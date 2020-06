WINDTRE rimodulazioni: a quanto ammonta e come evitarla

Dopo il grande lancio iniziale sul mercato della telefonia mobile, l’ operatore WINDTRE , nato dalla fusione tra i vecchi brand Wind e Tre, ha iniziato il processo di rimodulazione delle proprie offerte . Dal 13 luglio 2020 saranno in arrivo i primi cambiamenti: vediamo di cosa si tratta e quali sono le soluzioni da adottare per non dover sostenere costi aggiuntivi.

L’operatore WINDTRE ha ufficializzato la data a partire dalla quale entreranno in vigore le prime rimodulazioni di alcune delle tariffe per la telefonia mobile: le nuove offerte dell’operatore prenderanno quindi il posto di quelle che i clienti di lunga data hanno mantenuto come ex offerte di Wind o di Tre.

Non sono state ancora rese note quali saranno le tariffe mobile toccate dalle rimodulazioni, ma è stata comunicata la motivazione alla base di questa decisione. Si tratta, nello specifico, dell’insostenibilità economica di alcune tariffe che non sono in linea con gli standard del nuovo operatore.

Il cambio sarà effettivo a partire dal 13 luglio 2020 e gli aumenti non dovrebbero superare i 4 euro al mese. I clienti che subiranno il cambio della tariffa, si vedranno attivare sul proprio numero di telefono l’offerta chiamata MIA 40 Speciale Edition. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La promozione in arrivo con le rimodulazioni

MIA 40 Special Edition è una promozione che avrà un costo pari a 10,99 euro al mese. Nel piano mensile saranno inclusi:

minuti illimitati;

40 Giga di traffico;

al termine dei Giga mensili, sarà possibile continuare a navigare grazie a 1 Giga al giorno al costo di 99 centesimi.

Ovviamente, tutti i clienti che si ritroveranno a dover subire la rimodulazione della propria tariffa avranno la possibilità di accettare oppure di rifiutare. Nel caso in cui non volessero sottoscrivere l’offerta avranno dunque la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso, entro il 12 luglio 2020.

A questo proposito potranno scegliere:

se disattivare del tutto l’offerta WINDTRE e magari passare a un altro operatore;

se cambiare il proprio piano tariffario, pur rimanendo clienti WINDTRE.

Come disattivare un’offerta WINDTRE?

Come appena detto, i clienti potranno recedere dall’offerta proposta da WINDTRE a partire dal 13 luglio 2020. Per farlo potranno scegliere:

di inviare una raccomandata A/R;

di inviare una PEC;

di chiamare il numero 159;

di recarsi pressi uno dei negozi WINDTRE sparsi in tutta Italia;

di utilizzare l’Area Clienti, attraverso la quale inviare la richiesta a un operatore telefonico.

In alternativa, è possibile optare per una tariffa differente. Quanto costa cambiare il piano tariffario WINDTRE? È previsto un contributo che varia a seconda del piano che viene scelto, ma spesso sono disponibili delle promozioni per le quali il costo di attivazione di una nuova tariffa viene del tutto azzerato.

Confronta le promozioni di WINDTRE

Come cambiare l’offerta WINDTRE?

Il modo migliore nel caso in cui non si volessero accettare le rimodulazioni e non pagare un costo maggiore rispetto a quella che era la propria tariffa, è quello di attivare una nuova promozione.

Per farlo, un buon metodo per non sbagliare consiste nell’utilizzo del comparatore di tariffe di SOStariffe.it, con il quale è possibile selezionare quali sono le opzioni che si vogliono possedere nell’offerta per la telefonia mobile da attivare, come minuti, SMS, quantitativo di Giga mensili, servizi extra già inclusi, e così via.

La tariffa giusta per te Cerca la tua tariffa Chiamate Consumo 100 1000 2000 Illimitati Nessun filtro sui minuti Messaggi Consumo 50 200 500 Illimitati Nessun filtro sugli sms Internet Consumo 1GB 10GB 30GB +50GB Nessun filtro sul traffico dati Calcola

Nel valutare una nuova proposta, ci sono alcuni elementi che si possono prendere in considerazione, come per esempio il fatto che esistono tariffe riservate a tutti e altre che sono previste solo per i nuovi clienti.

È possibile che le offerte winback, ovvero quelle riservate agli ex clienti che decidono di tornare nuovamente al vecchio operatore, siano più convenienti rispetto a quelle riservate ai già clienti: ciò non toglie che non si possa fare un tentativo, ovvero quello di contattare l’assistenza clienti WINDTRE e informarsi sull’eventuale presenza di promozioni più vantaggiose riservate ai già clienti che vorrebbero risparmiare sulla tariffa mensile.

