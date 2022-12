Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se siete grandi fan di cinema ma non avete il tempo o le risorse per costruirvi una vostra raccolta personale c’è una soluzione semplice e gratuita che farà sicuramente al caso vostro. Online infatti sono disponibili tantissimi siti per scaricare film gratis. Il vantaggio rispetto allo streaming è quello di poterli guardare anche offline su qualsiasi dispositivo.

10 migliori siti per scaricare film gratuitamente a dicembre 2022

Migliori siti per scaricare film da Internet 1 CB01,host 2 Altadefinizione 3 CineBlog01 4 PopCornTv 5 Tantifilm.eu 6 The Pirate Bay 7 Filmsenzalimiti.host 8 IlGeniodelloStreaming.eu 9 Streaminghdita.com 10 Verystream.it

La maggior parte dei siti che permettono la visione di film in streaming includono anche una funzione per il download dei contenuti in diverse qualità di immagine. L’alternativa è quella di scegliere un portale che raccoglie file torrent. Si tratta di un protocollo peer-to-peer (P2P) creato ormai diversi anni fa proprio per rendere più semplice la condivisione di contenuti online. Nel caso in cui il sito scelto per scaricare film gratis non sia raggiungibile in Italia potete aggirare il problema utilizzando una VPN (Virtual Private Network). Si tratta di un sistema semplice e funzionale per mascherare il vostro indirizzo IP, mostrandolo come se appartenesse a una nazione in cui il servizio è disponibile. Basta una semplice ricerca online per trovare una VPN e utilizzarla gratuitamente.

E’ inoltre molto probabile che prima e durante la visione verrete sommersi da pop pubblicitari che oltre a rovinare l’esperienza potrebbero portarvi involontariamente ad iscrivervi a servizi non richiesti se non addirittura pericolosi per la sicurezza dei vostri dati personali. Per risolvere il problema basta scaricare un adblocker. Questo tipo di programmi sono disponibili anche sotto forma di estensioni per tutti i principali browser e spesso non sono a pagamento.

Vi ricordiamo che scaricare film da Internet o qualsiasi altro materiale protetto da copyright è un reato. La lista che vi abbiamo presentato è quindi solo a scopo divulgativo e decliniamo ogni responsabilità sull’utilizzo che farete delle informazioni in essa contenute.

Se non volete commettere un illecito ma non potete rinunciare ai vostri film preferiti avete un ampia scelta di piattaforme per accedere a tantissimi titoli a prezzi convenienti. Ogni app di streaming ha le sue caratteristiche ed esclusive.

CHILI è un’app con migliaia di film, prime visioni e serie TV in streaming da noleggiare e acquistare senza abbonamento. E’ presente anche e una sezione di film gratuiti con annunci pubblicitari. I contenuti si possono vedere su PC, Smart TV, tablet e smartphone (è possibile registrarne fino a 5 ma non è permessa la visione contemporanea). Sui dispositivi mobili è disponibile anche la funzione download.

NOW TV con tre differenti offerte per accedere alla programmazione di Sky senza abbonamento alla pay TV fino a due dispositivi in contemporanea:

Pass Cinema + Entertainment a 3 euro per un mese , poi 14,98 euro al mese

a , poi 14,98 euro al mese Pass Cinema + Entertainment a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 6 mesi

a con permanenza minima di 6 mesi Pass Cinema + Entertainment + Sport a 19,99 euro per 6 mesi, poi 29,97 euro al mese

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Oltre a spedizioni illimitate in un giorno su 2 milioni di prodotti avrete anche centinaia di film, serie TV e le produzioni Amazon Original come The Boys, Goof Omens, Carnival Row, Terminal List e Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere oltre ai migliori match della Champions League del mercoledì. I contenuti si possono seguire su PC e dispositivi mobili anche in contemporanea. Il primo mese di Amazon Prime è gratuito, poi si rinnova a 49,90 euro l’anno.

Netflix è tra le app di streaming più popolari grazie ad esclusive come Squid Games o Dahmer. La visione è permessa solo su dispositivi connessi alla stessa rete. E’ possibile scegliere tra diversi piani:

Piano Base con pubblicità – visione su solo dispositivo in qualità buona (720p) a 5,49 euro al mese .

– visione su solo dispositivo in qualità buona (720p) a . Piano Base -visione su solo dispositivo in qualità buona (720p) a 7,99 euro al mese . E’ disponibile la funzione download

-visione su solo dispositivo in qualità buona (720p) a . E’ disponibile la funzione download Piano Standard – visione su 2 dispositivi in qualità Full HD a 12,99 euro al mese . E’ disponibile la funzione download

– visione su 2 dispositivi in qualità Full HD a . E’ disponibile la funzione download Piano Premium – visione su 4 dispositivi in contemporanea in qualità massima (4K + HDR) a 17,99 euro al mese. E’ disponibile la funzione download

Disney+ con i film del mondo Disney e Pixar, Star Wars e Marvel, I Simpson e inclusi Stars e i documentari di National Geographic a 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno.

Per un’offerta completa potreste invece rivolgervi alla pay TV e in particolare a Sky, che permette di scegliere tra tanti pacchetti per personalizzare il proprio abbonamento:

Sky TV + Sky Cinema per avere tutte le migliori serie TV come House of Dragons e le produzioni Sky Originals come Rosanero e Petra (20 ogni anno) e oltre al cinema italiano e internazionali con 200 prime visioni all’anno come The Batman, Una Famiglia Vincente – King Richard, Matrix Resurrections. Dal 26 dicembre sarà disponibile anche Animali Fantastici – I segreti di Silente. E’ possibile anche attivare Paramount+ gratuitamente. Il prezzo è di 19,90 euro per 18 mesi con profilo Sky Smart. Attivazione a 9 euro con Sky Q via Internet. E’ possibile avere anche un piano base senza pubblicità di Netflix incluso allo stesso prezzo.

Intrattenimento Plus con Sky TV più piano Base di Netflix a 19,90 euro per 18 mesi (invece di 30 euro al mese), piano Standard a 24,90 euro per 18 mesi (invece di 34 euro al mese) o piano Premium a 27,90 euro per 18 mesi (invece di 38 euro al mese).

Prova Sky Q a 9 euro per provare per 30 giorni tutti i contenuti i pacchetti: Sky TV, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema, Sky Calcio, Sky Sport e Netflix

Diversi operatori di rete fissa poi includono uno o più servizi di intrattenimento nelle rispettive offerte Internet casa:

Super Fibra & Netflix di WindTre con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre di casa a 33,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro.

Fibra con TIMVISION Gold di TIM con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, modem TIM Hub+ e chiamate illimitate con acquisto online a 29,90 euro al mese e attivazione a 19,90 euro più TIMVISION Gold con DAZN, TIMVISION, Infinity+, Disney+, piano standard Netflix, 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box a 45,99 euro al mese. Attivazione di 19,99 euro scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment di Vodafone con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi Optimizer, Pass Entertainment e 12 mesi di Pass Cinema di NOW TV, TV Box 4K compatibile con DVB T2 a 32,90 euro per un mese, poi 39,90 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro

