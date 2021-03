Vodafone smartphone incluso: le offerte di Marzo 2021

Le promozioni Vodafone smartphone incluso ti permetteranno di avere un nuovo iPhone 12, un Samsung Galaxy o un Motorola compatibili con il collegamento 5G. Per scegliere le condizioni più convenienti per acquistare i telefoni a rate con le offerte mobile è necessario valutare con attenzione quali sono i costi richiesti e quali sono i vincoli proposti dai gestori.

Nel confronto tra le tariffe appaiono evidenti, come caratteristiche centrali di questi piani, i periodi dei piani di dilazione – vanno dai 2 anni a 30 mesi, a seconda dell’operatore di riferimento – e le maxi rate o gli anticipi che vengono richiesti per poter comprare il telefono. Quest’ultimo fattore spesso non è esplicitamente dichiarato dai gestori, leggi quindi con cura il contratto della promozione che scegli.

I cellulari più richiesti di Samsung e Apple

Tra gli apparecchi che stanno riscuotendo un grande successo tra i clienti ci sono i nuovi modelli di telefono con 5G, fotocamere ad alta risoluzione e una memoria tra 64 GB e 256 GB. Iniziamo a vedere quali sono i modelli top di gamma di Samsung, nell’elenco dei telefoni disponibili con le tariffe degli operatori ci sono il Galaxy S21 e il Galaxy FE.

Si possono anche selezionare i modelli con lo schermo pieghevole, ad esempio ci sono il Samsung Galxy Fold e lo Z Flip. Se non vuoi spendere cifre troppo elevate ci sono anche i cellulari della serie, ma a differenza degli S21 e dei modelli Flip o Fold non potrete visionare o registrare contenuti in 8k.

I costi applicati se acquistate uno di questi telefoni con Vodafone saranno:

Samsung Galaxy S21 5G – 25,99 euro al mese per 24 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G – 30,99 euro al mese per 24 mesi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 39,99 euro al mese per 24 mesi

Samsung Galaxy Z Fold2 5G – 67,99 euro al mese per 24 mesi

Con l’uscita del nuovo iPhone sono aumentate le richieste di acquisto di questo dispositivo a rate, il costo da listino dello smartphone di nuova generazione di Apple supera mille euro. Per modello iPhone 12 Pro con memoria da 512 GB puoi spendere fino a 1.539 euro, la versione Pro Max arriva a superare i 1.600 euro.

Tra le caratteristiche principali di questi dispositivi iOS ci sono il display OLED, il nuovo chip A14 Bionic e la compatibilità con il collegamento al 5G. Il modello iPhone 12 Pro Max ha anche una tripla fotocamera. Se optati per l’acquisto di un dispositivo Apple avrai in offerta anche l’abbonamento per 1 anno all’Apple TV.

Ecco quanto ti costerà con Vodafone acquistare un iPhone:

iPhone 12 Mini da 256 GB – 33,99 euro al mese per 24 mesi

iPhone 12 da 256 GB – 37,99 euro al mese per 24 mesi

iPhone 12 Pro da 512 GB – 52,99 euro al mese per 24 mesi

iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 56,99 euro al mese per 24 mesi

I modelli a disposizione nel catalogo delle offerte Vodafone smartphone incluso non finiscono qui, puoi scegliere anche l’ultimo Huawei Mate 40 Pro5G, oppure lo Xiaomi Mi 11 5G, e ancora, e Motorola Razr 5G. Ecco quali condizioni ti pone Vodafone:

Huawei Mate 40 Pro 5G – 28,99 euro al mese per 24 mesi

Xiaomi Mi 11 T 5G – 11,99 euro per 24 mesi

Motorola Razr 5G – 43,99 euro al mese per 2 anni

Una delle soluzioni più economiche in assoluto è il modello LGK61, ecco quanto ti costerà:

LGK61 – 1,99 euro al mese per 2 anni

Le promozioni Vodafone smartphone incluso

Nella tabella di seguito sono riportati i costi e le condizioni delle migliori offerte Vodafone smartphone incluso sono le seguenti:

Offerta Vodafone Minuti e SMS Giga Costo mensile Attivazione SIM Bonus nuovi clienti RED Digital Edition telefonate e messaggi illimitati minuti senza limiti in UE 40 GB anche in 5G 18,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro) 6,99 euro se si consumano 269 euro di ricariche Gratuita Giga illimitati per chat, social network, consultare le mappe e ascoltare musica Shake it Easy (solo per under 30) minuti senza limiti e sms illimitati verso numeri nazionali 60 GB anche in 5G 10 GB in roaming UE 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Infinito chiamate e sms illimitati (200 minuti in roaming extra UE) illimitati in Italia 1 GB in roaming in Ue velocità navigazione fino a 2 Megabit/s 24,99 euro con Smart Pay (senza sconti costo offerta 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition minuti e sms illimitati (300 minuti in roaming) illimitati in Italia 2 GB in roaming in Ue velocità massima fino a 10 Megabit al secondo 5G 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati sul territorio nazionale 5 GB in roaming in Ue senza limiti di velocità (offerta in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (da listino 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

I servizi inclusi nelle promo Vodafone

Nei pacchetti Infinito è stato studiato un servizio speciale di assistenza per te, il Top Service ti fornirà un supporto dedicato, non dovrai attendere che gli operatori del 190 si liberiano e potrai parlare con gli addetti del gestore 24 ore su 24. Il Servizio clienti ti offre anche l’assistente digitale con TOBi, si tratta di un risponditore automatico quindi potete ottenere informazioni solo se è stato già precaricato un manuale o una risposta standard per il tipo di problema che ponete.

Le nuove promozioni di Vodafone ti consentiranno l’accesso gratuito alla navigazione 5G. Per chi è già cliente passare dalla rete 4G alla nuova linea fino ad 1 Gigabit/s ha un costo di 5 euro al mese. La rete più veloce del gestore è disponibile solo nelle maggiori città d’Italia, ad esempio la Giga Network in 5G è già attiva a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli.

Nelle tariffe incluse nella tabella sono compresi anche questi altri servizi:

Smart Passport + che include fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno, l’importo ti sarà scalato dal credito solo se userai il servizio

che include fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno, l’importo ti sarà scalato dal credito solo se userai il servizio Ricevuta di ritorno SMS questo VAS (servizio a valore aggiunto) ti permette di avere informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul cellulare. Il servizio ha un costo di 0,25 euro per ogni messaggio e non sono inclusi tra gli sms illimitati

questo VAS (servizio a valore aggiunto) ti permette di avere informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul cellulare. Il servizio ha un costo di 0,25 euro per ogni messaggio e non sono inclusi tra gli sms illimitati Continuità del servizio permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. La spesa necessaria per questo servizio è di 0,99 euro ogni 24 ore, anche in questo caso pagherete solo se userete il pacchetto

permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. La spesa necessaria per questo servizio è di 0,99 euro ogni 24 ore, anche in questo caso pagherete solo se userete il pacchetto Segreteria telefonica ti costerà 1,50 euro al giorno

ti costerà 1,50 euro al giorno Chiamami e Recall tariffa applicata 0,12 euro al giorno

tariffa applicata 0,12 euro al giorno Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi gratis

Le condizioni di consegna dei cellulari inclusi nelle tariffe vengono consegnati gratuitamente dal gestore, se l’acquisto è fatto in negozio riceverai immediatamente il modello desiderato o potrai prenotarlo. Con il corriere potrai richiedere la consegna dal lunedì al venerdì.

Quando il tuo pacco partirà dal deposito ti sarà inviato da Vodafone un sms con un link per poter tracciare la spedizione, il messaggio potrà arrivare tramite sms o mail dipenderà da quale contattato avete lasciato al gestore quando vi siete registrati. L’utente ha il diritto di richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Promozioni Sport Infinito

Ci sono altre due soluzioni nel catalogo Vodafone che ti daranno la possibilità di acquistare un telefono a rate. Si tratta di due pacchetti Infinto Sport, ecco quali sono i costi e i servizi inclusi in queste promozioni.

1. Infinito Sport Gold Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

GB illimitati per navigare a una velocità fino a 10 Mbit/s in 5G

2 GB e 300 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

sms illimitati

Top Service incluso

Garmin Venu Sq (smartwatch con GPS) incluso

L’offerta ha un costo 29,99 euro a cui si aggiungono 2 euro al mese per 24 mesi per avere l’orologio smart per sportivi. In totale quindi il canone per 2 anni sarà di 31,99 euro al mese per 24 mesi con Smart Pay. L’attivazione ti costerà 6,99 euro se si ricaricherai almeno 575 euro se sei un nuovo utente Vodafone. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,5 euro.

2. Infinito Sport Black Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

sms illimitati

GB illimitati per navigare a una velocità fino a 1 Gigabit in 5G

5 GB e 500 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

Top Service incluso

Garmin Venu Sq incluso

Pagherai ogni mese 41,99 euro per i primi 24 mesi con Smart Pay, poi il canone passerà a 39,99 euro al mese. L’attivazione prevista è di 6,99 euro se si consumi 575 euro di ricariche. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,50 euro.