WINDTRE Large: nuova offerta con 40 GB a 14,99

WINDTRE segna il suo debutto sul mercato con WINDTRE Large , una nuova tariffa con minuti illimitati e 40 GB a 14,99 euro al mese . Per chi effettua l’acquisto online, la spesa per l’ attivazione è pari a zero . Scopri tutti i vantaggi di passare al nuovo operatore

WINDTRE ha scelto di fare le cose in grande per il suo debutto nel mercato italiano come operatore unico di telefonia mobile. Il brand che oggi unisce i due gestori storici dispone di un’offerta decisamente ricca che comprende tariffe tutto incluso (voce + Internet), solo voce o Internet e anche per offrire il massimo della protezione alla vostra casa. I prezzi, come da tradizione, sono decisamente ridotti. Molte delle tariffe sono poi disponibili anche in modalità telefono incluso. Di seguito è descritta nel dettaglio la migliore delle offerte di WINDTRE:

WINDTRE Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM, che viene ricevuta direttamente a casa, è di 10 euro. Il pagamento avviene con carta di credito e di conto o addebito sul conto corrente. Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare in Internet ogni giorno fino alle 23:59 al costo di 90 cent per 1 GB. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato – per sapere chi ha chiamato mentre il telefono era spento, non raggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione

SMS di ricevuta di ritorno – se impostato sul telefono

Le altre offerte WINDTRE

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 28,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Lite – incluso con vincolo di 24 mesi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Medium con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Student con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

7. Young con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

8. Senior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei Y6 2019 – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

9. Voce e SMS

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

10. Voce

Minuti illimitati per chiamare

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per chi effettua l’acquisto online mentre è di 6,99 euro per chi passa a WINDTRE o attiva un nuovo numero. Il costo della SIM è di 10 euro. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

I vantaggi di passare a WINDTRE

WINDTRE afferma di disporre della rete di telefonia mobile più grande d’Italia in termini di numero di celle e volumi di traffico dati. Stando al report “Osservatorio sulle Comunicazioni n.4/2019” dell’AGCOM (Autorità per le Garanzia delle Comunicazioni) l’operatore dispone il 30,7% delle linee Human.

La sua infrastruttura permette di navigare in 4.5G ad una velocità media di 79 Megabit al secondo in download e 31 Megabit al secondo in upload. La percentuale di successo per la navigazione Internet in mobilità è superiore al 99% mentre quella per la fruizione di contenuti video e per l’avvio di una chiamata è maggiore rispettivamente del 97% e 99%.

La rete ha ottenuto il certificato di Top Quality Network da parte della società indipendente umlaut grazie alle rilevazioni sulla qualità dei servizi voce e traffico tra ottobre e dicembre 2019. Non solo, l’infrastruttura è 5G Ready. Ciò significa che a breve gli utenti WINDTRE potranno navigare anche alla velocità del più recente standard di comunicazione per la telefonia mobile senza alcun costo aggiuntivo.

Chi sceglie WINDTRE Large ha la possibilità di gestire ogni aspetto del proprio piano dall’app WINDTRE, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Da qui si possono controllare i minuti, SMS e Gigabyte ancora utilizzabili, effettuare una ricarica online, aggiungere eventuali opzioni alla linea e chiedere supporto all’assistente digitale WILL o ai consulenti dell’operatore.

In più, WINDTRE a chi sottoscrive qualunque delle sue tariffe offre l’iscrizione gratuita al programma Winday per ottenere ogni settimana regali e vantaggi. Il martedì si possono acquistare smartphone e altri prodotti smart ad un costo ridotto, mercoledì si tiene un concorso con incredibili premi e il giovedì c’è l’opportunità di mettersi alla prova con un quiz di abilità o di ottenere biglietti per il cinema a metà prezzo.