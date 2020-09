Il bonus PC e Internet permette di disporre di un voucher da spendere per l’acquisto di offerte Internet casa o dispositivi come tablet e PC. Il bonus potrà essere utilizzato anche per i servizi offerti da Vodafone. Di seguito spiegheremo come richiederlo, chi ne ha diritto e quale cifra è possibile ricevere.

Bonus PC Vodafone: che cosa è e come richiederlo

Il bonus PC e Internet è stato annunciato dal Governo per dare nuovo slancio alla digitalizzazione a seguito dell’emergenza Coronavirus. La pandemia ha infatti messo in luce l’importanza di strumenti tecnologici all’avanguardia per attività come smart working ed e-learning. Nello specifico si tratta di voucher destinati alle famiglie a basso reddito e aziende per l’acquisto di tariffe Internet casa per la fibra ottica o ADSL e il comodato d’uso di tablet e PC. In tutto sarebbero stati stanziati circa 200 milioni di euro.

Per i consumatori finali l’entità del voucher viene calcolata sulla base del reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente):

fino a 20.000 euro – 200 euro per l’acquisto di servizi di connettività con una velocità non inferiore a 30 Megabit al secondo e 300 euro per il comodato d’uso di PC e tablet (500 euro in totale)

fino a 50.000 euro – 200 euro per l’acquisto di servizi di connettività con una velocità non inferiore a 30 Megabit al secondo (200 euro in totale)

Per le aziende il bonus varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro in base a diversi parametri (numero di dipendenti, copertura disponibile in sede centrale, etc.) e potrà essere speso solo per l’acquisto di servizi di connettività con una velocità non inferiore a 30 Megabit al secondo o fino a 1 Gigabit al secondo.

Mercoledì scorso la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, ha confermato nel corso di un’audizione presso la commissione Trasporti della Camera che il bonus PC e Internet verrà erogato a breve, probabilmente entro la fine del mese. L’utente dovrà richiederlo direttamente al proprio operatore fornendo un’autocertificazione al momento della sottoscrizione delle offerte Internet casa. La procedura è stata confermata direttamente da Infratel Italia, società che si occuperà della gestione dei voucher e che partecipa al Piano Banda Ultralarga, con una nota sul proprio sito:

“In seguito delle notizie apparse su diversi organi di informazione in tema di voucher per l’attivazione di servizi a banda ultralarga e la fornitura di pc alle famiglie meno abbienti, Infratel Italia precisa che la registrazione sul portale, che sarà attivato per la gestione della misura, sarà riservata agli operatori di telecomunicazioni. Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali di vendita. Tutte le informazioni relative all’attuazione della misura, in particolare l’elenco degli operatori accreditati e le offerte a cui i beneficiari possono aderire, saranno pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it all’esito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla misura“.

Al momento non ci sono conferme ufficiali che Vodafone aderirà all’iniziativa ma è molto probabile che lo farà. Ulteriori informazioni su quando sarà possibile usfruire del bonus dovrebbero dunque essere rilasciate nel corso dei prossimi giorni.

Le offerte Internet casa di Vodafone

Vodafone permette di scegliere tra numero offerte Internet casa che garantiscono una velocità di navigazione che va da un minimo di 20 Megabit al secondo fino a 1 Gigabit al secondo. A listino troviamo offerte convergenti che uniscono alla rete fissa anche un piano per la telefonia mobile o per avere il migliore intrattenimento televisivo con Vodafone TV. L’operatore inoltre ha da poco introdotto un nuovo modello di Vodafone Station che supporta lo standard Wi-Fi 6. Tutte le promozioni prevedono una parmanenza minima di 24 mesi.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Internet Unlimited fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 29,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) Internet Unlimited + Mobile Wi-Fi fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 32,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa a consumo (minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali a 2 euro in più al mese) incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) SIM dati con 150 GB al mese e modem Wi-Fi portatile incluso con attivazione online

Attiva Internet Unlimited »

Vodafone Station è inclusa con Vodafone Ready. Il servizio offre:

Instant Activation: 15 GB al giorno sulla rete Giga Network 4.5G fin da subito in attesa dell’attivazione della linea fissa

Assistenza e configurazione da remoto in sicurezza

Modalità Sempre connessi per contiunuare a chiamare e navigare in ogni circostanza

Vodafone Ready in alternativa può essere pagato nelle seguenti modalità:

6 euro al mese per 48 mesi

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura

288 euro in prima fattura

La nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

connessione ultra-veloce fino a 4 volte più potente di un modem medio e una copertura del 30% superiore

4 porte Gigabit Ethernet

riduzione delle interferenze con i modem dei vicini

riduzione dell consumo di energia dei dispositivi collegati e predisposti

2 porte USB

2 porte telefono

porta Wan

porta ottica con fibra integrata ONT

Nel pacchetto sono anche compresi:

Giga Wi-Fi per connettere fino a 100 dispositivi in ogni angolo della casa

Wi-Fi Auto Channel – seleziona in automatico il miglior canale per il dispositivio collegato in modo da garantire un utilizzo fluido delle app

Configurazione da remoto in caso di guasto o malfunzionamento e sostituizione gratuita

App Vodafone Station per utilizzare lo smartphone come un telefono cordless e chiamare o ricevere telefonate sul numero fisso, accensione e spegnimento da remoto del Wi-Fi, possibilità di aumentare la potenza del segnale verso un dispositivo, modifica password, controllo della linea in mobilità

Il Wi-Fi Optimizer è un dispositivo fornito dall’operatore per tutte le offerte fibra ottica (FTTC e FTTC) che permette di ottimizzare le performance della rete e di tutti i dispositivi ad essa collegati. Il terminale garantisce un segnale stabile e senza cadute improvvise in modo da consentire di lavorare, giocare e seguire lezioni online o guardare contenuti in streaming 4K senza problemi di lag o ritardi. Wi-Fi Optimizer eroga la corretta velocità di navigazione in base ai consumi medi dei singoli dispositivi e si adatta autonomamente. Per poter imparare le abitudini dell’utente il dispositivo necessita di circa 10 giorni in cui raccoglie, analizza ed elabora i consumi medi di ogni device collegato. Alla fine di questo processo imposterà la Vodafone Station in modo da garantire il massimo delle prestazioni in base alle necessità specifiche dell’utente. Wi-Fi Optimizer si configura in automatico e non necessita di installazione.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Giga Family Infinito Edition fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload 39,90 euro Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali incluso (1 euro al mese per 24 mesi) 28 euro Vodafone Ready incluso Modem Wi-Fi optimizer Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi) 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra) SIM dati con 30 GB al mese per smartphone, tablet e chiavette

La SIM per smartphone inclusa in Giga Family Infinito Edition prevede:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati illimitati con velocità fino a 10 Megabit al secondo incluso 5 euro per i nuovi clienti che utilizzano almeno 180 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone) Gratuita

Attiva Giga Family Infinito Edition »

Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

per condividere la connessione con altri dispositivi Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Vodafone TV + Fibra

Chi sceglie una qualsiasi delle tariffe Internet casa di Vodafone per la fibra ottica o attiva una nuova linea può accedere all’offerta con Vodafone TV inclusa e ottenere anche un abbonamento a DAZN. Sono disponibili 3 diversi pacchetti:

Vodafone TV Intrattenimento + NOW TV Entertainment (10 euro al mese)

Tutti migliori programmi di Sky come X Factor e Masterchef, serie TV con stagioni complete disponibili on demand, produzioni originali come Gomorra e Diavoli, oltre a documentari su natura, scienza, storia e arte.

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + 6 mesi di DAZN (30 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica)

Tutta la Serie A TIM (7 partite su 10 con NOW TV per giornata e le restanti con DAZN), Champions League, Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e tutti i principali eventi sportivi

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + NOW TV Entertainment + 6 mesi di DAZN (40 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica)

Tutti i programmi, film, serie TV e sport di Sky

Vodafone permette di provare l’offerta Vodafone TV gratuitamente per 3 mesi a chi ha sottoscritto una tariffa fibra ottica o ADSL con velocità superiore a 8 megabit al secondo dopo il 7/7/19. La promozione prevede un diritto di recesso di 90 giorni dall’attivazione del servizio con riconsegna del set-top box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

Le caratteristiche della rete di Vodafone

Vodafone raggiunge in fibra ottica tutti i grandi centri italiani e a breve verranno coperti anche Asti, Cuneo, Chieri, Cesano Maderno, Savona e Seregno. L’operatore britannico permette di accedere a seconda della copertura sia alla variante FTTH (Fiber to the Home) sia a quella FTTC (Fiber to the Cabinet). Nel primo caso la fibra ottica raggiunge direttamente l’abitazione dell’utente. Nel secondo solo il tratto dalla stazione di trasmissione alla cabina stradale è in fibra ottica mentre il resto del percorso è coperto tramite la rete in doppini in rame. La FTTH è invece disponibile nei Comuni di:

Pescara

Matera

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Forlì

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio

Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Varese

Ancona

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

Bari

Brindisi

Modugno

Lecce

Cagliari

Catania

Messina

Palermo

Pisa

Prato

Firenze

Perugia

Padova

Verona

