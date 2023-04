Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato stanno ritrovando il loro appeal agli occhi dei consumatori ad aprile 2023. Da sempre le “preferite” dai clienti domestici per la loro capacità di fungere da “scudo” contro improvvise fiammate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici, queste tariffe erano del tutto scomparse dal radar della convenienza nel 2022 proprio per l’elevata instabilità che caratterizzava il mercato energetico.

Ora, invece, la relativa stabilità delle quotazioni gas sembra incoraggiare i fornitori energetici del Mercato Libero a rivedere le proprie soluzioni per illuminare e riscaldare casa, integrandole con tariffe luce e gas a prezzo fisso (il costo unitario della materia prima è bloccato per un certo periodo di tempo, di solito 12 o 24 mesi).

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i clienti domestici a confrontare le offerte più appetibili tra quelle che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato e a individuare la più adatta alle proprie esigenze di spesa e di consumo:

Luce e gas: le offerte a prezzo bloccato più convenienti di Aprile 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,2180 €/kWh

0,7500 €/Smc 80,56 euro al mese

124,04 euro al mese 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce

Nuova Impronta Zero Gas 0,1990 €/kWh

0,7900 €/Smc 85,87 euro al mese

138,42 euro al mese 3 A2A Energia A2A Click Luce

A2A Click Gas 0,2190 €/kWh

0,8500 €/Smc 86,46 euro al mese

142,53 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle soluzioni luce e gas a prezzo bloccato proposte dai fornitori energetici ad aprile 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

I lettori che non conoscano il proprio consumo annuo possono facilmente calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Le soluzioni per la fornitura di energia e metano proposte da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) sono vantaggiose per le famiglie con elevati consumi che vogliano vivere la serenità di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi e mettersi così al riparo da nuove impennate dei prezzi dei beni energetici. Ecco le condizioni tariffarie (in esclusiva con SOStariffe.it) che propongono:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2180 €/kWh per la luce e 0,7500 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (in totale, 96 euro all’anno a fornitura);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (in totale, 96 euro all’anno a fornitura); bonus di benvenuto di 48 euro per fornitura;

per fornitura; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

fornitura smart grazie ai canali digitali di NeN (App e area clienti del sito internet): così è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti, tutto da remoto;

sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 80,56 euro (bolletta luce) e 124,04 euro (bolletta gas). Per avere una panoramica delle soluzioni NeN o per procedere con l’attivazione delle offerte, clicca sul pulsante verde di seguito:

Nuova Impronta Zero Luce e Gas di Hera Comm

Anche la multiutility bolognese Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), vanta offerte luce e gas a prezzo bloccato per un anno nel suo ventaglio di soluzioni per i clienti domestici. Le sue caratteristiche sono le seguenti:

prezzo bloccato e già scontato del 20% per 2 anni: 0,1990 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7900 €/Smc (per il gas naturale);

per 2 anni: (per l’energia elettrica) e (per il gas naturale); contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese a fornitura a copertura dei costi di commercializzazione;

bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitrare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc);

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitrare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc); gestione in autonomia della fornitura con i servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free.

La sottoscrizione di tali offerte avrebbe i seguenti costi per la “famiglia tipo”: 85,87 euro al mese (per le bollette della luce) e 138,42 euro al mese per le fatture del gas.

Per saperne di più sulla fornitura luce, il link di riferimento è il seguente:

Cliccando sul pulsante verde di seguito, invece, si potrà accedere alla pagina dedicata all’offerta per la fornitura gas:

Click Luce e Gas di A2A

A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti, propone due soluzioni luce e gas a prezzo fisso per un anno. La carta d’identità dell’offerta (che è un’esclusiva web) è la seguente:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2190 €/kWh per l’energia e 0,8500 €/Smc per il gas;

per l’energia e €/Smc per il gas; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese (per un totale di 114 euro all’anno per fornitura);

al mese (per un totale di 114 euro all’anno per fornitura); possibilità di avere la fornitura sempre in palmo di mano grazie all’ App MyA2A e all’area clienti online del sito;

e all’area clienti online del sito; possibilità di attivare la fornitura di luce e gas anche con WhatsApp ;

; opzione di scelta tra attivazione della tariffa monoraria o bioraria, in base alle proprie abitudini di consumo;

energia 100%green.

La spesa stimata è di 86,46 euro al mese in bolletta per l’energia elettrica e 142,53 euro al mese per il gas. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

Clicca al link di seguito per accedere alla pagina dedicata all’offerta luce e gas di A2A Energia:

