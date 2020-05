Il Mise starebbe valutando l’erogazione di un bonus Internet e PC per famiglie e imprese per l’acquisto di tecnologie digitali come computer e tablet o per accedere ad una tecnologia di connessione superiore. Il progetto prevede un fondo di 400 milioni di euro per le scuole e un nuovo piano per la diffusione della banda larga a livello nazionale. Le famiglie che ne faranno richiesta potrebbero quindi ricevere un voucher fino a 500 euro a seconda del proprio reddito Isee . Per le aziende, invece, l’importo potrebbe arrivare a 2.000 euro

Bonus Internet e PC per famiglie e imprese: come funziona e richiesta

L’emergenza Coronavirus ha messo ancora più in evidenza l’importanza della tecnologia e di una buona connessione Internet. Oggi gli studenti possono accedere alle lezioni a distanza solo in modalità digitale e milioni di professionisti continuano la loro attività lavorativa in smart working o telelavoro. Per poter studiare, lavorare o semplicemente navigare sul web potendone sfruttare al massimo le potenzialità è necessario però disporre dei giusti strumenti e purtroppo ciò non vale per tutti, soprattutto quando si parla di studenti.

Lo scorso 5 maggio la sottosegretaria allo Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, aveva proposto l’idea di un bonus Internet e PC per famiglie e imprese come incentivo all’acquisto di strumenti digitali (PC, tablet, etc.) e che integrava anche una revisione del piano banda Ultralarga per ottimizzare la connessione Internet in tutto il Paese e sconfiggere il digital divide.

Il ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) avrebbe quindi predisposto un fondo da 400 milioni di euro destinato alle scuole, che potranno accedere al bonus tramite appositi bandi. Per le famiglie, invece, l’importo sarà basato sul reddito Isee e verrà riconosciuto sotto forma di voucher.

Bonus Internet e PC per famiglie e imprese: come funziona e richiesta

Ai nuclei familiari con un reddito inferiore ai 20.000 euro all’anno verrà riconosciuto un bonus Internet e PC pari a 500 euro, di cui 200 euro spendibili per migliorare la propria connessione Internet casa e 300 euro per l’acquisto di computer e tablet in comodato d’uso. Alle famiglie con un reddito superiore, invece, spetterà un bonus di 200 euro che potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di un’offerta Internet casa per qualsiasi tecnologia di connessione, dall’ADSL alla fibra ottica fino a Internet satellitare, da almeno 30 Megabit al secondo.

Il bonus Internet e PC per le imprese sarà superiore a quello previsto per le famiglie e dovrebbe avere un’entità variabile che va da 500 a 2.000 euro. Le aziende potranno utilizzare 500 euro per disporre della connettività fino a 30 Megabit al secondo o investire 2.000 euro per la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo.

Al momento non ci sono indicazioni su come poter fare richiesta per il bonus Internet e PC per famiglie e imprese né quando sarà possibile farlo. Maggiori informazioni dovrebbero comunque arrivare a breve a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio, presentato questo weekend dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento. Il decreto prevede anche un reddito di emergenza fino a 800 euro.

Bonus Internet e PC per famiglie e imprese: le migliori offerte Internet casa

In attesa di sapere quando e come si potrà fare richiesta per il bonus Internet e PC per le famiglie e imprese, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte Internet casa oggi disponibili. Tramite il comparatore di SOStariffe.it non solo potete confrontare le diverse tariffe, in modo da trovare che quella che meglio soddisfa le vostre specifiche esigenze in termini di connessione e costi, ma anche verificare la copertura del vostro Comune. Solo così si può avere la certezza di aver sottoscritto la promozione migliore:

1. Superfibra di WINDTRE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

Modem incluso

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 25,98 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 33,98 euro al mese mentre con Internet 100 e 200 in FTTC NGA il costo è di 28,98 euro al mese. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

L’offerta è valida online fino al 18/5/20.

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva SuperFibra di WINDTRE »

2. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa è disponibile anche FTTC fino a 100/200 Mbps

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Vodafone TV Intrattenimento (NOW TV Intrattenimento e Serie TV – solo con fibra)

Amazon Prime con Prime Video incluso per 6 mesi (solo con fibra ottica)

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro. L’offerta è disponibile anche senza Vodafone Ready incluso al prezzo di 26,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited

3. Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia

12 mesi di PlayStation Plus

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 27,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 18/5/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio ha un costo di 9,95 euro all’anno con primo mese gratuito

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

4. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi, poi 3 euro aggiuntivi al mese, con attivazione entro il 24/5/20

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 24/5/20. In caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore la spesa o la spesa è rispettivamente di 30 euro e 5 euro.

Attiva Tim Super Fibra