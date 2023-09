Scopri come avere il nuovo Apple Watch 9 a rate anche senza anticipo. Ecco le migliori offerte per avere l'ultimo modello di smartwatch di Apple a settembre

Apple insieme ai nuovi iPhone 15 ha svelato anche gli smartwatch Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Il primo è dotato di display always on e di una luminosità massima di 2000 nit che permette di leggere benissimo anche in pieno sole. Apple Watch 9 poi è dotato di sensori più evoluti, che consentono ad esempio di ricevere una notifica in caso di ritmo cardiaco irregolare, ha una resistenza all’acqua fino a 50 mentre e una batteria con un’autonomia di 18 ore con una sola ricarica e fino a 36 ore in modalità risparmio energetico.

TIM e Vodafone permettono di acquistare Apple Watch 9 a rate, anche senza anticipo. Per confrontare le offerte di questi operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Di seguito le caratteristiche tecniche dettagliate di Apple Watch 9:

Dimensioni: 41 x 35 x 10,7 mm o 45 x 38 x 10,7 mm

Peso: 32 gr o 39 gr

Display: Retina OLED

Processore: S9 con processore dual core a 64 bit

Lettore MP3: Si

Fotocamera: No

Sistema Operativo: watchOS 10

Sensori: Bussola, altimetro always, resistente all’acqua 50 metri, cardio­frequenzimetro elettrico, cardio­frequenzimetro ottico di terza generazione, sensore di temperatura

GPS integrato: GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou

Batteria: Ricaricabile integrata agli ioni di litio

Wi-Fi: Sì

Bluetooth: Sì

Compatibilità Auricolari Bluetooth: Sì

Apple Watch 9, le offerte a rate di Vodafone

I dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

Vodafone permette di acquistare Apple Watch 9 in abbinamento a qualsiasi sua offerta per la telefonia mobile. La consegna è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Con Vodafone potete avere Apple Watch 9 a rate ai seguenti prezzi:

Apple Watch Series 9 41 S/M – M/L da 64 GB a 18,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

– da 64 GB a + 99,99 euro di anticipo Apple Watch Series 9 41 LOOP da 64 GB a 18,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

da 64 GB a + 99,99 euro di anticipo Apple Watch Series 9 45 S/M – M/L da 64 GB a 19,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Chi ha già una SIM di Vodafone può attivare Vodafone OneNumber per utilizzare il proprio numero di telefono sullo smartwatch a partire da 2,99 euro al mese e ha il vantaggio di poter attivare la sua offerta Internet Casa a prezzo ribassato. Con l’operatore in rosso potete navigare sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità o in alternativa disporre di una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la propria abitazione e la cabina stradale.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Se si è già clienti di Vodafone per il mobile, la rete fissa senza chiamate incluse vi costerà 22,90 euro al mese senza vincoli e l’attivazione è gratuita. Chi sceglie la fibra ottica dell’operatore per il cellulare può attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. I clienti fisso e mobile con Infinito Insieme hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM. Si può pagare con addebito diretto in bolletta o su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Apple Watch 9, le offerte a rate di TIM

Offerte TIM per il mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese o 16,99 €/mese con credito residuo

Anche con TIM potete abbinare l’acquisto di Apple Watch 9 a qualsiasi offerta mobile. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG-TAN 0,00%, salvo approvazione) con carta di credito o debito. I clienti di TIM per la rete fissa possono addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratuita. I prezzi di Apple Watch 9 a rate con TIM sono i seguenti:

Apple Watch Series 9 45mm Sport Band a 20 euro al mese per 30 rate

a Apple Watch Series 9 45mm Sport LOOP a 20 euro al mese per 30 rate

Con TIM One Number al costo di 3,99 euro al mese potete avere una SIM per utilizzare il vostro numero su Apple Watch 9 e chiamare e navigare su Internet dallo smartwatch lasciando il telefono a casa.

Parlando di piani per il cellulare, invece, con TIM potete scegliere tra tantissime proposte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Se avete uno smartphone compatibile ci sono anche offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in tutte le principali città italiane. Per confrontarle con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere tutte le informazioni necessarie per trovare la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online tramite il bottone “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese a attivazione sono gratis per chi l’acquista online. L’offerta poi si rinnova a 7,99 euro al mese. È disponibile solo per richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad e altri operatori virtuali come Fastweb Mobile, CoopVoce e Postemobile.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese a attivazione sono gratis per chi l’acquista online. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. È disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, oltre a vantaggi come 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese). Se però si abbinano a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. È disponibile solo per chi ha meno di 25 anni. Potete ulteriormente arricchirla acquistando una o più delle seguenti opzioni aggiuntive:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB per navigare in 5G

per navigare in 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Per tutte le offerte di TIM la SIM con acquisto online costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso ma la spedizione è gratuita.

Diventare clienti di TIM per il mobile permette anche di avere prezzo ribassato per la sua offerta per la fibra ottica fino a 2,5 Gbps. Se poi avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla potete accedere a un bonus di 120 euro, suddiviso in 24 rate da 5 euro al mese.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti di TIM per il mobile la rete fissa vi costa 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 30/9/23, invece di 39,90 euro.

