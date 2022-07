Amazon ha annunciato un aumento del costo dell'abbonamento Amazon Prime , sia per quanto riguarda la sottoscrizione mensile che quella annuale. Tale aumento entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 di settembre. Per effetto dell'aumento del costo di Amazon Prime, quindi, accedere alla piattaforma di streaming Prime Video e a tutti gli altri servizi offerti da Amazon sarà più costoso. Ecco tutti i dettagli:

Aumenta il costo di Amazon Prime in Italia: ecco i nuovi prezzi e come evitare i rincari

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Nella giornata di oggi, Amazon ha annunciato un aumento del costo di Amazon Prime in Italia. Per i clienti italiani, quindi, l’abbonamento costerà di più, sia nella versione annuale che in quella mensile. Gli aumenti riguardano anche Prime Student, la versione del servizio dedicata agli studenti che presenta tariffe agevolate. Come confermato in queste ore, i nuovi prezzi di Amazon Prime in Italia entreranno in vigore a partire dal 15 settembre prossimo.

Aumenta il costo di Amazon Prime in Italia: ecco il nuovo prezzo

ABBONAMENTI AMAZON PRIME I NUOVI PREZZI Abbonamento annuale Prime da 36 euro a 49,99 euro all’anno Abbonamento mensile Prime da 3,99 euro a 4,99 euro al mese Abbonamento annuale Prime Student da 18 euro a 24,95 euro all’anno Abbonamento mensile Prime Student da 1,99 euro a 2,49 euro al mese

A partire dal primo rinnovo successivo al 15 settembre prossimo si registrerà un aumento del costo di Amazon Prime in Italia. Il servizio passerà da 36 euro all’anno a 49,90 euro all’anno con un rincaro di 13,90 euro all’anno (quindi poco più di 1 euro al mese). Da notare che aumenterà anche il costo della sottoscrizione mensile del piano d’abbonamento proposto da Amazon.

Il costo mensile di Amazon Prime passerà da 3,99 euro al mese a 4,99 euro al mese con un rincaro di 1 euro a rinnovo. Scegliere la sottoscrizione annuale invece che quella mensile garantirà un risparmio di circa 10 euro all’anno per i clienti. Come sottolineato in precedenza, i rincari arriveranno anche per Prime Student, il servizio dedicato agli studenti che possono accedere ai vantaggi di Prime con condizioni agevolate.

Prime Student costerà, a partire dal 15 settembre, 24,95 euro all’anno (invece che 18 euro all’anno come avviene attualmente) oppure 2,49 euro al mese (invece di 1,99 euro al mese). In questo caso, la differenza tra la sottoscrizione mensile e quella annuale è praticamente nulla. Non cambiano, invece, i requisiti d’accesso a Prime Student che resta un servizio riservato agli studenti.

Cosa cambia con il nuovo aumento di prezzo: Prime Video e le spedizioni veloci costeranno di più

Amazon Prime è un servizio in abbonamento che comprende diversi bonus. I clienti che attivano l’abbonamento di Amazon, infatti, possono accedere a svariati bonus, tutti compresi nel canone mensile o annuale proposto e che sarà aumentato per la prima volta dal 2018. In precedenza, il costo del servizio era di 19,99 euro all’anno. Dal 2018 si è registrato il passaggio ai 36 euro all’anno che ora diventeranno, dal prossimo 15 settembre, 49,90 euro all’anno.

Con Amazon Prime è possibile accedere a tutti i contenuti on demand di Prime Video che, dallo scorso anno, trasmette anche le partite della Champions League (una per turno, in esclusiva). Il servizio di streaming, quindi, costerà un po’ di più a partire dal prossimo mese di settembre (o dal primo rinnovo dell’abbonamento successivo al prossimo mese di settembre).

Diventerà più costoso anche sfruttare il servizio di consegna rapida di Amazon che consente di ricevere in un giorno milioni di prodotti disponibili sullo store. Ricordiamo, inoltre, che tramite il servizio di Amazon è possibile accedere anche ad altri servizi come Prime Gaming, che include svariati giochi gratis ogni mese, Prime Foto, per l’archiviazione illimitata delle proprie foto, e Prime Music, che permette di accedere a diverse milioni di canzoni in streaming senza costi aggiuntivi.

Annunci Google

Per i nuovi clienti che attivano oggi Amazon Prime continuano ad essere validi i “vecchi” prezzi con l’abbonamento annuale proposto a 36 euro l’anno. Il rincaro entrerà in vigore soltanto il prossimo anno. Per maggiori dettagli è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri Amazon Prime»

Come evitare l’aumento di prezzo di Amazon Prime: un anno extra gratis o disattivazione del rinnovo senza penali

L‘aumento di prezzo di Amazon Prime in Italia riguarderà tutti i clienti che hanno attivato la sottoscrizione di Amazon. L’addebito aggiuntivo entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al prossimo 15 di settembre. Per evitare tale rincaro è, semplicemente, possibile disattivare il rinnovo dell’abbonamento. Non ci sono penali di alcun tipo e sarà possibile riattivarlo in qualsiasi momento.

Per disattivare il rinnovo di Amazon Prime è sufficiente accedere ad Amazon.it e andare in Account e liste > Il mio Account > Prime > Gestisci Iscrizione e selezionare poi l’opzione desiderata tra la disattivazione del rinnovo e il passaggio dal piano mensile a quello annuale (o viceversa). Qualsiasi modifica dell’abbonamento non comporterà penali o costi per il cliente.

In alternativa, per rimandare l’aumento di prezzo di Amazon Prime, è possibile valutare l‘attivazione di offerte proposte da provider del settore delle telecomunicazioni o di offerte luce e gas che includono l‘accesso ad Amazon Prime gratis per un anno. Le opzioni di questo tipo sono diverse sul mercato e molti clienti possono valutare di scegliere un’offerta di questo tipo per ottenere mesi aggiuntivi di Amazon Prime gratis.

Uno dei principali esempi di queste offerte viene proposto da WINDTRE. L’operatore di telefonia mette a disposizione l’abbonamento per la connessione Internet casa, Super Fibra, che include un anno di Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti Prime come estensione dell’abbonamento in corso). L’offerta proposta da WINDTRE include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega.

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 24,99 euro al mese che diventano 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile. È previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum ed il modem Wi-Fi è incluso nel canone mensile dell’offerta. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Super Fibra di WINDTRE »