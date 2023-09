TIM ha presentato in anteprima, in occasione dell'Italian Tech Week, le nuove cabine digitali. Si tratta di stazioni intelligenti pensate per offrire servizi alla collettività. Vediamo, quindi, cosa sono e come funzionano le nuove cabine digitali di TIM .

Mentre le “vecchie” cabine telefoniche vanno in pensione, TIM annuncia il debutto delle nuove cabine digitali. Si tratta di stazioni intelligenti pensate per offrire servizi digitali utili alla collettività. Partendo dalla città di Milano, TIM punta a installare circa 2.500 cabine digitali in 13 città italiane.

Cosa sono le cabine digitali di TIM

3 COSE DA SAPERE SULLE CABINE DIGITALI 1. Le nuove cabine digitali consentiranno l’accesso a vari servizi smart e di pubblica utilità 2. Sarà possibile interagire con le cabine tramite un display touch 3. TIM prevede di installare circa 2.500 cabine digitali in Italia

Le cabine digitali di TIM permettono l’accesso in modalità touch a una vasta gamma di servizi e contenuti digitali. Da servizi di infotainment alla ricarica degli smartphone passando per pagamenti digitali e ticketing oltre alle chiamate gratuite verso fissi e mobili nazionali, le cabine digitali puntano a diventare un importante riferimento delle future “smart city”.

Le nuove stazioni di TIM includono anche il tasto ‘Women+’ che consente l’accesso in tempo reale ad un servizio di supporto con operatore per segnalare, gestire ed assistere la persona che ne faccia richiesta. In questo modo, viene messo a disposizione della collettività un nuovo strumento di contrasto agli episodi di violenza nei confronti delle donne o dei fenomeni di microcriminalità.

Le cabine digitali potranno essere utilizzate dal Comune e dagli altri enti locali dell’area dove sono installate per offrire informazioni utili alla collettività come, ad esempio, aggiornamenti sull’offerta artistica cittadina, su cinema, teatri, musei. Non mancheranno servizi utili come la prenotazione di un taxi, il controllo delle previsioni meteo e degli orari dei mezzi di trasporto.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, sottolinea: “Con questo progetto trasformiamo la cabina tradizionale, nata negli anni ’50, in uno sportello multiservizi di nuova generazione che contribuirà a rendere le nostre città più sostenibili. Abbiamo così colto l’opportunità di dare una seconda vita ad una parte del nostro patrimonio, ormai superato dalle nostre abitudini, per farlo evolvere e diventare anche un importante presidio di sicurezza per le donne in situazioni di pericolo”

Dove trovare le cabine digitali di TIM

Il progetto, appena annunciato dall’operatore, è pronto a entrare in azione: TIM inizierà dalla città di Milano dove saranno installate circa 450 cabine digitali. Successivamente, l’iniziativa sarà estesa a 13 città italiane (l’elenco completo non è ancora stato rivelato). In totale, l’operatore punta a installare, come prima parte del progetto, circa 2.500 cabine digitali.

