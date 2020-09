Risparmiare bollette luce: le offerte di settembre 2020

Ogni anno una famiglia composta da due persone consuma fino a 2290 kWh per utilizzare elettrodomestici e luce in casa. Con le attuali tariffe proposte dal servizio tutelato di fornitura di luce questa coppia può spendere fino a 443 euro l’anno.

La stima tiene conto di un consumo concentrato per lo più durante le ore serali e nei weekend. Il calcolo inoltre considera i consumi legati all’utilizzo di forno elettrico, lavatrice e lavastoviglie.

Come risparmiare sulle bollette della luce

Le tariffe imposte dall’ARERA per il mercato tutelato nel terzo trimestre 2020 hanno subito un rincaro del 3% circa rispetto al periodo Aprile-Giugno di quest’anno. Le fluttuazioni del mercato a Maggiori tutele sono uno degli elementi che ha già spinto diversi consumatori a passare al libero mercato e ai prezzi bloccati per 12 o 24 mesi.

Il prezzo delle materie prime è un fattore che pesa tra il 38% e il 40% sull’importo annuale delle bollette. Le altre voci che costituiscono la fattura sono tasse locali, IVA, oneri di sistema e di trasporto delle materie prime.

Per individuare le migliori offerte luce di Settembre e scoprire quanto si può risparmiare sul conto energetico di casa è utile confrontare le tariffe proposte dei gestori. Per velocizzare questa operazione e farsi un’idea della convenienza dei piani è possibile usare il comparatore di SosTariffe.it.

Si tratta di uno strumento che basandosi su alcuni dati sulle abitudini di consumo della famiglia stima i consumi. L’algoritmo degli esperti di questo sito calcola le spese mensili e annuali medie che i clienti si troverebbero a pagare attivando le diverse offerte.

Scopri le migliori tariffe luce del mese »

Le tariffe energia più convenienti

A Settembre le promozioni luce che offrono i maggiori risparmi sono:

Eco Chiara di Iberdrola

Luce Super Web di Illumia

E.ON Luce e Gas Insieme

AGSM Premium Web Luce Casa

Next Energy Luce di Sorgenia

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi di Engie

1. Eco Chiara di Iberdrola

La tariffa Eco Chiara di Iberdrola è un’offerta green, cioè un piano che garantisce a chi l’acquista che l’energia utilizzata viene prodotta solo grazie a fonti eoliche, solari o idroelettriche.

La famiglia tipo di due persone che in un anno consuma 2290 kWh con gli attuali piani del mercato tutelato spenderebbe 443 euro. Con Eco Chiara invece la coppia potrebbe pagare ogni anno 46 euro in meno per gli stessi consumi, il costo dell’energia è stato portato a 0,02500 euro/kWh per chi scelga questa offerta.

Con la definizione monoraria si indica il fatto che a prescindere dagli orari in cui viene utilizzata l’energia sarà sempre applicata la stessa tariffa. Lo stesso gestore permette ai clienti anche di acquistare i servizi di Eco Chiara bioraria. I prezzi della materia prima in questo caso variano in base agli orari di utilizzo. Le principali fasce orarie stabilite dall’ARERA sono:

F1 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, sono esclusi i festivi

F2 – dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 7 alle 23, sono sempre esclusi i festivi

F3 – da mezzanotte alle 7 e dalle 23 a mezzanotte dal lunedì al sabato e la domenica e i festivi tutta la giornata

I costi applicati a chi attiva Eco Chiara bioraria sono:

0,032 euro/kWh per la F1

0,029 euro/kWh per le F2 e F3

L’unico incentivo offerto a Settembre ai nuovi clienti Iberdrola è uno sconto del 2,5% sul prezzo della componente energia. La promozione è riservata solo agli utenti che scelgano di domiciliare i costi sul conto corrente.

Scopri l’offerta Eco Chiara »

2. Luce Super Web di Illumia

L’offerta di Illumia è passata al secondo posto, il prezzo della materia prima con questo gestore è passato da costare 0,02500 euro/kWh a 0,02700 euro/kWh. Questa lieve modifica ha portato in vantaggio la proposta di Iberdrola.

Il risparmio annuale garantito per gli utenti che scelgano la tariffa monoraria (a prezzo bloccato per 12 mesi) è stimato intorno ai 44 euro l’anno rispetto ai costi imposto dagli operatori del mercato tutelato.

Per sottoscrivere questa offerta i clienti dovranno attivare per forza la domiciliazione dei pagamenti. Nel contratto inoltre viene specificato che a chi acquista questo piano non sarà richiesto di versare un deposito cauzionale.

Ciò che rende comunque molto conveniente questa offerta rispetto a quelle dei concorrenti è il bonus per i nuovi clienti: Illumia regala a chi attiva la fornitura luce 100 kWh per il primo anno di contratto.

Attiva Luce Super Web »

3. E.ON Luce e Gas Insieme

Al terzo posto tra le migliori promozioni luce di Settembre si trova un piano dual fuel di E.ON. Questa tipologia di tariffa può essere attivata solo da chi sottoscrive con lo stesso gestore sia la fornitura di energia che quella del gas.

Annunci Google

Con l’offerta di E.ON i clienti potranno contare su uno sconto del 10% del costo di energia e gas. La promozione per quel che riguarda la parte di fornitura energia è una tariffa green. Per incentivare comportamenti virtuosi e per contrastare lo spero di carta e ridurre la produzione di CO 2 E.ON promette ulteriori sconti a chi attiva la bolletta smart.

Il risparmio garantito alla coppia tipo è superiore a 42 euro l’anno e il prezzo della luce applicato a chi attiva il contratto è di 0,02370 euro/kWh.

Attiva la promozione dual fuel di E.ON »

4. AGSM Premium Web Luce Casa

Fin qui le tariffe illustrate sono molto semplice e le condizioni contrattuali sono fisse e chiare. Con l’offerta di AGSM i clienti si trovano di fronte un piano più complesso e una tariffa trioraria, le fasce orarie quindi sono tre così come i costi applicati ai consumi familiari. Le fasce orarie di riferimento e i prezzi stabiliti a Settembre sono:

F1 – 0,03044 euro/kWh

F2 – 0,03121 euro/kWh

F3 – 0,02456 euro/kWh

Ogni mese il prezzo dell’energia abbinato alle tre fasce orarie seguirà i cambiamenti dell’indice PUN, si tratta del prezzo dell’energia all’ingrosso sul mercato dei gestori elettrici.

Questa offerta, viste le attuali tariffe e dati i consumi stimati per la famiglia presa come esempio per il confronto, permette un risparmio annuo di 41,60 euro. L’ammontare delle bollette mensili supera di poco i 401 euro. Anche questa offerta può essere attivata solo con il pagamento RID e sarà possibile sottoscrive il piano Premium Web Luce solo online.

Scopri come sottoscrivere AGSM Premium Web Luce »

5. Next Energy Luce di Sorgenia

Una delle offerte che si trova spesso tra le migliori promozioni luce è Next energy di Sorgenia. Si tratta di un piano monorario con un prezzo dell’energia di 0,02817 euro/kWh. Il risparmio per la coppia tipo rispetto alle tariffe del mercato tutelato arriva a 36 euro con questa offerta.

Il prezzo della materia prima sarà bloccato per 1 anno e gli utenti potranno scegliere di attivare l’addebito delle fatture su conto corrente o carta di credito. L’incentivo per i nuovi clienti che sottoscrivono il pacchetto Sorgenia consiste in un buono di 80 euro se si attivano le forniture luce e gas e di 100 euro se si aggiunge anche la fibra dell’operatore.

Attiva Next Energy Luce »

6. Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

La promozione proposta da wekiwi è un’offerta dual fuel a prezzo bloccato per 1 anno. La tariffa monoraria applicata per i prossimi 12 mesi ai consumi dei clienti è di 0,02400 euro/kWh. Con questa offerta il risparmio annuale della coppia analizzata arriva a circa 35,45 euro.

Con questo fornitore il pagamento delle bollette funziona con il sistema di Carica mensile, gli utenti ricaricano il conto wekiwi secondo la propria stima dei consumi mensili. Se i clienti riescono a rientrare nella fascia di ricarica selezionata vengono premiati, altrimenti devono versare la differenza.

Altri sconti sono riconosciuti agli utenti che utilizzino i servizi online e l’Area personale a disposizione sul sito del fornitore. Wekiwi inoltre offre un buono da spendere in supermercati o negozi aderenti all’iniziativa, il valore del voucher è di 20 euro ai nuovi clienti che attivino l’offerta luce e uno di 40 euro per gli utenti dual fuel.

Scopri come risparmiare con Energia Prezzo Fisso di Wekiwi »

7. Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi di Engie

La tariffa consigliata dagli esperti di SosTariffe.it è questa offerta di Engie ad energia verde e con il costo dell’energia bloccato per 1 anno. La promozione Energia Light è disponibile in due versioni: monoraria e trioraria.

Il costo dell’energia proposto da Engie per chi sceglie l’offerta monoraria è di 0,02500 euro/kWh. Con le attuali condizioni la coppia che opta per il libero mercato rispetto al servizio a Maggiori tutele e sottoscrive questo piano potrà risparmiare ogni anno quasi 34 euro.

Per gli utenti domestici che decidano di attivare la tariffa trioraria le condizioni economiche proposte sono:

F1 – 0,031 euro/kWh

F2 – 0,028 euro/kWh

F3 – 0,017 euro/kWh

Il piano Porta un amico in Engie permette di cumulare bonus per un valore massimo di 300 euro. Il meccanismo di questa promozione è semplice, per ogni cliente presentato al gestore e che attivi un’offerta l’utente riceverà un buono di 30 euro.

Le offerte di questo fornitore offrono alcuni servizi extra ai propri clienti, si tratta dell’assistenza Premium con Whatsapp o Facebook e di Domuscheck. La prima è un’opzione è comoda e che consente un supporto veloce e affidabile in caso di guasti o di problemi di con fatture, il secondo invece è un servizio per tenere sotto controllo i consumi domestici e aiuta i clienti con un consulente dedicato che li consiglia su come ottimizzare l’utilizzo di energia e gas.

Attiva Engie Energia 3.0 »

Annunci Google