Le tariffe voce + Internet migliori di WINDTRE

La maggior parte degli utenti oggi non potrebbe immaginare una promozione solo voce o solo Internet, sebbene ne esistano diverse, cucite su misura su determinate categorie di clienti, come gli over 60 o i giovanissimi.

A grandi linee si può comunque dire che l’utente medio sia interessato a una tariffa con la quale disporre al contempo di un’offerta per navigare da mobile e di qualche extra aggiuntivo, come le chiamate illimitate.

WINDTRE propone le seguenti offerte voce+Internet tra le quali scegliere in base alle proprie esigenze di consumo e al proprio budget:

Medium con Easy Pay, ovvero con addebito diretto su carta di credito, carta conto o su conto corrente;

Large con Easy Pay;

Xlarge con Easy Pa;

Unlimited con Easy Pay.

Oltre alle promozioni in elenco, che rappresentano delle ottime offerte di tipo all inclusive, ci sono poi altre tariffe che WINDTRE ha ideato per i suoi clienti in relazione alla fascia di età.

Vediamo di seguito quali sono le differenze principali tra i piani appena elencati.

1. MEDIUM

Medium è una promozione di tipo all inclusive disponibile al costo di 12,99 euro al mese nella quale sono previsti:

20 Giga per navigare alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

L’opzione include anche il Top Quality Network, che garantisce le migliori velocità di download e upload, e la Top Speed, che permette di navigare alla massima velocità disponibile in base all’offerta sottoscritta.

2. LARGE

Large è una tariffa che ha un costo di 14,99 euro al mese, nel quale sono compresi:

40 Giga per navigare alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

A differenza di Medium, Large può essere attivata anche con credito residuo. In questa ipotesi, però, il numero di Giga mensili sarà leggermente inferiore. Il piano includerà infatti i seguenti servizi:

20 Giga per navigare alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

3. XLARGE

Al costo di 16,99 euro al mese, l’offerta Xlarge dà diritto a:

60 Giga per navigare alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

Anche per questa promozione, è prevista la possibilità di attivare l’offerta con addebito su credito residuo. Così facendo, sempre al costo di 16,99 euro al mese, si avranno a propria disposizione:

30 Giga per navigare alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

4. UNLIMITED

La tariffe Unlimited è una delle migliori proposte di WINDTRE, ma è anche una delle più care, in quanto prevede un costo mensile di 29,99 euro.

Nell’abbonamento sono inclusi:

Giga illimitati alla massima velocità;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

l’opzione 5G Ready.

Tutte le tariffe elencate fin qui possono essere personalizzate con l’aggiunta di uno smartphone che le trasformerebbe così in promozioni telefono incluso: per conoscere quali sono i modelli tra i quali scegliere, oltre che le rate e gli anticipi da sostenere, è sufficiente fare un salto sul sito ufficiale dell’operatore.

Le tariffe voce + Internet disponibili per fasce di età

Nella proposta voce + Internet di WINDTRE sono incluse anche alcune promozioni suddivise per fasce di età. Tra le più interessanti ci sono:

la promozione Student , dedicata agli under 20;

, dedicata agli under 20; la promozione Young , dedicata agli under 30;

, dedicata agli under 30; la promozione Senior, dedicata agli over 60.

Student ha un costo di 9,99 euro al mese e se attivata in modalità Easy Pay include 80 Giga e chiamate e messaggi illimitati. Se attivata con addebito su credito residuo, invece, include 40 Giga e minuti e messaggi illimitati.

Young ha un costo di 11,99 euro al mese e se attivata in modalità Easy Pay include 80 Giga e chiamate e messaggi illimitati. Se attivata con addebito su credito residuo, invece, include 40 Giga e minuti e messaggi illimitati.

Senior ha un costo di 9,99 euro al mese e se attivata in modalità Easy Pay include 6 Giga, chiamate illimitate e 200 messaggi. Se attivata con addebito su credito residuo, invece, include 3 Giga, chiamate illimitate e 200 messaggi.

Sulla base di quanto detto e in vista delle rimodulazioni, tutti i clienti WINDTRE hanno la possibilità di riflettere sulla propria offerta, di valutare per tempo quali sono i vantaggi della proposta WINDTRE oppure anche quelli offerti dagli altri operatori di telefonia mobile, e prendere una decisione sulla base delle proprie esigenze reali di consumo e della cifra che sono disposti a spendere ogni mese.