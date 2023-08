Le offerte NOW , la piattaforma di streaming di Sky, registreranno un'importante novità a partire dal prossimo mese di settembre. Ci sono, infatti, importanti novità in arrivo per il servizio che registrerà un calo una riduzione dei prezzi di alcuni Pass e l'introduzion e dell'opzione Premium che consentirà la doppia visione su tutti i Pass (compreso il Pass Sport). Vediamo, quindi, quali saranno le novità di NOW:

Offerte in evidenza DAZN 30,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

NOW si prepara a rivoluzionare la sua gamma di offerte: la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 28 di settembre quando entrerà in vigore il nuovo listino, con prezzi ribassati per i Pass Entertainment e Cinema, e sarà possibile attivare la nuova opzione Premium dal costo di 5 euro al mese.

Dal mese prossimo, NOW introdurrà la pubblicità anche sui contenuti on demand (film e serie TV) ma grazie all’opzione Premium sarà possibile ottenere diversi vantaggi oltre all’eliminazione della pubblicità (che resterà, però, nei contenuti in diretta).

Si tratta di una novità importante anche per i già clienti NOW (e per chi attiverà oggi un nuovo Pass). Per i già clienti, infatti, l‘opzione Premium sarà gratuita a tempo indeterminato permettendo così l’accesso a tutte le novità del servizio senza alcun costo.

La possibilità di sfruttare l’opzione Premium gratis rende ancora più vantaggiosa l’attivazione di una delle offerte NOW. Attualmente, l’offerta completa con Entertainment, Cinema e Sport costa 19,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo di 12 mesi). Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto.

Attiva qui NOW »

Come cambieranno le offerte NOW da settembre 2023

Dal prossimo 28 settembre entrerà in vigore il nuovo listino prezzi di NOW. Il costo dei Pass cambierà in questo modo:

i Pass Entertainment e Cinema costeranno 8,99 euro al mese ciascuno e non più 9,99 euro al mese

e costeranno ciascuno e non più 9,99 euro al mese il bundle Entertainment + Cinema costerà 11,98 euro al mese

costerà il Pass Sport resterà a 14,99 euro al mese

Su tutti i Pass è prevista l’introduzione della pubblicità per i contenuti on demand

Con il nuovo listino diventa disponibile anche l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese. Quest’opzione include:

2 dispositivi in contemporanea (anche sul Pass Sport)

in contemporanea (anche sul Pass Sport) contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie

audio immersivo con Dolby Digital 5.1 ; in una prima fase di lancio, l’audio immersivo non sarà disponibile su

; in una prima fase di lancio, l’audio immersivo non sarà disponibile su Browser web, Android Mobile, iOS Mobile, Chromecast Gen 2, LG 2017 e precedenti, Samsung 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 e Gen 2

L’opzione Premium sarà gratis per i già clienti NOW. Come si legge sul sito ufficiale, tale opzione resterà gratuita fino a quando non ci saranno cambiamenti all’abbonamento. Ecco la nota fornita da NOW: “Potrai beneficiare di Premium al prezzo a te dedicato fintanto che manterrai attivi i Pass che compongono la tua attuale offerta. Di conseguenza, qualora disattivassi uno o più dei tuoi pass, Premium si rinnoverebbe al prezzo di listino di 5,00€/mese.”

Quanto costa NOW ad agosto 2023

Oltre ai prezzi di listino indicati in precedenza, NOW propone per il mese di agosto alcune offerte molto interessanti (anche considerando poi la possibilità di accedere all’opzione Premium senza costi). La prima offerta riguarda NOW Sport che, fino al prossimo 27 di agosto, è attivabile al costo di 7,99 euro al mese per 6 mesi. Il pass consente l’accesso in streaming a tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport e, quindi, alle partite di Serie A, alla Champions League, alla Formula 1 e molto altro ancora.

Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva qui NOW Sport »

C’è poi l’offerta NOW Cinema & Entertainment che prevede un costo di 7,99 euro al mese per 4 mesi garantendo un accesso completo ai contenuti di Sky TV e Sky Cinema, anche on demand. Da notare che l’offerta completa Cinema, Entertainment e Sport costa 19,99 euro al mese per 12 mesi. Le due promozioni sono attivabili direttamente tramite il link riportato qui di sotto.

Attiva qui NOW Cinema & Entertainment »