM: a cosa serve e come richiederlo

TIM id è assolutamente sicuro, in quanto certificato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e si rinnova automaticamente ogni anno senza alcun costo. Con lo SPID si può accedere al proprio fascicolo INPS o pratiche INAIL, richiedere documenti o certificati ad enti pubblici o locali, gestire il 730 precompilato, scaricare il certificato di proprietà della propria auto, pagare ticket sanitari, TARI, TASI, bollettini postali, multe e bollo per un veicolo, accedere all’app IO e richiedere i bonus governativi.

Esistono diverse modalità per chiedere TIM id. E’ possibile farlo online gratuitamente con riconoscimento tramite carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria o firma digitale. Sempre tramite l’apposito sito spid.tim.it si può effettuare il riconoscimento tramite webcam di un PC o smartphone ma il costo è di 24,28 euro. Per ottenere lo SPID in un negozio TIM servono invece un documento d’identità, tessera sanitaria, numero di telefono e indirizzo email. Il riconoscimento avviene “di persona” al prezzo di 14,99 euro.

SPID TIM non funziona: problemi e soluzioni

Possibili problemi con TIM id Soluzioni username o password perduti o dimenticati Per recuperare la password seguire la procedura su https://login.id.tim.it/mps/fp.php

Per recuperare lo username seguire la procedura su https://login.id.tim.it/mps/fu.php TIM id non funziona con Chrome Verificare che il problema sia un’estensione del browser aprendo una scheda in incognito

Selezionare l’estensione dalle impostazioni di Chrome e disattivarla/rimuoverla ErrorCode nr19 Avete inserito troppe volte credenziali non corrette. Verificarle e se l’autenticazione fallisce nuovamente contattare il servizio clienti di TIM ErrorCode nr20 Il livello del vostro TIM id non è sufficiente per accedere. Verificare che le credenziali supportino il livello di sicurezza richiesto e se l’autenticazione fallisce nuovamente contattare il servizio clienti di TIM ErrorCode nr21 Avete inserito le credenziali oltre il limite di tempo massimo. Se l’autenticazione fallisce nuovamente contattare il servizio clienti di TIM ErrorCode nr23 Le credenziali sono state sospese dall’utente o revocate/bloccate da TIM. Contattare il servizio clienti dell’operatore

Il problema più comune con lo SPID è quello di non riuscire ad accedere ai servizi online per aver inserito lo username o la password non corretti. Se non avete la certezza di disporre delle credenziali giuste o le avete perse, dimenticate potete sempre recuperarle seguendo le apposite procedure su https://login.id.tim.it/mps/fu.php per quanto riguarda lo username o https://login.id.tim.it/mps/fp.php per la password.

Potreste avere problemi ad autenticarvi con il TIM id perché il livello di sicurezza richiesto per accedere al servizio è superiore a quello previsto dal vostro SPID. L’identità digitale è disponibile nei seguenti formati:

Livello 1: per accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente

per accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente Livello 2: per accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente insieme a un codice temporaneo di accesso (one time password) generato automaticamente o l’utilizzo di un’app fruibile attraverso un dispositivo come uno smartphone

per accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente insieme a un codice temporaneo di accesso (one time password) generato automaticamente o l’utilizzo di un’app fruibile attraverso un dispositivo come uno smartphone Livello 3: prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici come uno smart card che vengono erogati dall’identity provider

Vi ricordiamo che lo SPID non ha scadenza ma è necessario rinnovare username e password ogni 180 giorni per una maggiore livello di sicurezza. TIM comunque vi informerà quando è necessario provvedere a questa operazione che richiede pochi e semplici passaggi.

Se nella richiesta per il TIM id avete inserito un numero di telefono o una email errati potete sempre modificarli accedendo con le vostre credenziali SPID sul sito id.tim.it e poi all’area Self Customer Care per aggiornare i dati.

Ad alcuni può capitare di non riuscire ad accedere ai servizi di digitali tramite TIM id utilizzando il browser Chrome. Se vi compare il messaggio “Si è verificato un errore imprevisto. Si prega di verificare le modalità di accesso” allora significa che c’è una qualche difficoltà con il navigatore e in particolare con le sue estensioni. Per averne la certezza provate ad aprire una pagina in incognito (Cliccare sulle impostazioni (⋮) > Nuova finestra in navigazione in incognito) che automaticamente non prevede l’utilizzo di estensioni. Se nella nuova finestra riuscite ad accedere con lo SPID è la conferma che qualche estensione è entrata in conflitto con il sistema di autenticazione e deve essere disattivata. I problemi più comunemente riguardano Acrobat di Adobe, gli adblock o una VPN. Per disattivare l’estensione incriminata si deve:

Cliccare sull’icona delle impostazioni (⋮)

Altri strumenti

Estensioni

Spostare la levetta verso destra dell’estensione da disattivare

Eventualmente si può cancellare definitivamente l’estensione cliccando su Rimuovi

Se ancora lo SPID TIM non funziona potete provare ad aggiornare Chrome, svuotare la cache (Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione) o disattivare la VPN se attiva.

SPID TIM non funziona: come richiedere assistenza

Come richiedere assistenza per TIM id Dettagli 0682888736 a pagamento – disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00 800 405 800 gratuito – disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:30 supportotimid@telecomitalia.it

gratuito – disponibile 7/7 e h24

Se avete problemi con il TIM id e nessuna delle soluzioni precedentemente descritte è riuscita a risolverlo potete chiedere supporto a Trust Technologies, la società del gruppo TIM che si occupa della fornitura dei servizi SPID, PEC e fatturazione elettronica, al numero 0682888736 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00. Il costo della chiamata dipende dalla tariffa prevista dal vostro operatore telefonico. Se avete già inserito una richiesta di TIM id su TIM Digital Store potete invece contattare il numero verde 800 405 800 per assistenza sulla propria pratica. L’help-desk di TIM Digital Store è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:30.

In alternativa se lo SPID TIM non funziona potete scrivere una email spiegando il vostro problema a supportotimid@telecomitalia.it. In ogni momento è possibile annullare la procedura di registrazione al TIM id senza alcun tipo di obbligo, penale o conseguenza di sorta ma se volete cambiare identity provider non serve attendere l’annullamento della registrazione. E’ infatti possibile richiedere contemporaneamente più identità digitali a diversi gestori, anche con livelli di sicurezza differenti.

