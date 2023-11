Con le offerte per i Vodafone vecchi clienti potete avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità e uno sconto sulla rete fissa per la fibra fino a 2,5 Gbps

Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile che premia chi gli resta fedele. Se siete già suoi clienti e state pensando di cambiare offerta potete avere a un prezzo davvero vantaggioso la navigazione senza limiti in 5G non solo per voi ma per tutta la famiglia. In più si ha la possibilità di accedere alla sua offerta per la fibra ottica a un costo più basso rispetto a chi non ha attivato una sua SIM mobile. Non bisogna poi dimenticare i tanti premi e promozioni del programma Happy Family. Più “sorrisi” si raccolgono più i vantaggi sono ricchi. In palio ci sono proiettori portatili Samsung, bici elettriche, frullatori, tapis roulant e molto altro ancora.

Confronta le offerte Vodafone per il mobile »

Vodafone vecchi clienti: le offerte di novembre 2023

Le offerte Vodafone per i già clienti Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

I già clienti di Vodafone che non sono passati al 5G possono acquistare l’apposita opzione 5G Start a 5 euro al mese. In alternativa ci sono diverse offerte 5G tra cui scegliere. Sulla Giga Network 5G potete navigare a una velocità cinque volte superiore al 4G come verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut. La rete di ultima generazione di Vodafone oggi raggiunge tutte le grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari e molte altre. A novembre potete quindi attivare:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online.

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay. Il contributo per l’attivazione è di 22,50 euro per i già clienti mentre la SIM è gratuita acquistandola online.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay. Il contributo per l’attivazione è di 22,50 euro per i già clienti mentre la SIM è gratuita acquistandola online.

Smart Pay è il sistema di pagamento per l’addebito automatico del costo del piano su conto corrente o carta di credito che permette di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale. In più attivandolo potrete accedere gratuitamente a tutti i vantaggi del Vodafone Club, che ogni mese include 10 GB aggiuntivi, buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema e molto altro ancora.

Rete Sicura offre protezione contro qualsiasi minaccia online a partite dal furto d’identità digitale o dei dati della carta di credito fino a malware, ransomware, phishing, etc. Ogni mese vengono bloccati oltre 500 milioni di attacchi hacker. Con il Parental Control potete bloccare l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi per i minori e mettere in pausa la navigazione nelle ore dedicate allo studio e al riposo.

Per gestire la vostra offerta potete scaricare gratuitamente l’app My Vodafone per iPhone o smartphone Android. Tramite l’app si può verificare credito residuo e consumo utilizzando gli appositi widget, acquistare una ricarica online, attivare o disattivare le opzioni sull’offerta, ritirare i premi di Vodafone Jappy e altre operazioni.

iPhone 15 a rate per i Vodafone vecchi clienti a novembre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 32,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

98,24 euro di risparmio 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 38,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 199,99 €

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 43,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 299,99 €

144,24 euro di risparmio 1.499,99 €

I già clienti di Vodafone possono acquistare iPhone 15 a rate a partire da 32,99 euro al mese per 24 rate con inclusi 3 mesi gratis di Apple TV+ se avete attivato Family+. Le offerte smartphone incluso dell’operatore prevedono anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria. La spedizione è gratuita e garantita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Grazie al servizio Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio telefono e darlo in permuta all’operatore per avere uno sconto fino a 600 euro sulle rate per l’acquisto di iPhone 15 Pro o un acconto pari al valore del cellulare direttamente sul conto corrente.

In caso di recesso anticipato o cambio di operatore prima dei 24 mesi si dovranno comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. In questo caso potete scegliere se continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o di corrispondere le rate in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono si può esercitare il diritto di ripensamento restituendo il dispositivo a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sul telefono.

Vodafone vecchi clienti: come avere uno sconto sulla rete fissa a novembre 2023

Internet Unlimited Tutti i dettagli Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile

Chi ha già attivato una SIM mobile di Vodafone può avere una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) a un prezzo ancora più vantaggioso. Con l’offerta Internet Casa dell’operatore potete navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane e grazie alla latenza minima la comunicazione è praticamente istantanea. La copertura è garantita in tutte le stanze della casa e potete tranquillamente lavorare e studiare a distanza, giocare online o guardare film e serie TV anche in qualità 4K. In alternativa è disponibile una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa nel canone (5 euro al mese per 24 mesi)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura. I già clienti di Vodafone per il mobile possono avere la rete fissa a 22,90 euro al mese con attivazione gratuita. Con l’opzione Infinito Insieme avete poi inclusi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione o addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Il modem Wi-Fi Station 6 incluso nell’offerta fisso è dotato di 8 antenne a garanzia di una connessione sempre stabile e veloce e di una SIM mobile integrata per navigare anche quando la rete fissa non funziona. Il Wi-Fi Optimizer invece ottimizza il collegamento per tutti i dispositivi. Per aumentare la portata del segnale potete abbinare all’offerta anche un Super Wi-Fi Extender con tecnologia Easy Mesh a 3,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA