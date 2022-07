Avere una connessione Internet Casa a meno di 20 euro: le offerte di luglio 2022

Attivare una nuova connessione Internet casa oggi significa avere accesso a Giga illimitati per navigare alle massime velocità disponibili nel luogo in cui si abita: scopri quali sono le migliori offerte disponibili nel mese di luglio 2022, che è possibile sottoscrivere a meno di 20 euro al mese .

È possibile avere una connessione Internet casa a meno di 20 euro al mese? Con i grossi cambiamenti che hanno contrassegnato il mercato della telefonia fissa, non solo è possibile, ma ci sono anche diverse offerte disponibili in commercio.

Di seguito analizzeremo quelle più economiche, precisando i requisiti da possedere per poterle sottoscrivere. Ricordiamo, però, fin da subito che, nel momento in cui si sceglierà di sottoscrivere una nuova promozione, è sempre bene effettuare un’analisi della propria copertura di rete.

Per farlo, si potrà cliccare sul pulsante presente nella pagina di descrizione di una data offerta, oppure su SOStariffe.it, in cui si potranno inserire i propri riferimenti – in particolare l’indirizzo di residenza – per poter vedere una landing di comparazione tra le offerte.

Connessione Internet casa a meno di 20 euro al mese

NOME OFFERTA INTERNET CASA COSTO MENSILE E REQUISITI DI ACCESSO Fibra Iliad 15,99 euro al mese, solo per i clienti mobile Iliad Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per 2 anni Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese Illumia WiFi 19,99 euro al mese Linkem Promo Easy 19,90 euro al mese Eolo Più 19 euro al mese per 6 mesi

Le offerte Internet casa in elenco sono abbastanza variegate: quello che le accomuna è che in tutti i casi si potrà navigare a meno di 20 euro al mese, disponendo di una velocità di rete superiore a quella disponibile utilizzando il cellulare in modalità hotspot.

Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio la proposta commerciali di ogni singolo operatore: quello che è importante sapere prima di procedere in tal senso è che non esiste un’offerta giusta per tutti, ma promozioni che possono risultare più interessanti per le proprie esigenze di gestione e in relazione al luogo in cui si abita.

Super Fibra di Iliad a meno di 20 euro al mese

Iliad propone un’offerta in fibra ottica con la quale navigare in modo illimitato a meno di 20 euro al mese: l’offerta Iliadbox è disponibile al costo di 15,99 euro al mese per i già clienti mobile

Attivando questa promozione si potrà navigare fino a 5 Giga in download (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, che rappresenta comunque la velocità nominale) e avere accesso a:

chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali;

un modem di ultima generazione, disponibile al costo una tantum di 39,99 euro.

Considerato che questa promozione è riservata soltanto ai già clienti Iliad mobile (gli altri dovranno pagare un costo di 23,99 euro al mese) si consiglia di prendere prima in considerazione il passaggio a Iliad con il proprio numero di cellulare.

Tra le migliori offerte in circolazione, ricordiamo Iliad Giga 120, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese (+ 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad), che include 120 Giga di Internet anche in 5G, 9 Giga dedicati in roaming in Europa, minuti e messaggi senza limiti, sia in Italia, sia in roaming in Europa, minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Fastweb casa a meno di 20 euro al mese

Una prima possibilità per navigare a meno di 20 euro al mese offerta dall’operatore Fastweb è riservata ai clienti Plenitude o che abbiano anche intenzione di attivare una promozione luce e/gas con l’operatore.

Al costo di 18,95 euro al mese, si avranno a propria disposizione:

la fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’offerta Energia Plenitude in promozione;

l’attivazione inclusa;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

I clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica hanno la possibilità di scegliere Fastweb Casa FWA, la quale sfrutta la fibra mista radio per garantire velocità di connessione ottimali e di alto livello, proprio nei territori che non sono raggiunti dalla fibra.

L’offerta in questione ha un costo di 19,95 euro al mese (per le attivazioni che avverranno entro il 26 luglio 2022) e include:

connessione illimitata fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Il contributo di attivazione è pari a 2 euro al mese per un periodo di 20 mesi.

Illumia WiFi a meno di 20 euro al mese

Illumia, operatore noto per le offerte luce e gas nel mercato libero, ha lanciato anche la sua offerta in fibra ottica, chiamata Illumia WiFi. L’offerta è disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 26,99 euro al mese).

Al suo interno, sono inclusi:

la fibra ottica di tipo FTTH, che permette di navigare senza limiti da ogni punto della casa, garantendo Internet ultra veloce, fino a 1 Giga in download;

l’assenza di vincoli contrattuali;

un modem Wi-Fi gratuito per i primi 12 mesi e poi disponibile a 2,99 euro al mese.

Linkem Internet casa a meno di 20 euro al mese

La promozione proposta da Linkem, al prezzo scontato per 1 anno di 19,90 euro al mese, unisce le chiamate illimitate a Internet veloce, con la possibilità di navigare senza limiti fino a 100 Mega in download tramite rete FWA.

Sarà previsto un contributo iniziale di 48 euro (invece di 100 euro), suddiviso in 12 fatture. Si riceverà un modem in comodato d’uso gratuito e l’Assistenza Prime inclusa, che prevede il supporto tecnico specializzato e l’assistenza continuativa.

Per sapere di più, clicca subito sul link che trovi di seguito.

EOLO Internet casa a meno di 20 euro al mese

EOLO Più è un’offerta Internet casa disponibile al costo mensile di 19,90 euro per i primi 6 mesi (poi avrà un costo pari a 24,90 euro al mese), o comunque bloccato per tutto il 2022.

Questa promozione Internet casa si caratterizza per la presenza di:

Internet ultraveloce;

chiamate illimitate;

il router di EOLO;

l’installazione gratuita;

l’assistenza in 3 minuti;

3 mesi di Amazon Prime.

L’offerta base si potrà poi personalizzare con l’aggiunta di alcuni pacchetti legati all’intrattenimento, i quali hanno un costo di 5 euro al mese, con pagamento bimestrale.

