Le migliori offerte di telefonia mobile con Huawei P20 Lite, P20 e P30 incluso

Huawei in pochi anni è diventato il secondo produttore di smartphone al mondo per numero di unità vendute, sorpassando in classifica un vero e proprio colosso come Apple. Tra i prodotti di punta dell’azienda cinese figurano i top di gamma Huawei P30, Huawei P20 e Huawei P20 Lite. Non si tratta di dispositivi propriamente recenti, ma il loro successo è stato tale che Huawei l’anno scorso ne ha realizzato delle versioni aggiornate e potenziate.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte di telefonia mobile per l’acquisto a rate di uno di questi smartphone di fascia alta. Attualmente, purtroppo, non sono però più disponibili promozioni per Huawei P20 e Huawei P20 Lite.

WINDTRE: offerte smartphone incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi

Per tutte le offerte telefono incluso di WINDTRE è previsto un costo di attivazione di 3 euro una tantum. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente SSD.

Tim: offerte smartphone incluso

1. Tim Next

Il servizio di Tim permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. Il costo d’attivazione è di 9.99 euro. Gli smartphone disponibili sono:

Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. L’operatore richiede un vincolo da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex o con addebito su conto corrente. Le carte prepagate non sono accettate. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso, l’utente sarà costretto a pagare le rate residue. E’ possibile acquistare:

Huawei P30 da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi

La famiglia di tariffe Advance in particolare permette di ottenere smartphone a prezzi esclusivi:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si ha in esclusiva:

Huawei P30 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

Con Tim Advance 5G Top è possibile avere:

Huawei P30 – 199 euro di anticipo

Vodafone: offerte smartphone incluso

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

Caratteristiche tecniche degli smartphone Huawei

Huawei P30

Display OLED 6,1” FHD+ (1.080 x 2.340 px)

Altezza: 149.1 mm

Larghezza: 71.4 mm

Spessore: 7.5 mm

Peso: circa 165 g

Processore Huawei HiSilicon Kirin 980

GPU: Mali-G76 MP10

6 GB di RAM

128 GB di memoria

Fotocamera posteriore da 40 MP + 16 MP + 8 MP

Fotocamera frontale da 32 MP

Dual SIM

NFC

Batteria da 3600 mAh

Sistema operativo: Android 9 EMUI 9.0 Pie

Huawei P30 è stato presentato un anno fa ma resta uno dei prodotti più avanzati partoriti dall’azienda cinese. Il terminale si caratterizza per un ampio schermo per la visione di contenuti in alta qualità e dai colori brillanti. Huawei P30 offre poi un sistema di fotocamere realizzato con il leader del settore Leica con lente grandangolare e teleobiettivo. Lo smartphone è disponibile anche nelle varianti Pro e Lite, di cui è stata realizzata anche una versione aggiornata.

Huawei P20

Display LCD 5,8” (1.080 x 2.244 px)

Altezza: 149.1 mm

Larghezza: 70.8 mm

Spessore: 7.65 mm

Peso: circa 165 g

Processore Huawei HiSilicon Kirin 970

GPU: Mali-G72 MP12

4 GB di RAM

128 GB di memoria

Fotocamera posteriore da 12 MP + 20 MP

Fotocamera frontale da 24 MP

Dual SIM

NFC

Batteria da 3400 mAh

Sistema operativo: Android 8.1 EMUI 8.0 Oreo

Huawei P20 è un’alternativa più economica rispetto a Huawei P30, di cui rappresenta la generazione precedente. Lo schermo LCD offre comunque un’esperienza di visione ottimale e anche in questo caso il sistema di fotocamere è stato realizzato in collaborazione con Leica.

Huawei P20 Lite 2019

Display IPS LCD 6,4” (1.080 x 2.310 px)

Altezza: 159.1 mm

Larghezza: 75.9 mm

Spessore: 8.3 mm

Peso: circa 178 g

Processore Huawei HiSilicon Kirin 710

GPU: Mali-G51 MP4

4 GB di RAM

128 GB di memoria

Fotocamera posteriore da 16 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Dual SIM

NFC

Batteria da 4000 mAh

Sistema operativo: Android 9 EMUI 9.1 Pie

Huawei P20 Lite nella sua ri-edizione del 2019 presenta diverse migliorie rispetto al suo “fratello maggiore”. Questo telefono presenta infatti uno schermo più ampio, un sistema di fotocamere avanzato e una batteria potenziata.