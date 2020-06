Vodafone smartphone incluso: le offerte di giugno 2020

Anche a giugno Vodafone permette ai suoi clienti vecchi e nuovi di combinare una delle proprie offerte di telefonia mobile con uno smartphone nuovo di zecca delle migliori marche: e per chi sceglie un’offerta con giga illimitati , la rata mensile per alcuni telefonini è pari a zero euro. Qui di seguito, tutti i dettagli della promozione Vodafone di giugno 2020.

Le tariffe Vodafone con smartphone incluso

Le offerte con lo smartphone incluso sono sempre più gettonate, perché rappresentano una modalità assai comoda per chi non vuole spendere troppi soldi in una volta sola – magari per un modello che supera i mille euro – senza però rinunciare ai vantaggi di un top di gamma e di un’offerta di telefonia mobile con tutto il necessario in termini di traffico dati e chiamate.

Ormai da molto tempo Vodafone include proposte di questo tipo per i suoi clienti, e al momento a far parlare di sé sono le offerte Infinito: queste infatti includono tutte uno smartphone con una rata mensile di zero euro. Vediamo di che cosa si tratta.

Le offerte Vodafone Infinito

Rivolte ai clienti più esigenti, che non vogliono avere limiti per quanto riguarda la navigazione Internet, le tariffe Vodafone Infinito si distinguono perché sono tra le prime in Italia a offrire Gigabyte illimitati per il traffico dati, anche se a velocità massime diverse. Non solo. Si tratta di tre proposte che includono anche lo smartphone con un corrispettivo una tantum (da pagare al momento della sottoscrizione online dell’offerta) e senza rate mensili. Nel dettaglio, ecco che cosa comprendono le tre offerte Infinito:

Infinito : giga illimitati, minuti e SMS illimitati, minuti verso Ue illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga + 200 minuti in roaming extra Ue, possibilità di aggiungere 12 mesi di Tidal Premium gratuiti e poi a 8,99 euro al mese, velocità massima 2 Mbps. Costo: 26,99 euro al mese in offerta invece di 36,99 euro al mese.

: giga illimitati, minuti e SMS illimitati, minuti verso Ue illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga + 200 minuti in roaming extra Ue, possibilità di aggiungere 12 mesi di gratuiti e poi a 8,99 euro al mese, velocità massima 2 Mbps. Costo: in offerta invece di 36,99 euro al mese. Infinito Gold Edition : giga illimitati, minuti e SMS illimitati, minuti verso Ue illimitati, 1000 minuti extra Ue, 2 Giga + 300 minuti in roaming extra Ue, possibilità di aggiungere 12 mesi di NOW TV gratuiti per intrattenimento e serie tv e poi a 4,99 euro al mese, velocità massima 10 Mbps. Costo: 29,99 euro al mese in offerta invece di 39,99 euro al mese.

: giga illimitati, minuti e SMS illimitati, minuti verso Ue illimitati, 1000 minuti extra Ue, 2 Giga + 300 minuti in roaming extra Ue, possibilità di aggiungere 12 mesi di gratuiti per intrattenimento e serie tv e poi a 4,99 euro al mese, velocità massima 10 Mbps. Costo: in offerta invece di 39,99 euro al mese. Infinito Black Edition: giga illimitati, minuti e SMS illimitati, minuti verso Ue illimitati, 1000 minuti extra Ue, 5 Giga + 500 minuti in roaming extra Ue, possibilità di aggiungere 12 mesi di Tidal Premium gratuiti e poi a 8,99 euro al mese e 12 mesi di NOW TV gratuiti per intrattenimento e serie tv e poi a 4,99 euro al mese, velocità massima illimitata. Costo: 39,99 euro al mese in offerta invece di 59,99 euro al mese.

Queste offerte includono anche Smart Passport+ (che dà diritto a fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Ue e in USA, solo in caso di utilizzo, a 3 o 6 euro al giorno); Ricevuta di ritorno SMS (a 0,25 euro per SMS); Continuità di servizio inclusa; Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi.

Lo smartphone che è possibile aggiungere in promozione a Infinito e Infinito Gold Edition a zero euro al mese è il Samsung Galaxy A20e da 32 GB, con un costo una tantum di 9,99 euro. Per Black Edition il modello è il Samsung Galaxy S10 da 128 GB, a 199,00 euro una tantum.

Tutti gli smartphone da abbinare alle offerte Vodafone

Oltre ai già citati smartphone inclusi con una rata di zero euro alle offerte Infinito, ci sono ovviamente tutti gli altri modelli di telefonino e smartwatch che possono essere acquistati con una rata mensile oltre al pagamento di un’una tantum, tra cui gli ultimissimi modelli di iPhone e i Samsung Galaxy più rivoluzionari come lo Z Flip pieghevole. Di seguito trovate la lista dei device disponibili per il mese di giugno e del loro costo, s’intende sempre scegliendo una delle tre offerte Infinito, divisi per marche.

Confronta le offerte Vodafone

Gli smartphone Samsung con Vodafone

Per quanto riguarda Samsung, Vodafone presenta una vastissima scelta di dispositivi della casa coreana, che vanno da 9,99 euro una tantum, senza rata, nel caso di modelli come l’A10 e l’A20e, fino agli smartphone premium più costosi e ricchi di funzioni, come lo Z Flip a 299 euro più 30 rate da 32,99 euro al mese o l’S10 5G, già in grado di interfacciarsi con la rete telefonica di ultima generazione, a 199,99 euro un tantum più 30 rate da 24,99 euro al mese. Nel complesso, le possibilità a disposizione del cliente sono le seguenti:

Samsung Galaxy S20 5G : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 20,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 20,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : 199,99 euro una tantum, 30 rate da 29,99 euro al mese

: 199,99 euro una tantum, 30 rate da 29,99 euro al mese Samsung Galaxy S10 : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 14,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 14,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Flip : 299,99 euro una tantum, 30 rate da 32,99 euro al mese

: 299,99 euro una tantum, 30 rate da 32,99 euro al mese Samsung Galaxy A41 : 19,99 euro una tantum, 30 rate da 4,99 euro al mese

: 19,99 euro una tantum, 30 rate da 4,99 euro al mese Samsung Galaxy Note 10 Lite : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 10,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 10,99 euro al mese Samsung Galaxy A71 : 29,99 euro una tantum, 30 rate da 9,99 euro al mese

: 29,99 euro una tantum, 30 rate da 9,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 : 29,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese

: 29,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese Samsung Galaxy Note 10+ 5G : 199,99 euro una tantum, 30 rate da 22,99 euro al mese

: 199,99 euro una tantum, 30 rate da 22,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e : 9,99 euro una tantum, nessuna rata

: 9,99 euro una tantum, nessuna rata Samsung Galaxy S10+ : 159,99 euro una tantum, 30 rate da 14,99 euro al mese

: 159,99 euro una tantum, 30 rate da 14,99 euro al mese Samsung Galaxy Note 10 : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 20,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 20,99 euro al mese Samsung Galaxy A90 5G : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 13,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 13,99 euro al mese Samsung Galaxy A10 : 9,99 euro una tantum, nessuna rata

: 9,99 euro una tantum, nessuna rata Samsung Galaxy S10 5G : 199,99 euro una tantum, 30 rate da 24,99 euro al mese

: 199,99 euro una tantum, 30 rate da 24,99 euro al mese Samsung Galaxy S10e: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 8,99 euro al mese

Gli smartphone Apple con Vodafone

Ecco invece le tariffe applicate da Vodafone per chi vuole acquistare un iPhone oppure un Apple Watch in versione cellular+GPS (cioè con la possibilità di essere utilizzato per le chiamate e per la navigazione Internet anche indipendentemente dall’iPhone di supporto):

iPhone SE : 79,99 euro una tantum, 30 rate da 8,99 euro al mese

: 79,99 euro una tantum, 30 rate da 8,99 euro al mese iPhone 11 Pro : 129,99 euro una tantum, 30 rate da 28,99 euro al mese

: 129,99 euro una tantum, 30 rate da 28,99 euro al mese iPhone 11 Pro Max : 199,99 euro una tantum, 30 rate da 29,99 euro al mese

: 199,99 euro una tantum, 30 rate da 29,99 euro al mese iPhone 11 : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 16,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 16,99 euro al mese iPhone XR : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 11,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 11,99 euro al mese iPhone XS : 149,99 euro una tantum, 30 rate da 24,99 euro al mese

: 149,99 euro una tantum, 30 rate da 24,99 euro al mese Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44 mm : 89,99 euro una tantum, 30 rate da 16,99 euro al mese

: 89,99 euro una tantum, 30 rate da 16,99 euro al mese Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40 mm : 89,99 euro una tantum, 30 rate da 15,99 euro al mese

: 89,99 euro una tantum, 30 rate da 15,99 euro al mese Apple Watch Series Nike : 49,99 euro una tantum, 30 rate da 15,99 euro al mese

: 49,99 euro una tantum, 30 rate da 15,99 euro al mese Apple Watch Series 5 Nike GPS + Cellular: 89,99 euro una tantum, 30 rate da 16,99 euro al mese

Gli smartphone Huawei con Vodafone

Per quanto riguarda i telefonini Huawei, Vodafone mette a disposizione i seguenti modelli della casa cinese per quanto riguarda le tariffe di telefonia mobile con smartphone incluso:

Huawei P40 5G : 69,99 euro una tantum, 30 rate da 11,99 euro al mese

: 69,99 euro una tantum, 30 rate da 11,99 euro al mese Huawei P40 Pro 5G : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 17,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 17,99 euro al mese Huawei P30 : 49,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese

: 49,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese Huawei P40 Lite : 29,99 euro una tantum, 30 rate da 3,99 euro al mese

: 29,99 euro una tantum, 30 rate da 3,99 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition : 39,99 euro una tantum, 30 rate da 4,99 euro al mese

: 39,99 euro una tantum, 30 rate da 4,99 euro al mese Huawei Y6s : 9,99 euro una tantum, 30 rate da 0,99 euro al mese

: 9,99 euro una tantum, 30 rate da 0,99 euro al mese Huawei P30 Pro : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 13,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 13,99 euro al mese Huawei P Smart 2019: 9,99 euro una tantum, 30 rate da 1,99 euro al mese

Gli smartphone Xiaomi con Vodafone

La gamma di proposte Vodafone per giugno 2020 comprende anche quattro telefonini Xiaomi per l’acquisto abbinato, ovvero i seguenti:

Xiaomi Mi 10 5G : 99,99 euro una tantum, 30 rate da 12,99 euro al mese

: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 12,99 euro al mese Xiaomi Mi Note 10 Lite : 39,99 euro una tantum, 30 rate da 5,99 euro al mese

: 39,99 euro una tantum, 30 rate da 5,99 euro al mese Xiaomi Redmi Note 8T : 9,99 euro una tantum, 30 rate da 2,99 euro al mese

: 9,99 euro una tantum, 30 rate da 2,99 euro al mese Xiaomi Mi Note 10: 99,99 euro una tantum, 30 rate da 4,99 euro al mese

Altri modelli di smartphone (Motorola, Nokia, LG ecc.)

Infine, da Motorola a LG, ecco altri cinque dispositivi che possono essere abbinati alle tariffe Infinito di Vodafone:

Motorola G8 Power : 29,99 euro una tantum, 30 rate da 2,99 euro al mese

: 29,99 euro una tantum, 30 rate da 2,99 euro al mese Nokia 2.3 : 9,99 euro una tantum, 30 rate da 0,99 euro al mese

: 9,99 euro una tantum, 30 rate da 0,99 euro al mese Fairphone 3 : 9,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese

: 9,99 euro una tantum, 30 rate da 6,99 euro al mese LG K40S : 9,99 euro una tantum, nessuna rata

: 9,99 euro una tantum, nessuna rata LG K50S: 19,99 euro un tantum, 30 rate da 1,99 euro al mese