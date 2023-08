Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso per fermare il prezzo ad Agosto 2023

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono un’opzione tariffaria del Mercato Libero da sempre preferita dai clienti domestici. Secondo alcune cifre rese note da ARERA, l’Autorità italiana dell’energia, nella relazione annuale 2023 (riguardante l’attività svolta nel 2022), il 76,7% dei clienti domestici ha sottoscritto nel Mercato Libero un contratto a prezzo fisso (cioè con il prezzo che non cambia per almeno un anno dal momento della sottoscrizione).

Una scelta dettata dal fatto che le bollette bloccate assicurano protezione da eventuali rincari dei beni energetici, garantendo un maggior controllo sulle spese di luce e gas. Scomparse nel 2022 dal radar della convenienza a causa dell’eccessiva instabilità del mercato energetico, le offerte luce e gas a prezzo bloccato stanno ora tornando in auge tra i consumatori ad agosto 2023. Come trovare le più vantaggiose proposte dai gestori energetici del Mercato Libero?

Un valido supporto nella scelta delle promozioni per illuminare e riscaldare casa è offerto dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, una vera e propria bussola che orienta i clienti domestici nell’individuazione delle offerte cucite sul proprio fabbisogno energetico ed esigenze di spesa.

Le offerte luce e gas che bloccano le bollette ad Agosto 2023

Entriamo ora nel dettaglio delle offerte luce e gas che, ad agosto 2023, puntano su una tariffa a prezzo bloccato per allontanare il rischio di impennate dei prezzi nei prossimi mesi. Tali promozioni sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano il proprio fabbisogno energetico annuale possono ottenere questa informazione grazie al tool integrato nel comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul widget qui sotto:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Ecco i punti di forza delle offerte luce e gas di NeN, messe a punto in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo fisso e bloccato per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,6900 €/Smc (per il gas);

(per l’energia elettrica) e (per il gas); contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 8 euro, per una spesa totale di 96 euro all’anno a fornitura;

tariffa monoraria: si paga l’energia allo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui è utilizzata;

dalla fascia oraria in cui è utilizzata; bonus di benvenuto di 48 euro in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti;

di in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; App NeN per gestire le proprie forniture da remoto e in qualsiasi momento;

per gestire le proprie forniture da remoto e in qualsiasi momento; energia italiana 100% verde;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 75,64 euro per le bollette della luce, 138,33 euro per le fatture gas.

Clicca al link di seguito per maggiori dettagli su NeN Luce e Gas Special 48:

Pulsee Luce e Gas RELAX Fix

Obiettivo risparmio anche per Pulsee, marchio di Axpo Italia, la cui offerta per la fornitura luce e gas si contraddistingue per:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,1690 €/kWh per l’energia elettrica e 0,6600 €/Smc per il gas;

: per l’energia elettrica e per il gas; 12 euro al mese (per fornitura) a copertura delle spese di commercializzazione: la spesa annuale è di 144 euro a fornitura;

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee ;

; tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; energia elettrica prodotta al 100% da impianti fotovoltaici per un gesto di sostenibilità nei confronti dell’ambiente;

possibilità di personalizzare l’offerta con le opzioni a pagamento come Zero Carbon Footprint (per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese e Gas Compensation (per compensare la CO₂ emessa dal gas che si consuma) a 2 euro al mese;

(per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese e (per compensare la CO₂ emessa dal gas che si consuma) a 2 euro al mese; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 77,29 euro (bolletta luce) e 147,03 euro (bolletta gas).

Una panoramica dell’offerta luce di Pulsee è disponibile qui sotto:

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sull’offerta gas di Pulsee:

Luce e Gas naturale Fissa di Argos

Ecco la carta d’identità della soluzione firmata Argos per la fornitura di luce e gas casa, in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7000 €/Smc (per il metano);

(per l’energia elettrica) e (per il metano); contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese (84 euro all’anno per la fornitura luce) e 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(84 euro all’anno per la fornitura luce) e (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 78,59 euro per le bollette della luce e 143,91 euro per quelle del metano.

Una panoramica dell’offerta Luce Fissa di Argos (che prevede una tariffazione trioraria per beneficiare di fasce orarie in cui l’energia costa meno) è disponibile seguendo questo link:

Cliccando sul pulsante verde di seguito, invece, si è reindirizzati all’offerta Gas Naturale Fissa di Argos:

