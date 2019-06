Nonostante la piattaforma sul digitale terrestre non sia più disponibile, Mediaset Premium è ancora pienamente attiva grazie al suo ricco catalogo di canali e, soprattutto, ai tantissimi contenuti on demand. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Mediaset Premium di giugno 2019 e come fare per seguire i canali Premium.

Con l’inizio del mese di giugno 2019, la piattaforma di Mediaset Premium ha interrotto il servizio. Allo stesso modo, non sono più disponibili Premium Online e Premium Play. I canali Mediaset Premium restano però ancora attivi e risultano accessibili da diverse piattaforme proponendo una programmazione molto ricca con tanti canali di cinema e serie TV in grado di offrire ore e ore di intrattenimento.

I canali di Mediaset Premium sono oggi disponibili sulla piattaforma di streaming on demand Infinity, tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile (senza vincoli di alcun tipo), oppure grazie alla partnership con Sky che propone ai suoi clienti un’offerta dedicata per il digitale terrestre (senza il bisogno della parabola quindi) ed include alcuni canali Premium anche nell’offerta satellitare.

Infinity

Per accedere all’intero catalogo di canali di Mediaset Premium è possibile sottoscrivere un abbonamento ad Infinity, la nota piattaforma di streaming TV che, grazie a contenuti in costante crescita, rappresenta, ad oggi, uno dei punti di riferimento per l’intrattenimento, sia domestico che in mobilità.

Infinity è disponibile con un costo di 7,99 Euro al mese. Per i nuovi clienti è, inoltre, possibile sfruttare un mese di prova gratuita. La piattaforma offre totale libertà di utilizzo all’utente che ha la possibilità di interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi o penali di alcun tipo (il sistema è identico a quello utilizzato da Netflix, piattaforma di riferimento internazionale per il mondo dello streaming).

Sottoscrivendo un abbonamento ad Infinity si potrà accedere ad un catalogo di ben 9 canali live curati da Mediaset Premium che offriranno film, serie TV, documentari e programmi per ragazzi e bambini garantendo una programmazione molto variegata e completa. I canali sono gli stessi disponibili sino a poche settimane fa sul digitale terrestre.

Ecco l’elenco dei canali Mediaset Premium disponibili su Infinity.

Premium Action

Premium Crime

Premium Joi

Premium Stories

Premium Cinema

Premium Cinema Energy

Premium Cinema Emotion

Premium Cinema Comedy

Il punto di forza dell’offerta Infinity, oltre alla possibilità di accedere ai canali di Mediaset Premium, è rappresentato dal ricchissimo catalogo di contenuti on demand disponibili per gli utenti. Attivando l’abbonamento con la piattaforma, infatti, si potrà accedere a tantissimi programmi tra film, serie, programmi TV e contenuti per bambini.

Da notare, inoltre, che su Infinity è presente anche una sezione dedicata ai contenuti a noleggio. In questa sezione si trovano tantissimi film, spesso molto recenti, che potranno essere noleggiati con pochi Euro (il noleggio è disponibile, ma a prezzo maggiorato, anche per chi non ha un abbonamento attivo a Infinity).

Per accedere ad Infinity è possibile utilizzare un qualsiasi browser web e visitare l’indirizzo infinitytv.it. Effettuando il login (o la registrazione per i nuovi clienti) con il proprio account sarà possibile, immediatamente, accedere a tutti i contenuti inclusi nella propria sottoscrizione.

In alternativa, Infinity è disponibile anche tramite applicazioni ufficiali, disponibili per le piattaforme più diffuse. Il servizio, infatti, è disponibile su smartphone e tablet Android, su iPhone e su iPad e su tante Smart TV con app dedicate. L’applicazione di Infinity è disponibie anche per console da gioco (PlayStation 3, PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, PS-VITA, Xbox One o 360) e sull’Amazon Fire TV Stick. Da notare, inoltre, che è presente anche il supporto alla Google Chromecast.

Il punto di forza di Infinity è chiaramente il rapporto qualità/prezzo. La piattaforma offre 9 canali live di Mediaset Premium ed un ricco catalogo di contenuti on demand con tanti prodotti da guardare ad un costo, tutto sommato, molto contenuto. La possibilità di attivare l’offerta con un sistema “prepagato” e senza vincoli di alcun tipo contribuisce a rendere ancora più vantaggiosa questa soluzione.

Per seguire i canali Mediaset Premium, in ogni caso, è possibile affidarsi anche all’ex rivale della Pay TV milanese, ovvero Sky, che da oltre un anno ha stretto una partnership con Premium proponendo alcuni canali tra le sue offerte.

Sky sul digitale terrestre

Un’alternativa ad Infinity è rappresentata dall’offerta Sky sul digitale terrestre. Si tratta di una soluzione molto comoda che permette di sottoscrivere un abbonamento per il digitale terrestre (quindi senza aver bisogno della parabola per accedere a Sky) con tanti contenuti da seguire.

L’offerta Sky sul digitale terrestre include i pacchetti Sky TV e Sky Cinema, oltre a Sky Go, al costo di 14,90 Euro al mese. Da notare che nel pacchetto Sky TV è incluso l’accesso anche ai canali Mediaset Premium. E’ previsto un contributo di attivazione di 39,90 Euro.

Da notare, inoltre, che l’abbonamento Sky per il digitale terrestre è personalizzabile con l’aggiunta dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio che hanno un costo di 10 Euro ciascuno. Il pacchetto Sky Sport è attualmente in promozione ed è gratuito sino al prossimo 31 agosto 2019.

Per sottoscrivere l’offerta Sky per il digitale terrestre è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per collegarsi al sito ufficiale Sky e lasciare tutti i propri dati per essere ricontattati da un operatore che assisterà l’utente nell’attivazione dell’offerta.

Scopri l’offerta Sky sul digitale terrestre

Da notare che alcuni canali Mediaset Premium sono disponibili anche nella tradizionale offerta Sky tramite parabola. In questo caso, il canale Premium Crime è incluso nel pacchetto Sky TV mentre Premium Stories, Premium Joy e Premium Action sono inclusi nel pacchetto Sky Famiglia.

Per scoprire ed attivare online una delle attuali offerte Sky è possibile cliccare sul box qui di sotto:Scopri le nuove offerte Sky