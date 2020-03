WINDTRE smartphone incluso: le offerte a marzo 2020

WINDTRE, il nuovo marchio nato dalla fusione tra Wind e Tre, resta una delle migliori opzioni quando si parla di tariffe smartphone incluso. Non solo l’operatore di telefonia mobile permette di risparmiare belle cifre sull’acquisto di un prodotto top di gamma dei principali marchi del settore ma offre anche servizi esclusivi come Smartphone Reload e FREE. Il primo consente di cambiare il telefono danneggiato con un modello rigenerato o nuovo per un massimo 2 volte l’anno. La consegna nelle maggiori città avviene entro un giorno lavorativo. Il prezzo del servizio (rata mensile + addebito una tantum) dipende dal modello che si intende sostituire.

FREE, invece, permette di cambiare il vecchio smartphone con l’ultimo modello dopo 18 mesi dall’attivazione. WINDTRE per questo servizio richiede un vincolo di 30 mesi, un costo mensile di 5,99 euro e 3 euro una tantum per l’attivazione. Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione Kasko contro i danni accidentali. Inoltre, chi acquista un qualsiasi modello di iPhone ottiene anche un anno di Apple TV+.

WINDTRE: smartphone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 64 GB – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P30 Lite New Edition – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Nova 5T – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite -7,99 euro al mese per 24 rinnovi

-7,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 4G – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 6,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 33,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 38,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite – 2,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P30 Lite New Edition – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei Nova 5T – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Huawei P Smart Z – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 da 64 GB – gratuito con vincolo di 24 mesi

da – gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y6s 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Huawei Y5 2019 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Motorola Moto G8 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi Note 10 – 7,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Oppo A9 2020 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S10 – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 34,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere: