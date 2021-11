Limite pagamento bancomat: i conti di Novembre 2021 con le soglie più alte

Gli acquisti con le carte associate al conto corrente sono molto comodi, ma se vuoi poter fare in tranquillità le tue spese devi stare attento al limite per il pagamento con bancomat. Trova le promozioni con le soglie di prelievo e di pagamento più alti del mese di Novembre e scopri come poter aprire questi conti correnti a condizioni agevolate

Il bancomat è un metodo di pagamento estremamente comodo, ti permette di fare i tuoi acquisti senza contanti e se scegli il prodotto giusto potrai anche ottenere dei massimali di spesa interessanti. Le carte di debito ti consentono di spendere in un giorno tra i 250/500 euro circa e fino ai 1000 euro, la soglia mensile della maggior parte dei bancomat ti permette di spendere trai i 2.000 e i 3.000 euro.

Le carte di debito consentono di fare acquisti solo se sul conto corrente è già disponibile il saldo per coprire la spesa. Questa è la principale differenza tra i bancomat o le carte prepagate e le carte di credito, quest’ultimi sono dei prodotti con rimborso a credito quindi potrai pagare gli importi un mese dopo aver fatto gli acquisti.

Qualunque sia la carta che utilizzi comunque ci sono delle norme che impongono alla banca di segnalare alcune operazioni se superi una certa soglia di spesa. La normativa anti riciclaggio e i controlli anti evasioni rendono obbligatorio inviare una comunicazione alle autorità di controllo se spendi più di 10 mila euro al mese.

Come trovare i conti con il miglior limite pagamento bancomat

Se vuoi poter individuare il conto corrente che ti permetta di avere delle soglie di spesa, mensili o giornaliere, elevate puoi utilizzare il servizio del comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento ti consentirà di confrontare in pochi secondi decine e decine di offerta di conti correnti e indicherà per ogni prodotto tutte le caratteristiche più importanti.

Una delle condizioni che può fare la differenza quando si tratta di bancomat sono le spese di commissione, questi sono i costi di servizio applicati ai prelievi che effettui con le carta di debito o di credito. È bene che tu sappia che non tutte le carte di credito ti permettono di ritirare denaro dagli ATM, in ogni caso usare questa opzione (che viene definita anticipo di contante) è più costoso con questa tipologia di carte.

Pagare direttamente con il bancomat ti consentirà di risparmiare sulle commissioni e se la spesa è inferiore a 25 euro (ma presto il limite sarà portato a 50 euro) non dovrai neanche digitare il codice. Con gli strumenti a tua disposizione con le app dei nuovi conti correnti è anche possibile effettuare i pagamenti con carta senza dover portare con te la scheda fisica, esistono diverse carte virtuali o puoi salvare nel tuo wallet (sulle app di pagamento o su quelle degli istituti di credito) i dati della tua carta e pagare con lo smartphone.

Se il tuo scopo è poter usare le carte online è meglio optare per un conto che ti offra anche una prepagata, i bancomat infatti non vengono accettati sempre nei sistemi di pagamento degli e-commerce. Oppure puoi sempre associare il tuo conto ad un sistema di pagamento sicuro come PayPal per poter effettuare gli acquisti sui siti che preferisci non dovendo indicare i tuoi dati.

Puoi effettuare la tua ricerca personalizzata del miglior conto corrente cliccando sul link che segue.

Scopri i conti correnti con i migliori bancomat »

I limiti di spesa con i bancomat, ecco i migliori conti da aprire

Ecco quali sono le carte di debito con cui puoi prelevare a costi vantaggiosi.

Conti Spese canone Commissione su prelievi Limite di spesa Bonus BBVA zero spese per il primo anno gratuiti per importi superiori a 100 euro in Italia da tutti gli ATM 2 euro per prelievi inferiori 2 euro in area extra SEPA 2.000 euro soglia massima di prelievo possibile 600 euro limite pre impostato di default per nuovi clienti 300 euro se si è in possesso solo della carta virtuale Gran cashback del 10% primo mese (fino a 500 euro) rimborsi dello 1% per il primo anno rateizzazione delle spese con Pay&Plan My Genius canone gratuito per chi attiva il conto entro il 27 Marzo gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 750 euro per i prelievi da ATM se prelevi in filiale puoi ritirare in base alla disponibilità di denaro sul conto 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno opzione MultiBanca attiva gratuitamente bonifici gratuiti carta di debito gratuita Conto Widiba Start canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero massimali di spesa con carta di debito 2.350 euro al giorno limite di spesa mensile 5.400 euro prelievo massimo consentito di 1.5550 euro carte di debito e di credito gratuite piattaforma di trading online attiva bonifici online senza commissioni PEC e firma digitale IBL Contro corrente Semplice zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 500 euro di spesa massima giornaliera 1.500 euro al mese come tetto di pagamento POS 500 euro prelievo giornaliero in un mese potrai prelevare fino a 3.000 euro da ATM IBL, mentre da altre banche il limite è di 2.000 euro ricariche gratuite tramite Internet Banking rendimenti fino allo 0,30% annui lordi servizio Time Deposit prelievi gratuiti DOTS gratuito gratis in Italia e in UE 3,45 euro al di fuori dell’UE 999,99 euro come tetto massimo di spesa 250 euro come prelievo massimo giornaliero 2.500 euro di ricariche annue gift cards da 20 euro N26 gratis nella versione standard carta conto 3 prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 1.000 euro al giorno se prelevi 5.000 euro per pagamenti in negozio oppure online 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Carta Tinaba zero spese 2 euro per i prelievi in Italia 4 euro prelievi all’estero 250 euro come prelievo massimo 12.500 disponibilità massima su carta dividi le spese con l’app raccolta fondi bonifici gratuiti tra clienti Tinaba

Come puoi notare i primi sono dei veri e propri conti correnti e ti offrono dei margini di spesa più elevati e anche le condizioni su prelievi e servizi sono in generale abbastanza vantaggiosi. Le ultime tre soluzioni sono delle carte conto, sono dei prodotti adatti a coloro che non possiedono tutti i requisiti per poter aprire un conto corrente o magari per i minorenni.

In generale è più conveniente pagare con il POS piuttosto che andare a ritirare i contanti, sopratutto se nelle vicinanze non c’è uno sportello della tua banca. Ancora il 75% degli italiani si limita a prelevare dagli ATM del proprio istituto perché le condizioni sono più vantaggiose, sui prelievi presso sportelli di altri gruppi infatti a volte vengono applicate delle maggiorazioni.

Come scegliere il conto con la carta più adatta a te

Ci sono diversi fattori a cui devi imparare a prestare attenzione quanto valuti il conto corrente da aprire, il canone può essere un elemento determinante ma non ti fermare solo alla convenienza apparente. Un conto può essere a canone zero ma poi può importi forti limiti rispetto all’uso di carte o alle spese operative da sostenere.

Un fattore da considerare poi è se vuoi un conto che ti consenta di fare pagamenti online o con carta in modo semplice e sicuro, ormai lo standard di protezione delle transazioni si è molto alzato e spesso oltre ai sistemi 3DSecure e alla doppia autenticazione ti viene anche offerta un’assicurazione per gli acquisti digitali.

Chi viaggia molto e ha necessità di utilizzare le carte spesso deve anche leggere con cura quali sono le condizioni per usare le carte all’estero, le spese di commissione sui prelievi e i limiti di pagamento. Una soluzione potrebbe anche essere optare per un conto con carte virtuali, questo significherebbe poter avere sul proprio smartphone i dati della carta e pagare con il cellulare. Ovviamente questo è conveniente se ti trovi in un luogo in cui le tue carte sono accettate.

Ogni prodotto ha i suoi vantaggi e degli svantaggi, cerca di capire prima quali sono le tue esigenze di pagamento.