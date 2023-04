Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il 5G è una tecnologia che sta già rivoluzionando non solo il mercato della telefonia mobile ma anche altri settori, dall’industria all’automotive fino alle smart cities. La copertura 5G è ancora piuttosto limitata in Italia ma con le reti di ultima generazione potete navigare a una velocità anche cinque volte superiore al 4.5G (si ipotizza di arrivare fino a 10 Gbps in download) con un segnale stabile e una latenza minima, che permette di guardare contenuti in streaming in altissima qualità e giocare online senza problemi.

Per confrontare le offerte 5G dei vari operatori e trovare quella più conveniente in base alle proprie abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio vi fornisce una panoramica completa delle promozioni più economiche e un link diretto per attivarle comodamente online.

Velocità e copertura 5G dei vari operatori: le migliori offerte di aprile 2023

Offerte 5G Giga inclusi e velocità di navigazione in 5G Copertura Prezzo mensile Fastweb Mobile 150 GB in 5G fino a 1.6 Gbps in download tutte le grandi città. L’obiettivo è arrivare al 90% entro il 2025 7,95 euro Giga 150 di Iliad 150 GB fino a 400 Mbps in download oltre 3.000 Comuni 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download tutte le grandi città primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo Under 25) 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download tutte le grandi città primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download tutte le grandi città primo mese gratuito, poi 14,99 euro Family+ di Vodafone illimitati in 5G fino a 2 Gbps oltre il 90% di copertura outdoor a Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma 9,99 euro Di Più Full 5G di WindTre 100 GB fino a 1,6 Gbps 95,9% 14,99 euro

Fastweb è l’operatore che oggi propone l’offerta 5G al prezzo più basso sul mercato. L’operatore non mette in chiaro quale sia la velocità di navigazione a cui i suoi clienti possono accedere ma dato che si appoggia alla rete di WindTre è molto probabile che le prestazioni dei due gestori siano paragonabili. La sua copertura 5G è disponibile in città come Milano, Bologna, Napoli e Roma e l’obiettivo dell’azienda è arrivare al 90% della popolazione entro il 2025. Le due offerte 5G di Fastweb sono:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese. In Ue avete disponibili 8 GB per navigare in roaming.

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB a 11,95 euro al mese. In Ue avete disponibili 10 GB per navigare in roaming.

Per entrambe le offerte l’attivazione è gratuita con acquisto online mentre la SIM costa 10 euro. Avete poi inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

Iliad invece è stato il primo operatore a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. L’operatore afferma che i suoi clienti possono navigare fino a 400 Mbps in download utilizzando le sole frequenze dedicate al 5G in condizioni ottimali di segnale e se la rete non risulta congestionata. La copertura 5G è disponibile in oltre 3.000 Comuni italiani.

La sua offerta per il 5G si chiamata Giga 150 e include minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre senza vincoli o costi nascosti. L’attivazione è gratuita mentre per la SIM servono 9,99 euro una tantum. In Ue avete disponibili 10 GB per navigare in roaming.

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico avete uno sconto sulla fibra ottica di Iliad di 5 euro al mese. Con IliadBox potete navigare su fisso fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobile di Iliad il costo è quindi di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Per attivare la linea la spesa è invece di 39,99 euro una tantum.

TIM è stato il secondo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia e grazie alla sua rete con il Vero 5G permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. La copertura 5G è disponibile in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania e Matera. Alcune delle sue migliori promozioni sono:

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti sono 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM.

TIM Unica Power è la promozione riservata ai clienti dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa. Al costo di 1,90 euro al mese, addebitati direttamente in bolletta, potete avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa), 3 mesi di TIMVISION con Disney+ incluso e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per le SIM e del 15% su una spesa minima di 90 euro sul store online di HP. Potete anche acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Potete scegliere anche di addebitare il costo delle offerte mobile in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. I nuovi clienti che l’acquistano online hanno il primo mese è gratuito così come l’attivazione. In Ue avete disponibili 20 GB per navigare in roaming. L’offerta è riservata agli Under 25 e può essere arricchita aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. I nuovi clienti che l’acquistano online hanno il primo mese è gratuito così come l’attivazione. In Ue avete disponibili 14 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Per tutte le offerte la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso se acquistate online.

Vodafone è stato il primo operatore a portare il 5G in Italia e sebbene non chiarisca le prestazioni della sua Giga Network 5G è stato ritenuto il migliore operatore nel 2020 sotto questo aspetto da uno studio indipendente realizzato da Umlaut. La sua copertura 5G all’aperto è superiore al 90% nelle città di Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma.

Una delle migliori offerte di Vodafone per navigare 5G si chiama Family+ e include minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita e avete incluso anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Questa tariffa è riservata però a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa.

Se non avete ancora la fibra ottica con Vodafone potete avere Internet Unlimited a 24,90 euro al mese senza vincoli. L’offerta prevede navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH, chiamate illimitate se acquistata online e modem con Wi-Fi Optimizer. E’ incluso anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 rate.

Se siete però già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il prezzo di Internet Unlimited (ma senza chiamate incluse) scende a 22,99 euro al mese senza vincoli.

WindTre per la sua copertura 5G utilizza come altri operatori la sovrapposizione tra le tecnologie FDD DSS (Frequency Division Duplex – Dynamic Spectrum Sharing) e TDD (Time Division Duplex). La prima consente al telefono di passare i modo dinamico tra le frequenze dedicate a 4G e 5G in modalità condivisa. La seconda invece prevede il solo utilizzo della banda dedicata all’ultimo standard di rete. La copertura 5G in TDD è del 67,2% della popolazione ma quella combinata con la FDD DSS è del 95,9%.

In termini di velocità i clienti di WindTre nelle condizioni ottimali possono navigare fino a 290 Mbps in download con copertura TDD e del 280 Mbps in download in FDD DDS ma grazie alla dual connectivity la velocità teorica a cui è possibile arrivare è di 1,6 Gbps in download.

Una delle sue offerte più richieste è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette di non dover acquistare più una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta e di ottenere più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, assistenza dedicata e senza attese dal servizio clienti 159 e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. L’attivazione è di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando l’offerta online.

