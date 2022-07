Passa a TIM da Wind a meno di 7 euro: le offerte di Luglio 2022

Passa a TIM da Wind per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità con vantaggi per chi è già cliente fisso

Se siete tra i clienti di Wind insoddisfatti del servizio offerto dall’operatore di telefonia mobile potete sempre cambiare gestore. L’estate è un periodo particolarmente conveniente per chi è deciso a passare a un nuovo provider in quanto è durante i mesi più caldi che le aziende del settore lanciano promozioni spesso imperdibili. TIM ad esempio premia i nuovi clienti pagandogli il primo mese del piano e costo di attivazione, oltre a consentire di acquistare uno smartphone a rate iniziando a versare le rate da settembre. Chi passa a TIM da Wind può quindi trovare una ricca proposta di offerte per tutti i gusti.

Passa a TIM da Wind: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi passa a TIM da Wind può scegliere tra tantissime tariffe differenti anche se purtroppo non a un costo inferiore ai 7 euro al mese. Il prezzo minimo richiesto da TIM è di 7,99 euro al mese ma le offerte sono disponibili solo per chi richiede la portabilità da una lista selezionata di gestori virtuali.

Se avete uno smartphone 5G avete l’imbarazzo della scelta di offerte che permettono di navigare su mobile sulla rete di ultima generazione dell’operatore fino a 2 Gbps in download, ovvero prestazioni anche dieci volte superiori rispetto a quelle garantite dalla tecnologia della generazione precedente. La rete di TIM consente giocare, chattare, guardare contenuti in Ultra HD, ascoltare musica in altissima qualità e interagire in tempo reale grazie a una latenza minima e senza ritardi. TIM in 5G raggiunge tutte le grandi città italiane e diverse località turistiche.

TIM 5G Power Smart ad esempio include minuti e SMS illimitati e 50 GB a 14,99 euro al mese. L’operatore inoltre garantisce accesso prioritario alla sua rete, che significa un segnale stabile e prestazioni di alto livello anche in caso di traffico congestionato o in presenza di più connessioni contemporanee, 100 GB di memoria nel cloud su Google One per 3 mesi per salvare qualsiasi tipologia di file nel formato originale (l’account può essere condiviso fino a 5 persone e si rinnova poi a 1,99 euro al mese) e la sicurezza di TIM Safe Web Plus per proteggersi da furto d’identità e durante le transazioni online. Il parental control permette poi di impostare diversi livelli di sicurezza per ogni membro della famiglia e impedire l’accesso a contenuti non adatti ai minori.

Chi passa a TIM da Wind e ha meno di 25 anni può invece acquistate TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati e 25 GB a 9,99 euro al mese. E’ poi possibile ascoltare musica su TIMMUSIC senza interruzioni pubblicitarie e utilizzare app come chat, social network e meeting (solo per 3 mesi) senza consumare il traffico dati incuso nell’offerta. Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Raddoppio dei Giga (50 GB) a 99 cent in più

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più

TIMGAMES per giocare online potendo scegliere tra un ricco catalogo di titoli senza consumare traffico dati a 5 euro in più

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch nella variante Cellular

Per tutte le offerte quando si esaurisce il traffico dati incluso è possibile continuare a navigare con Giga di Scorta al prezzo di 90 cent ogni 100 MB. Il primo mese e attivazione sono gratis per chi passa a TIM da Wind acquistando la tariffa online mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Passa a TIM da Wind con telefono incluso

Chi passa a TIM da Wind può anche abbinare alla nuova tariffe l’acquisto in un’unica soluzione o a rate di telefono. Con le sue offerte smartphone incluso l’operatore consente di mettersi in tasca i migliori modelli dei marchi più importanti del settore come iPhone 13 di Apple, Samsung Galaxy S22 o i prodotti di Xiaomi, OPPO e altri dispositivi Android. Questo tipo di tariffe prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi ma non il pagamento di un anticipo.

Si può scegliere di pagare con carta di credito e grazie alla Promo Estate ottenere un finanziamento con TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) iniziando a pagare le rate da settembre. L’offerta però è limitata a chi è cliente di TIM per il mobile da almeno 6 mesi o per il fisso da 12 mesi. Chi ha la connessione di casa con l’operatore può anche decidere di accreditare le rate per lo smartphone in bolletta.

La consegna dello smartphone è gratuita e avviene con spedizione via corriere in pochi giorni lavorativi. Entro 14 giorni dal ritiro del prodotto potete esercitare il diritto di ripensamento, riconsegnando il dispositivo all’operatore insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Passa a TIM da Wind con intrattenimento televisivo

TIMVISION film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION

DAZN con tutta la Serie A fino al 2024

Infinity+ con la Champions League per 12 mesi TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN

Infinity+

Netflix

Disney+

Chi passa a TIM da Wind ha la possibilità di personalizzare ulteriormente la sua nuova offerta aggiungendo il meglio della proposta per lo streaming dell’operatore. Con TIMVISION si possono vedere su più dispositivi (TV, console, smartphone, tablet, PC, etc.) contenuti come film italiani e internazionali, cartoni animati, serie TV, documentari e produzioni originali anche in contemporanea. Il pacchetto comprende anche il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi. Il TIMVISION Box, abilitato alla visione del nuovo standard per il digitale terrestre, è fornito in comodato d’uso. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro se si ha già il decoder.

Gli amanti dello sport con TIMVISION Calcio e Sport possono anche avere tutta la Serie A fino al 2024 in esclusiva, Europa League, Conference League, campionati di calcio stranieri oltre a tennis, basket, sci, ciclismo, boxe e altri sport popolari con DAZN e la Champions League su Infinity+ per 12 mesi. Il pacchetto è gratuito fino al 31/8/22, poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro al mese.

L’abbonamento più completo è però TIMVISION Gold che oltre a film e sport include anche un abbonamento standard a Netflix (visione in HD fino a 2 dispositivi in contemporanea) e Disney+. Il pacchetto costa 10 euro fino al 31/8/22, poi si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

Passa a TIM da Wind per i già clienti fisso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi passa a TIM da Wind ma è già cliente del primo operatore per la connessione di casa può accedere ad alcune tariffe dedicate come TIM Premium Famiglia, che include minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Il vero vantaggio però per chi ha già la linea fissa con TIM e acquista una delle sue offerte mobile può attivare gratuitamente TIM Unica per avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme a TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno per vincere tanti interessanti premi su TIM Party come una e-bike ATALA. Il pagamento della linea fissa e delle SIM mobili avviene direttamente in bolletta con domiciliazione su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica.

Supergiga Pack Famiglia è invece un’offerta Internet mobile che non include le chiamate ma solo traffico dati. Per questo ben si adatta a coloro che non hanno la rete fissa e cercano un’alternativa economica per navigare su PC e altri dispositivi. Dopo 3 mesi dall’attivazione la tariffa si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese. Una volta acquistata la tariffa basta recarsi in un negozio TIM per acquistare a prezzo scontato un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Anche per le tariffe convergenti il primo mese e attivazione sono gratuiti per chi passa a TIM da Wind acquistandole online. La SIM ha invece un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

