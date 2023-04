Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La Banca d’Italia ha rilevato che i pagamenti effettuati tramite assegno bancario sono stati inferiori all’1% nel nostro Paese nel 2022. Una cifra che segna il passaggio di un’epoca e conferma la rivoluzione in corso nel mondo del credito.

La digitalizzazione dei servizi bancari sta mandando in pensione il classico libretto degli assegni, il cui utilizzo si è ormai assottigliato ai minimi termini nel corso degli ultimi dieci anni. È stato progressivamente sostituito da strumenti di pagamento digitali: più pratici, più sicuri, più veloci. Con l’uso di home banking (tramite Internet) e mobile banking (tramite app) che stanno crescendo anno dopo anno, il tradizionale assegno è destinato a uscire di scena.

Addio assegni bancari: prime comunicazioni ai clienti di Intesa Sanpaolo

La prima banca in Italia ad avviare un percorso graduale per dire addio agli assegni bancari, mentre resteranno in attività quelli circolari, è stata Intesa Sanpaolo. Infatti la banca ha inviato ai primi correntisti, in modo particolare coloro che usufruiscono interamente dei servizi digitali, una comunicazione che ha per oggetto il “recesso dalla convenzione di assegno”.

È un nuovo cambio di passo sulla strada dell’innovazione digitale: a partire da maggio 2023 gli assegni in possesso di alcune migliaia di clienti di Intesa Sanpaolo e mai utilizzati dovranno essere restituiti alla filiale di competenza. A coloro che riconsegneranno gli assegni bancari che non utilizzano, la banca offrirà una promozione per incentivare l’utilizzo dei bonifici. In particolare la banca guidata dall’amministratore delegato Carlo Messina consentirà ai correntisti di poter utilizzare online i bonifici istantanei (senza “alcuna commissione aggiuntiva” o al costo del bonifico ordinario), che si possono eseguire sia via home banking sia via app su smartphone.

Assegno bancario, quando il suo utilizzo è insostituibile

Siccome gli assegni sono titoli esecutivi di pagamento e sono normati dal Codice civile e dai contratti, ci sono operazioni bancarie che non possono fare a meno dell’assegno. Un esempio:

quando si acquista una casa , il prezzo dell’abitazione si paga al momento della firma del rogito davanti al notaio;

, il prezzo dell’abitazione si paga al momento della firma del davanti al notaio; il pagamento della casa di solito avviene per mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati al venditore;

non trasferibili intestati al venditore; gli assegni circolari devono essere richiesti in banca con alcuni giorni di anticipo.

È vero che anche i normali assegni bancari potrebbero essere utilizzati per questo pagamento, ma soltanto previo consenso del venditore, il quale potrebbe anche rifiutarli.

Conti correnti: le migliori offerte di aprile 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito con canone gratuito

prelievi di contanti da ATM senza commissioni

da ATM senza commissioni un modulo di assegni all’anno gratis

bonifici online senza costi

senza costi rendimento del 3% per i primi 3 mesi, poi tasso dello 0,50% 2 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi , poi 3,95 euro al mese ma con possibilità di sconti

, poi 3,95 euro al mese ma con possibilità di sconti carta di debito inclusa

prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

dagli ATM in Italia ricariche telefoniche gratuite 3 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

codice IBAN italiano

carta di debito gratuita

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

conto deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

Se è vero che finora l’idea di “rottamare” l’assegno bancario non ha avuto molto seguito tra gli istituti di credito, è altrettanto vero che i risparmiatori puntano sempre più sui conti correnti online in quanto sono a zero spese (la maggior parte), oppure hanno canoni annui molto bassi. E, inoltre, non prevedono il pagamento di commissioni per quanto riguarda le principali operazioni.

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, ecco una panoramica delle migliori offerte di aprile 2023. Questo tool digitale e gratuito mette a confronto le proposte più convenienti attualmente disponibili sul mercato bancario. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

Vediamo qui di seguito quali sono le tre più vantaggiose.

Conto Corrente Arancio di ING

Parola d’ordine convenienza per il Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, che si apre online con la firma digitale. Con la formula (a scelta ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli”, il conto ha un canone annuo gratuito se si accredita stipendio o pensione oppure se si hanno entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza soddisfare questi requisiti, il costo del canone è di 2 euro al mese. In dettaglio, la formula “Modulo Zero Vincoli” prevede:

carta di debito Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

in Italia e in Europa senza costi; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Conto Corrente Arancio offre ai suoi clienti anche:

una carta di credito Mastercard Gold con fido di 1.500 euro al mese. Con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, questa carta di credito ha un canone di 24 euro l’anno , un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro;

con fido di al mese. Con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, questa carta di credito ha un canone di , un costo che si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro; una carta prepagata Mastercard, a canone gratuito nella versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro.

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio entro il 13 maggio 2023 e attivandolo sempre entro quella data, i nuovi clienti possono beneficiare anche del conto deposito “Conto Arancio”, il quale offre un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi il tasso di interesse sarà dello 0,5% annuo lordo.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Fineco Card Credit Monofunzione

Numerosi anche i vantaggi offerti da FinecoBank che propone il conto corrente online di FinecoBank, il quale è a canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 30 giugno 2023, successivamente il canone è di 3,95 euro al mese, ma è possibile azzerarlo con una serie di promozioni. In dettaglio:

accredito di stipendio o pensione ;

di ; gratuito se si hanno meno di 30 anni;

se si hanno servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

Credit Lombard e fido su titoli;

patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

Fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

4 trading eseguiti nel mese.

Il conto di FinecoBank prevede anche:

carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro);

a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro); prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

bonifico SEPA gratuito;

servizio custodia titoli;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

ricariche telefoniche gratuite;

trasferimento automatico titoli e fondi.

Per saperne di più dell’offerta di FinecoBank, vai al link di seguito:

Conto BBVA

La banca multinazionale spagnola BBVA mette a disposizione un conto corrente online a zero spese, con canone annuo gratuito per sempre. Questo conto si caratterizza per:

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online;

(fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

pagamenti con lo smartphone online o in negozi a costo zero;

ricarica del conto senza costi;

senza costi; bonifico ordinario senza commissioni fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo senza commissioni fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA;

trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuito.

Per i nuovi clienti, BBVA offre anche:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese il rimborso è fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico. Il rimborso avviene direttamente sul proprio conto ed è valido sui primi 500 euro del mese;

: il primo mese il rimborso è fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico. Il rimborso avviene direttamente sul proprio conto ed è valido sui primi 500 euro del mese; Cashback 1% BBVA , per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese;

, per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese; Passaparola, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro: bonus di 40 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone al massimo). Per la persona portata in BBVA, il bonus è di 40 euro.

Con codice IBAN italiano, BBVA propone anche alcuni servizi pay per-use:

accredito anticipato dello stipendio per beneficiare da 3 a 15 giorni d’anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro;

per beneficiare da 3 a 15 giorni d’anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro; “ Pay&Plan ”, con la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, con la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; app BBVA o sito web della banca consentono di pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro;

“Prestito Immediato” con cui richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia.

Ai nuovi clienti, così come a quelli che sono già titolari del conto, la banca multinazionale spagnola offre “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Non ci sono spese di apertura né di gestione.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BBVA, vedi il link qui sotto:

