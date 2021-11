Black Friday PosteMobile: disponibile per tutti l'offerta Creami WOW 50 GB

Anche PosteMobile partecipa al Black Friday con il ritorno di un'offerta imperdibile. Fino a domenica 28 novembre, infatti, sarà possibile attivare Creami WOW 50 GB . L'offerta in questione è una delle più economiche e, allo stesso tempo, più convenienti tra le tante soluzioni disponibili sul mercato di telefonia mobile in questo momento. Da notare, inoltre, che la proposta di PosteMobile (a differenza di molte tariffe dei provider virtuali) è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, ed esclusivamente tramite attivazione online . Ecco tutti i dettagli:

C’è tempo fino a domenica 28 novembre per attivare Creami WOW 50 GB di PosteMobile, una delle promozioni più interessanti di questo periodo di Black Friday. L’offerta proposta dal provider è disponibile esclusivamente online e mette a disposizione un piano tariffario completo ad un costo davvero contenuto. Di seguito andremo ad analizzare le caratteristiche dell’offerta, illustrando anche le modalità di attivazione.

L’offerta PosteMobile per il Black Friday è Creami WOW 50 GB

La nuova Creami WOW 50 GB include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese tutti i servizi accessori (Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) già inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 3,93 GB al mese senza costi aggiuntivi

Creami WOW 50 GB di PosteMobile presenta un costo di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La spesa iniziale è di 20 euro di cui 10 euro verranno riconosciuti come credito telefonico da utilizzare per coprire i costi del rinnovo dell’offerta. La nuova tariffa promozionale di PosteMobile è disponibile per tutti (con o senza portabilità del numero da altro operatore) ed esclusivamente tramite attivazione online dal sito operatore. Per sfruttare l’offerta, in scadenza il 28 novembre, è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva Creami WOW 50 GB di PosteMobile »

Da notare che per sottoscrivere l’offerta è possibile scegliere tra due modalità. Dopo aver raggiunto il sito dell’operatore, infatti, si potrà selezionare l’opzione ACQUISTA ONLINE, per completare in autonomia la sottoscrizione tramite una semplice procedura online, oppure ACQUISTA CON OPERATORE, per attivare l’offerta con il supporto di un consulente del provider di telefonia mobile.

Ricordiamo, inoltre, che prima di procedere all’attivazione dell’offerta è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM (in caso di portabilità del numero da altro operatore) il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID )

da passare a PosteMobile ed il (ecco ) una webcam o uno smartphone per completare la procedura di video-identificazione necessaria all’attivazione della SIM

Come già sottolineato in precedenza, l’offerta di PosteMobile termina il 28 novembre.

Le altre offerte del Black Friday

Come sempre, il Black Friday è sinonimo di offerte e promozioni imperdibili. In questi giorni, il settore di telefonia (sia fissa che mobile) ma anche il mercato delle forniture di luce e gas stanno facendo registrare un gran numero di offerte da sfruttare per massimizzare il risparmio sulle utenze domestiche e sullo smartphone (anche attivando promozioni combinate). Destreggiarsi tra le tante opzioni disponibili non è semplice.

