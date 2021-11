I prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale sono in netta crescita e tali rincari si riflettono sulle bollette. Dopo gli aumenti arrivati ad inizio ottobre 2021 (nonostante l'intervento del Governo che è riuscito solo a ridurre parzialmente i rincari) è in arrivo una nuova stangata ad inizio 2022. Le quotazioni delle materie prime energetiche all'ingrosso continuano ad essere elevate e per i consumatori c'è il rischio concreto di dover fare i conti con bollette salatissime. Per combattere gli aumenti su luce e gas è necessario agire subito e sfruttare ora le migliori offerte di novembre 2021 . Ecco come individuarle:

Bollette gonfiate in arrivo: come combatterle con le offerte di Novembre 2021

Gli aumenti sulle bollette di luce e gas non sono finiti. Da gennaio 2022, infatti, dovrebbe arrivare una nuova stangata con un rincaro tariffario che andrà a colpire in particolare i clienti del mercato tutelato e in parte anche i clienti del Mercato Libero (soprattutto chi ha un prezzo variabile e non può, quindi, contare sulla protezione garantita dalle offerte a prezzo bloccato). Per contrastare i rincari è necessario giocare d’anticipo ed individuare subito le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero.

Il mercato all’ingrosso dell’energia sta facendo ancora registrare tariffe molto elevate. Queste condizioni di instabilità comportano effetti molto negativi sulle bollette dei consumatori finali. Già ad ottobre è arrivato un rincaro significativo (solo in parte attenuato dal decreto del Governo). Il nuovo aggiornamento tariffario in programma a gennaio 2022 dovrebbe comportare un nuovo incremento delle tariffe. Passare subito al Mercato Libero e attivare le migliori offerte del momento è fondamentale.

Ecco come fare:

Come individuare le migliori offerte luce e gas del momento

Il Mercato Libero propone un gran numero di offerte da sfruttare per dare un taglio alle bollette. Nonostante le quotazioni delle materie prime energetiche siano ancora elevate (con conseguenze evidenti sui costi per i consumatori finali) è possibile risparmiare scegliendo con attenzione le tariffe più vantaggiose. Le occasioni di risparmio non mancano di certo e, anche grazie alle offerte del periodo del Black Friday, è possibile accedere a condizioni tariffarie vantaggiose ed in grado di ridurre le spese.

Come si possono individuare le migliori offerte presenti sul Mercato Libero? A disposizione degli utenti ci sono decine e decine di tariffe luce e gas che possono garantire un risparmio rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che è possibile imbattersi anche in tariffe poco convenienti, caratterizzate da condizioni tariffarie peggiori rispetto a quelle del mercato tutelato. Per orientarsi tra le tante proposte e scegliere le offerte migliori è, quindi, necessario affidarsi agli strumenti giusti.

Con la comparazione online delle offerte, ad esempio, sarà possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose per il proprio profilo di consumo. Per effettuare il confronto tra le tante offerte del Mercato Libero è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile sul Google Play Store oppure sull’Apple App Store.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Utilizzare lo strumento di comparazione di SOStariffe.it (completamente gratuito) è davvero semplice. Per effettuare un confronto preciso ed adatto alle proprie esigenze è sufficiente indicare una stima del proprio consumo annuo. Questo dato può essere ricavato in uno dei seguenti modi:

consultando la sezione consumi dell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore e individuando il dato sul consumo annuale della fornitura (attenzione a non confondere questo dato con il consumo stimato calcolato dal fornitore nel caso in cui non vi siano misurazioni); in alternativa, è possibile accedere all’area clienti del sito o all’app del fornitore e verificare i dati relativi consumo della propria fornitura

utilizzando il tool di calcolo integrato nel comparatore che prevede la possibilità per l’utente di impostare alcuni parametri che descrivono la propria fornitura per consentire di effettuare una stima del consumo

sfruttando il servizio (gratuito e senza alcun impegno) Analisi della Bolletta di SOStariffe.it; tale servizio prevede la possibilità di inviare una bolletta a SOStariffe.it (direttamente dal comparatore, tramite l’app oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica bolletta@sostariffe.it); sarà il team di SOStariffe.it ad effettuare le verifiche necessarie per fornire poi all’utente le indicazioni relative all’offerta più vantaggiosa da attivare

Una volta individuate le migliori offerte luce e gas per tagliare le bollette sarà possibile procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore e richiedendo l’attivazione di un nuovo contratto. In questo modo, eliminando qualsiasi intermediario, la procedura di attivazione della fornitura sarà più rapida e non saranno previsti costi extra per il cliente. Per completare l’attivazione di un nuovo contratto è sufficiente fornire:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

i dati della fornitura (in particolare il codice POD per l’energia elettrica ed il codice PDR per il gas naturale che possono essere recuperati dalle bollette)

i dati di pagamento (in caso di domiciliazione servirà fornire le coordinate IBAN)

Completata la richiesta di sottoscrizione di un nuovo contratto, sarà sufficiente attendere che il fornitore completi le pratiche amministrative e tecniche per attivare la fornitura stessa. Tale procedura richiede alcune settimane. Non sono previsti costi iniziali per il cliente ed è garantita la continuità dell’erogazione dell’energia elettrica e del gas naturale.

Le migliori offerte luce e gas di novembre 2021

Per individuare le migliori offerte luce del momento andiamo a definire il profilo di un “cliente tipo” di cui inseriremo i dati nel comparatore. Il cliente tipo che consideriamo nel nostro esempio è quello definito da ARERA (l’autorità italiana dell’energia). Si tratta di una famiglia con consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e potenza impegnata di 3 kW. Inserendo questi dati nel comparatore si potrà individuare le tariffe più vantaggiose per questo cliente. Sottolineiamo che il “cliente tipo” registra una spesa annuale di 805 euro nel mercato tutelato. Come vedremo, con il passaggio al Mercato Libero, il risparmio sarà notevole.

L’offerta migliore del momento viene proposta da Illumia con la tariffa Luce Extra Black. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo) caratterizzata da un prezzo dell’energia fisso e bloccato per 12 mesi. Da notare, inoltre, che Illumia fornirà al cliente solo elettricità prodotta da fonti rinnovabili certificate. Il prezzo dell’energia elettrica praticato da Illumia sarà di 0,089 €/kWh. Per il “cliente tipo” l’attivazione di Luce Extra Black di Illumia comporta una spesa annuale di 506 euro per le bollette dell’energia elettrica con un risparmio di 299 euro rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che il fornitore regala ai nuovi clienti un Buono Amazon da 25 euro. L’offerta in questione è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto.

Attiva Luce Extra Black di Illumia »

Esattamente come abbiamo fatto per l’energia elettrica, andiamo a definire un “cliente tipo” anche per il gas naturale. Anche in questo caso utilizzeremo il profilo di cliente tipo indicato da ARERA con un consumo annuo di 1400 Smc. Per effettuare la stima andiamo a considerare il caso di una fornitura di gas naturale attiva nel comune di Milano. Da notare che questo cliente restando nel mercato tutelato registrerebbe una spesa annuale di 1506 euro.

Con queste condizioni, l’offerta migliore del momento viene proposta da Engie. Si tratta di Green Home x The Fork Gas. L’offerta in questione presenta un prezzo bloccato del gas naturale per i primi 24 mesi di fornitura. Il prezzo del gas sarà di 0,3940 €/smc. Per i nuovi clienti c’è in regalo una Gift Card da 50 euro per TheFork. Questa tariffa garantisce un risparmio di 320 euro all’anno rispetto al mercato tutelato. L’offerta è attivabile online, entro il 2 dicembre, dal link qui di sotto:

Attiva Green Home x The Fork Gas di Engie »

Tra le offerte luce e gas disponibili in questo momento, segnaliamo anche la proposta “dual fuel” di Sorgenia. Il fornitore mette a disposizione la tariffa Next Energy Dual. Tale tariffa prevede l’attivazione di un contratto di fornitura per l’energia elettrica e di uno per il gas naturale. In entrambi i casi, le tariffe presentano un prezzo bloccato per 12 mesi. Da notare, inoltre, che l’energia elettrica fornita viene prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

Il prezzo dell’energia elettrica è pari a 0,008550 €/kWh mentre il prezzo del gas naturale è pari a 0,3765 €/Smc. Per il cliente tipo definito in precedenza, l’attivazione dell’offerta combinata luce e gas di Sorgenia consente di risparmiare 297 euro sull’energia elettrica e 275 euro sul gas naturale in un anno rispetto al mercato tutelato. Complessivamente, quindi, il risparmio ottenibile è di oltre 570 euro. Da segnalare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano l’offerta dual fuel è previsto un bonus extra. Sorgenia mette a disposizione degli utenti un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Per attivare la proposta di Sorgenia è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto:

Attiva Next Energy Dual di Sorgenia »

