Offerte Black Friday 2021: le offerte per internet, luce, gas e mobile di novembre

Il Black Friday è un periodo diventato davvero speciale se si vuole risparmiare sulle offerte per la propria abitazione, in quanto permette di accedere a sconti che non sono solitamente previsti nel resto dell'anno. Vediamo di seguito quali sono le migliori soluzioni che si potranno attivare nel caso di Internet, le promozioni mobile e le offerte sulle utenze domestiche luce e gas.

Il Black Friday, che ricade ogni anno l’ultimo venerdì di novembre e comprende tutta l’ultima settimana (con giorni in più a discrezione di ogni singola azienda) è diventato un momento dell’anno imperdibile, in quanto occasione certa di risparmio.

Ormai è possibile trovare offerte che riguardano i fornitori più diversi, come per esempio quelli che propongono promozioni Internet casa, quelli che operano sul mercato della telefonia mobile, così come i fornitori del mercato libero di luce e gas.

Abbiamo analizzato le migliori offerte disponibili in occasione del Black Friday 2021 che si consiglia di prendere in considerazione per risparmiare in questo periodo dell’anno così speciale.

Le offerte Internet casa per il Black Friday: la proposta di Fastweb

Le offerte dedicate alla telefonia fissa sono oggi molto diverse rispetto a quelle attivate qualche anno fa: si tratta sempre di promozioni di tipo all inclusive, disponibili al costo di 30 euro al mese, che possono essere personalizzate con l’aggiunta di servizi extra, tra i quali rientrano:

delle offerte mobile con Giga illimitati;

degli abbonamenti legati all’intrattenimento streaming, o al grande calcio.

Clicca sul link in basso per conoscere le migliori offerte Internet casa di oggi

Confronta le migliori offerte Internet casa »

Tra gli operatori che propongono delle offerte Internet casa proprio per l’occasione del Black Friday, troviamo Fastweb, con l’abbonamento Fastweb Casa. La promozione è disponibile al costo mensile di 25,95 euro (invece di 28,95 euro) per un totale di 12 mesi.

Si tratta di una tariffa:

che potrà essere attivata solo entro il 23 novembre 2021 , quindi conviene approfittarne il prima possibile;

che permette di avere a propria disposizione 30 giorni di tempo per poter cambiare idea e recedere dal contratto sottoscritto senza dover pagare alcuna penale.

Quali sono le caratteristiche di questa offerta disponibile per il Black Friday? Nel piano mensile sono praticamente inclusi:

la fibra ultraveloce fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt, ovvero un modem Wi-Fi di ultima generazione in grado di garantire stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione;

il WOW Space.

Sarà anche possibile estendere la potenza e la copertura del Wi-Fi con l’acquisto dell’amplificatore Wi-Fi Booster: si dovranno spendere soltanto 4 euro in più ogni mese.

L’offerta potrà essere personalizzata anche con l’aggiunta di una SIM mobile, a scelta tra:

Fastweb Mobile, che ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende 150 Giga di traffico dati, anche in 5G, e le chiamate illimitate; Fastweb Mobile Light, che ha un costo di 5,95 euro al mese e comprende 50 Giga di traffico dati, anche in 5G, e le chiamate illimitate.

Clicca sul link per conoscere tutti i vantaggi proposti da Fastweb

Confronta le migliori offerte fibra di Fastweb »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Offerte Black Friday telefonia mobile: la proposta di Very Mobile

Anche il mercato della telefonia mobile è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni: si sono infatti diffuse offerte di tipo all inclusive a prezzi sempre più bassi, inferiori ai 10 euro al mese, grazie anche e soprattutto alla diffusione degli operatori di tipo virtuale (i cosiddetti MVNO, Mobile Virtual Network Operator).

Tra le proposte per la telefonia mobile pensate per il Black Friday, troviamo proprio quella di Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE, noto da sempre per la grande convenienza delle sue offerte.

Annunci Google

Scopri le offerte mobile più economiche »

La promozione viene promossa proprio con la dicitura Black Friday GIGAX2: è valida per tutti, anche per i già clienti dell’operatore e può essere attivata solo entro il 30 novembre 2021. Nella pratica, dà la possibilità di passare a Very Mobile e di raddoppiare i propri Giga per i primi 2 mesi.

I clienti che sceglieranno di passare a Very Mobile da Iliad, PosteMobile, Coopvoce, Fastweb e altri MVNO, potranno approfittare di una delle opzioni seguenti:

attivare 50 Giga x 2 , disponibile al costo di 5,99 euro al mese, e che prevede 50 Giga, Giga e minuti illimitati, e 100 Giga per i primi 2 mesi;

attivare 100 Giga x 2, disponibile al costo di 6,99 euro al mese, e che prevede 100 Giga, Giga e minuti illimitati, e 200 Giga per i primi 2 mesi.

La SIM e l’attivazione dell’offerta è gratuita.

Scopri le offerte di Very Mobile »

I clienti che sceglieranno di attivare un nuovo numero con Very Mobile, potranno approfittare di una delle opzioni seguenti:

attivare 50 Giga x 2, disponibile al costo di 5,99 euro al mese, e che prevede 50 Giga, Giga e minuti illimitati, e 100 Giga per i primi 2 mesi;

attivare 100 Giga x 2, disponibile al costo di 7,99 euro al mese, e che prevede 100 Giga, Giga e minuti illimitati, e 200 Giga per i primi 2 mesi.

La nuova SIM sarà disponibile a costo zero, ma la nuova offerta potrà essere attivata al costo di 4 euro al mese, invece di 9,99 euro.

I clienti che sceglieranno di passare a Very Mobile da TIM, Vodafone, Kena, e altri operatori, potranno invece attivare le offerte citate nei paragrafi precedenti, ma a prezzi differenti rispetto a quelli menzionati, ovvero:

50 Giga x 2 sarà disponibile al costo di 11,99 euro al mese;

100 Giga x 2 avrà, invece, un costo di 13,99 euro al mese.

La SIM e l’attivazione dell’offerta è gratuita.

Offerte luce e gas per il Black Friday: cosa bolle in pentola

Dando un’occhiata alle proposte previste dagli operatori del mercato libero luce e gas in vista del Black Friday 2021, Edison sta preparando qualcosa per i giorni compresi tra il 26 e il 29 novembre 2021.

Al momento, se si ha intenzione di risparmiare, conviene approfittare dei vantaggi della comparazione online, nello specifico delle offerte che permettono di risparmiare molto rispetto al prezzo in Maggior tutela, che da ottobre 2021 ha subito dei notevoli incrementi, sia sulla luce sia sul gas.

A questo proposito, si consiglia di effettuare una simulazione con il comparatore di offerte luce di SOStariffe.it, inserendo i dati relativi al proprio consumo reale o, in alternativa, quelli disponibili sul comparatore stesso, ovvero il numero di componenti del proprio nucleo familiare, o i principali elettrodomestici che si possiedono in casa.

Confronta le tariffe luce »

Anche nel caso delle offerte gas, sarà possibile effettuare una simulazione partendo dai propri dati reali di consumo, oppure inserendo i seguenti parametri:

la grandezza della propria abitazione in metri quadri;

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

i motivi per i quali si utilizza principalmente il gas in casa, come per esempio il riscaldamento, la cottura e l’acqua calda.

Confronta le tariffe gas »

Si potranno così conoscere quelle che sono le offerte luce e gas più convenienti del momento. Nel valutarle, ecco quali sono i fattori che dovrebbero influenzare positivamente la scelta:

la possibilità di attivare una promozione dual fuel, quindi luce e gas con lo stesso fornitore;

il prezzo bloccato per un periodo di almeno 12 mesi;

la possibilità di ricevere degli sconti con l’attivazione della bolletta smart, dell’addebito diretto sul conto corrente, o anche solo per l’utilizzo dell’area personale, dalla quale si dovranno poter gestire le proprie utenze in totale autonomia.