Carta prepagata senza conto corrente: le 2 offerte di marzo 2023

Le carte di credito prepagate provviste di codice IBAN, pur non avendo un conto corrente abbinato, sono un’alternativa al conto bancario. Consentono di eseguire le stesse operazioni di un normale conto corrente, sia esso online o aperto presso una filiale. Per esempio: effettuare un bonifico bancario o pagare un’imposta, oppure ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione.

Le uniche due differenze rispetto a un conto bancario sono:

si tratta di carte ricaricabili , quindi con un saldo limitato sulla base di quanto denaro il titolare decida di caricare;

, quindi con un saldo limitato sulla base di quanto denaro il titolare decida di caricare; permettono di abbattere le spese fisse di gestione di un normale conto corrente.

Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it è possibile trovare le offerte più convenienti per una carta prepagata senza conto corrente di marzo 2023.

Carta prepagata con IBAN: per saperne di più

Come fare per avere una carta prepagata dotata di codice IBAN? L’operazione è facile e la richiesta è sempre soddisfatta immediatamente. Infatti per ottenerne una non serve soddisfare particolari requisiti reddituali o di patrimonio. Questi prodotti bancari hanno le seguenti caratteristiche:

appartengono ai circuiti Visa e MasterCard;

sono dotate di tecnologia contactless;

si possono usare sia per acquisti online sia in negozi tramite POS;

hanno collegamenti con i principali wallet digitali (per esempio: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) per acquisti online più sicuri;

Poiché sono flessibili, sicure e facili da usare, queste carte sono indicate per giovani, pensionati, minorenni, persone soggette a protesto, aziende e associazioni.

Riguardo ai costi da sostenere per una carta prepagata va notato che:

può essere un canone annuale (o mensile) di tenuta della carta, anche se la maggior parte delle carte è a costo zero;

può essere richiesto un costo per la loro emissione.

Per effettuare una ricarica è possibile scegliere tra bonifico, ricarica per mezzo di un’altra carta e ricarica in contanti in tabaccheria.

Carte prepagate con IBAN: le migliori offerte di marzo 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE 1 Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 euro

circuito internazionale VISA

massimale di spesa giornaliero 10.000 euro

limite di prelievo giornaliero 1.000 euro

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online gratuita 2 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 euro

ricarica della carta: 1 euro di commissione

Grazie al comparatore di SOStariffe.it sono state individuate due delle proposte più appetibili attualmente disponibili sul mercato bancario.

Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba

È una delle offerte più vantaggiose di marzo 2023. È la Carta prepagata Widiba Maxi proposta da Banca Widiba. È una carta ricaricabile, con validità di 3 anni e appartenente al circuito Visa. Con zero costi di attivazione e con ricariche online gratuite, ma con canone annuo di 10 euro, la Carta prepagata Widiba Maxi si contraddistingue per:

limite di ricarica di 10.000 euro ;

; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno da sportello ATM;

10.000 euro di limite massimo di spesa al giorno;

di limite massimo di spesa al giorno; collegamento ai wallet digitali di Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

invio dell’estratto conto mensile gratuito;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione;

notifiche tramite SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo;

bonifico in area SEPA gratuito ;

in area SEPA ; versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti.

La Carta prepagata Widiba Maxi può essere richiesta dai clienti del conto Widiba Start. Si tratti di un conto corrente online a canone zero per il primo anno, mentre dal secondo si applica un canone mensile di 3 euro, che però è azzerabile con una serie di promozioni offerte da Banca Widiba se lo si apre entro il 29 marzo. Il conto Widiba include gratuitamente carta di debito, bonifico ordinario, casella PEC da 1 Giga, prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia, accredito di stipendio o pensione.

Aprendo il conto Widiba Start entro il 29 marzo è possibile ottenere anche un rendimento con tasso del 2,5% lordo con vincoli a scelta della durata di 3, 6 e 12 mesi. La sottoscrizione del vincolo deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di apertura del conto. Banca Widiba fa sapere che “le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza. In caso di svincolo anticipato, le somme vincolate saranno remunerate al tasso della Linea Libera tempo per tempo vigente“.

Per tutti i dettagli sul conto e la carta offerte da Banca Widiba vai al link qui sotto:

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

Virtuale e a zero spese. Ed è utile soprattutto per lo shopping online. La Carta Prepagata Mastercard, che è abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING, è possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento ai principali wallet digitali;

1 euro di commissione per la ricarica;

2 euro di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero;

10 euro di spesa per il rilascio della versione fisica di questa carta.

Per avere questa carta di credito prepagata virtuale è necessario avere Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Ricevuta la richiesta di attivazione, la banca invierà i dati della nuova carta prepagata virtuale via email e SMS. Poi occorrerà attivarla dall’Area riservata dell’App o del sito www.ing.it. Sarà sufficiente effettuare una prima ricarica per poterla usare subito per i propri acquisti online.

Si può ricaricare la propria Carta Prepagata Mastercard in tempo reale, sia da App che dal sito. L’importo scelto è addebitato direttamente sul proprio Conto Corrente Arancio.

Per Conto Corrente Arancio è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli” che offre una serie di servizi aggiuntivi e che può essere anch’essa a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, si spenderebbero 2 euro al mese di canone.

Conto Corrente Arancio include anche:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Inoltre diventato titolare di Conto Corrente Arancio è possibile beneficiare del conto deposito Conto Arancio entro il 31 marzo. I vantaggi? Per i primi 3 mesi il rendimento è del 3% annuo lordo senza vincoli, poi, alla fine dei tre mesi, il tasso di interesse è pari allo 0,5% annuo lordo.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

