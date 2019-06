Vodafone smartphone incluso: le offerte di giugno 2019

Vodafone offre un’ampia scelta quando si tratta di acquistare a rate uno smartphone . L’operatore britannico consente infatti di accedere a prodotti top di gamma di produttori come Apple, Huawei e Samsung a costi particolarmente convenienti. Scopri le offerte telefono incluso di Vodafone

Vodafone contende con Tim il primo posto nel settore della telefonia mobile italiano anche per le sue interessantissime offerte smartphone incluso. Il provider britannico permette infatti di associare alle proprie tariffe anche l’acquisto di uno telefono top di gamma dei grandi brand del settore come Apple, Huawei, Xiaomi e Samsung. Grazie a queste proposte l’utente ha la possibilità di mettersi in tasca i prodotti più recenti e performanti ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello che pagherebbe presso un rivenditore di elettronica o acquistandolo in un’unica soluzione.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe smartphone incluso di Vodafone disponibili questo mese oltre a tutti i modelli tra cui scegliere e relativi costi mensili:

1. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica senza consumare dati.

Nell’offerta è possibile includere i seguenti modelli di smartphone:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 25,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 25,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S9 da 64 GB – 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 da 128 GB – 22,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 3,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 64 GB – 32,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 32,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 256 GB – 27,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 512 GB – 27,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 64 GB – 20,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 128 GB – 20,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 256 GB – 25,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 25,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 22,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 22,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 9,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 – 9,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 16,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 – 14,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 14,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Xiaomi Redmi MiX3 – 22,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Nell’offerta è possibile includere i seguenti modelli di smartphone:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 17,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 17,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e da 128 GB – 12,99 euro al mese più 99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 12,99 euro al mese più 99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S9 da 64 GB – 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 da 128 GB – 20,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 64 GB – 29,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 29,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 256 GB – 24,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 24,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 512 GB – 24,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 24,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 64 GB – 17,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 17,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 128 GB – 17,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 17,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 256 GB – 22,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 20,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 20,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 7,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 – 7,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 14,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 – 11,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 11,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 16,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 16,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Xiaomi Redmi MiX3 – 20,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Nell’offerta è possibile includere i seguenti modelli di smartphone:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy S9 da 64 GB – 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 24 mesi

da – 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 24 mesi Samsung Galaxy Note9 da 128 GB – 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 99 cent al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 99 cent al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 64 GB – 27,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 256 GB – 22,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese più 299,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XS da 512 GB – 22,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese più 399,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 64 GB – 16,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 16,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 128 GB – 16,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 16,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 256 GB – 20,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 19,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 19,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 6,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese più 9,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 – 6,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 13,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 – 8,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 8,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 13,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

– 13,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo per 30 rinnovi Xiaomi Redmi MiX3 – 19,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo per 30 rinnovi

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Nell’offerta è possibile includere i seguenti modelli di smartphone: