Passa a WINDTRE da TIM, Vodafone, Iliad: le migliori offerte giugno 2020

Tariffe per la telefonia mobile di WINDTRE : quali sono le migliori per chi è interessato a cambiare da TIM, Vodafone e Iliad? Dalle offerte solo voce a quello solo Internet fino alle promozioni all inclusive, ecco quali sono le offerte più convenienti tra quelle disponibili nel mese di giugno 2020.

Sei un cliente Vodafone, TIM o Iliad e stai cercando una nuova soluzione tariffaria per la telefonia mobile che ti permetta di risparmiare ogni mese? WINDTRE ha sicuramente una proposta che potrà fare al caso tuo.

Le tariffe disponibili per chi sceglie di cambiare operatore sono davvero tante e si adattano a tipologie di pubblico e a esigenze di consumo davvero differenti. Nelle prossime righe passeremo in rassegna quali sono:

le migliori offerte solo voce;

le migliori offerte solo Internet;

le migliori offerte voce + Internet.

In particolare, sarà messo in evidenza il fatto che WINDTRE non prevede soltanto una suddivisione tra le tariffe sulla base di minuti, messaggi e dati per connettersi a Internet, ma anche in base alla fascia di età. Non mancano, infatti, le promozioni che si rivolgono esclusivamente agli adolescenti, agli studenti o agli over 60.

Scegli quella che si adatta meglio alle tue disponibilità di budget e che corrisponde esattamente a quello che stavi cercando e non dimenticare di approfittare dei vantaggi dell’attivazione online.

Scopri tutti i vantaggi di WINDTRE

Le migliori tariffe solo voce di WINDTRE

WINDTRE prevede una tariffa solo voce, chiamata Voce e SMS, che ha un costo mensile pari a 7,99 euro. La promozione può essere attivata:

con modalità Easy Pay, ovvero con addebito diretto su conto corrente o carta di credito: in questo caso comprenderà minuti illimitati e 200 SMS;

con addebito su credito residuo: in questo caso saranno previsti soltanto i minuti illimitati.

Le migliori tariffe solo Internet di WINDTRE

Tra le offerte più interessante appartenenti alla categorie “sono Internet” troviamo:

Cube Medium;

Cube Large;

Cube Large con più Giga.

Cube Medium è una promozione che deve essere attivata con Easy Pay, nella quale al costo di 8,99 euro al mese sono inclusi 60 Giga alla massima velocità. Può essere attivata, allo stesso costo, anche con credito residuo: in questo caso, però, si avrà diritto a 30 Giga di Internet al mese.

Cube Large ha un costo di 12,99 euro al mese ce prevede 50 Giga alla massima velocità. La versione Cube Large con più Giga:

può essere attivata con Easy Pay;

ha un costo di 12,99 euro al mese;

include ben 100 Giga di Internet alla massima velocità.

Le migliori tariffe voce e Internet di WINDTRE

Le offerte più interessanti fra tutte sono quelle che includono, nello stesso piano, minuti, SMS e dati per la navigazione a Internet alle massime velocità disponibili. In particolare, fra le varie promozioni disponibili ce ne sono 4 da prendere assolutamente in considerazione.

Si tratta di:

Medium;

Large;

Xlarge;

Unlimited.

Medium ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di Internet.

Large ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

40 Giga di Internet.

Xlarge ha un costo di 16,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

6o Giga di Internet.

Infine, troviamo la promozione Unlimited, con la quale è possibile usufruire dei vantaggi della rete 5G e di avere accesso a una connessione da mobile di tipo illimitato. Il suo costo è di 29,99 euro al mese, nel quale sono compresi.

l’opzione 5G Ready;

Giga Illimitati per navigare senza limiti alla massima velocità.

WINDTRE offre ai clienti che scelgono di sottoscrivere una delle tariffe all inclusive analizzate in questo paragrafo la possibilità di acquistare uno smartphone di ultima generazione, facendo diventare così la promozione una tariffa telefono incluso. Sono tanti i modelli tra i quali è possibile scegliere, alcuni dei quali sono già predisposti per la rete 5G. In questo caso si potrà decidere se pagare lo smartphone scelto in un’unica soluzione, oppure se procedere con il pagamento a rate, che di solito è l’ipotesi più conveniente.

Le migliori tariffe in base alla fascia di età

WINDTRE ha poi scelto di personalizzare la sua vasta gamma di soluzioni tariffarie con l’ideazione di alcune tariffe destinate a determinate fasce di età. Si tratta di promozioni all inclusive, che prevedono minuti, chiamate e Giga per connettersi da mobile, a prezzi e pacchetti differenti a seconda del target di riferimento.

In particolare, le promozioni sono destinate:

agli under 14;

agli under 20;

agli under 30;

agli over 60.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono.

1. Junior

Junior è la promozione dedicata agli under 14; è disponibile al costo di 6,99 euro al mese e può essere attivata soltanto con l’opzione Easy Pay.

Il pacchetto mensile prevede:

minuti illimitati verso i numeri WINDTRE;

100 minuti verso i numeri di tutti gli altri operatori e i fissi;

60 Giga di Internet;

l’app WINDTRE Family Protect inclusa, con la quale è possibile avviare il blocco dei contenuti in appropriati per fare in modo che chi si collega a Internet con questa promozione possa navigare da mobile in modo sicuro.

In alternativa, è disponibile anche la versione Junior+ con Easy Pay, al costo di 8,99 euro al mese, nella quale sono inclusi:

minuti illimitati verso tutti;

200 SMS;

60 Giga di Internet;

l’app WINDTRE Family Protect inclusa, con la quale è possibile avviare il blocco dei contenuti in appropriati per fare in modo che chi si collega a Internet con questa promozione possa navigare da mobile in modo sicuro.

2. Student

Si tratta di una tariffa attivabile da chi ha meno di 20 anni, al costo di 9,99 euro al mese. Nel piano mensile sono inclusi, con l’opzione Easy Pay:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

80 Giga di Internet.

Nel caso in cui si dovesse attivare la promozione con addebito su credito residuo, si avrebbero a disposizione:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

40 Giga di Internet.

3. Young

Young con Easy Pay è un piano riservato ai chi ha meno di 30 anni, che ha un costo mensile è di 11,99 euro. Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

80 Giga di Internet.

Nel caso in cui si dovesse attivare la promozione con addebito su credito residuo, si avrebbero a disposizione:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

40 Giga di Internet.

4. Senior

Infine, un’altra tariffa riservata a una specifica fascia di pubblico, che in questo caso è rappresentata dagli over 60, è Senior, che ha un costo mensile pari a 9,99 euro. La promozione, se attivata con modalità Easy Pay, prevede:

6 Giga di Internet alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

Nel caso in cui si dovesse invece attivare la promozione con addebito su credito residuo, si avrebbero a disposizione:

3 Giga di Internet alla massima velocità;

minuti illimitati;

200 SMS.

Per quale motivo scegliere di passare a WINDTRE

Le promozioni disponibili a giugno 2020 per tutti i clienti interessati a effettuare il passaggio a WINDTRE sono davvero tante e qualora si volesse effettuare un confronto con quelle di altri operatori si potrebbe utilizzare il comparatore di tariffe di SOStariffe.it. In questo modo ci si renderà conto a colpo d’occhio della convenienza reale delle tariffe proposte dall’azienda.

Ma quali sono i principali vantaggi per i quali è consigliabile scegliere WINDTRE come operatore per la telefonia mobile? Tra i tanti, possono essere annoverati:

l’efficienza di una rete che funziona perfettamente in tutta Italia;

la possibilità di scegliere davvero il piano che si adatta al meglio al proprio budget e al proprio profilo di utilizzo;

la possibilità di navigare da mobile alle massime velocità disponibili;

il fatto che la migrazione non prevede costi: in genere si dovrà semplicemente comprare una nuova SIM al prezzo di 10 euro;

la possibilità di attivare la promozione direttamente online e di ricevere la SIM a casa.