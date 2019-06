Offerte Tre telefono incluso: iPhone XR e le migliori promozioni di giugno 2019

Gli smartphone di ultima generazione sono spesso inaccessibili alle tasche dei comuni consumatori, i prezzi si avvicinano sempre di più a sfiorare i 2000 euro. Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 due studi, uno di Gartner e l’altro di Hyla Mobile, hanno evidenziato una tendenza che sta prendendo piedi tra gli acquirenti di telefoni cellulari. Sta aumentando il tempo atteso dai clienti per fare l’upgrade dai loro vecchi smartphone agli ultimi modelli in commercio, in media ormai si aspettano anche 3 anni.

I prezzi sempre più altri dei nuovi modelli superaccessoriati sono probabilmente una delle ragioni principali.

Un sistema sempre più utilizzato per superare l’ostacolo del costo degli apparecchi per gli appassionati di tecnologie, e non solo, è ricorrere alle offerte di abbonamento che includono lo smartphone nel prezzo mensile dell’offerta. In genere sono dei piani che permettono di scegliere tra una buona varietà di modelli e marche di cellulari e con rate mensili, che possono variare da 5 a 15 €, permettono nel giro di un paio di anni di ripagare il prezzo del telefono.

Tra gli altri smartphone disponibili in alcuni di questi pacchetti c’è anche l’iPhone XR, nelle sue versioni da 64GB, 128 GB e 256 GB. Quando è entrato in commercio l’hanno presentato come l’iPhone economico, ma l’iPhone XR aveva un prezzo base di 889 non proprio low cost. per questo motivo in molti hanno poi ritenuto che la descrizione migliore di questo nuovo modello Apple fosse l’iPhone colorato. Tra le caratteristiche di questo smartphone:

Display Liquid Retina (LCD) da 6,1″1

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)2

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e Smart HDR

Una delle compagnie che nei suoi piani telefono incluso offre la possibilità di acquistare a rate anche l’iPhone XR è la Tre. Utilizzando il comparatore di SosTariffe.it potete confrontare le promozioni attualmente proposte dall’operatore, incluse quelle che vi permetteranno di ottenere uno smartphone incluso.

1. All In Power Summer Edition 11.99 € al mese

La promozione comprende:

100 GB per navigare online in 4.5G o in LTE (per i clienti 3 disponibile pagando 1 € al mese)

per navigare online in 4.5G o in LTE (per i clienti 3 disponibile pagando 1 € al mese) minuti e sms illimitati

offerta Grande Cinema con 2 ingressi al prezzo di uno nelle sale convenzionate

I telefoni acquistabili con l’attivazione di questo piano sono:

Samsung Galaxy S10e a 10.99€ al mese con zero anticipo

Samsung Galaxy S10 + 512 GB con rate da 27.99 € al mese

Samsung Galaxy S 10 + 128 GB a 20.99€ al mese

Samsung Galaxy S 10 512 GB con un contributo mensile di 22.99€

Samsung Galaxy S10 128 GB a 15.99€ al mese

Samsung Galaxy Note 9 con rate da 22.99€ al mese

Qualsiasi sia il cellulare che sceglierete di abbinare al piano 3 il piano di rateizzazione è di 30 mesi con pagamenti con SDD o carta di credito. Attivare la promozione costo 6.99€ per i nuovi clienti. Se non rispetterete il vincolo contrattuale vi sarà addebitato il costo di 49€ per l’attivazione. Potete anche cambiare smartphone e ottenere l’assicurazione KASKO aggiungendo 5.99€ al prezzo base. E solo con questa promozione potete iniziare a pagare dopo l’estate

2. All In Super Power a 14.99€

La versione rinforzata dell’offerta precedente, in questa soluzione a 14.99€ al mese avrete:

Con Super Fibra internet illimitato

Minuti e sms illimitati

Apple Music incluso per 6 mesi

100 GB di traffico internet al mese

L’elenco dei dispositivi associabili sono:

Alcatel 1 a zero anticipo e senza rate

Alcatel 1X 2019 nessuna spesa inziale e 0 rate

Alcatel 1X anche questo telefono non prevede nessun contributo

Asus Zen Fone 5 da 7.99€ al mese

Blackberry Key 2 LE con rate da 6.99€ al mese

Honor 20 Lite – contributo mensile da 3.99€

Honor 6A Pro zero anticipo e zero rate

Huawei Mate 10 Lite da 5.99€ al mese e con 0 anticipo

Huawei Mate 10 Pro da 9.99 € al mese

Huawei Mate 20 contributo mensile da 10.99€

Huawei Mate 20Pro rate da 17.99€ al mese

Huawei Mate20 Lite con contributo mensili da 3.99€

Huawei P Smart 2019 da 0.99€ al mese

Huawei P Smart da 0.99€ al mese

Huawei P10 Lite 0 anticipo e 0 contributi

Huawei P10 Plus da 1.99€ al mese

Huawei P20 da 7.99€ al mese

Huawei P20 Lite rate mensili da 2.99€

Huawei P20Pro contributo mensile da 9.99€

Huawei P30 rate da 10.99€ al mese

Huawei P30 Lite a 4.99 al mese

Huawei P30 Pro 128GB a 14.99€ al mese

Huawei P30 Pro 256 GB contributo da 17.99€ al mese

Huawei PSmart Z a 2.99€ al mese

Huawei Y 5 2019 0€ spese all’acquisto e rate da 29.99 €

Huawei Y52018 da 29.99€ mese

Huawei Y6 2018 solo 29.99€ di anticipo

Huawei Y6 2019 anticipo di 39.99€ all’acquisto e o € al mese

iPhone 6S 32 GB da 7.99 € al mese

iPhone 7 32 GB da 2.99€ al mese

iPhone 8 256 GB da 22.99€ al mese e 99.99€ di anticipo

iPhone 8 64 GB da 15.99€ al mese

iPhone 8 Plus 64 GB da 19.99 € al mese e o anticipo

iPhone X 256 GB 119.99€ di anticipo e contributo mensile di 30.99 €

iPhone X 64 GB da 27.99€ al mese

iPhone XR 128 GB nessun acconto immediato e rate da 23.99€ al mese

iPhone XR 256 GB anticipo 0 €, rate da 27.99 € al mese

iPhone XR 64GB 0 € anticipo, rate da 21.99 € al mese

iPhone XS 256 anticipo di 89.99€ e poi 35.99€ al mese

iPhone XS 512 GB anticipo 189.99 € e rate da 41.99€

iPhone XS 64 GB anticipo 29.99€ e contributo mensile da 31.99€

iPhone XS Max 256 GB da 36.99€ al mese con un anticipo di 79.99€

iPhone XS Max 512 GB da 43.99 € al mese e con un anticipo di 239.99€

iPhone XS Max 64 GB rate da 33.99€ al mese anticipo 89.99€

LG G7 da 11.99 € al mese

LG K 40 rate mensili da 0.99€

LG K11 0 anticipo e nessuna rata

Motorola G6 Play da 1.99€ al mese

Nokia 3.1 Plus nessun contributo e neanche anticipo

Oppo Reno rate da 7.99€ al mese

Samsung Gaalxy S10+ 512 GB da 27.99€ al mese

Samsung Galaxy A 5 contributo mensile di 6.99€

Samsung Galaxy A 6 da 2.99 € al mese

Samsung Galaxy A 6+ da 7.99€ al mese

Samsung Galaxy A 8 rate da 7.99 € al mese

Samsung Galaxy A20e contributo mensile di 0.99€

Samsung Galaxy A40 da 1.99€ al mese

Samsung Galaxy A50 rate da 5.99 € al mese

Samsung Galaxy A7 contributo mensile da 3.99€

Samsung Galaxy J3 solo anticipo di 39.99€

Samsung Galaxy J6 zero rate e anticipo

Samsung Galaxy J6+ da 0.99 € al mese

Samsung Galaxy Note 8 da 20.99 € al mese e anticipo da 99.99 €

Samsung Galaxy Note 9 rate da 22.99€ al mese

Samsung Galaxy S 10 512 GB contributo mensile da 22.99€

Samsung Galaxy S10 128 GB da 15.99€ al mese

Samsung Galaxy S10+ 128 GB da 20.99€ al mese

Samsung Galaxy S10e contributo mensile di 10.99€

Samsung Galaxy S8 da 13.99€ al mese e 39.99€ d’anticipo

Samsung Galaxy S8+ da 9.99 € al mese e con anticipo di 69.99€

Samsung Galaxy S9 da 10.99€ al mese

Samsung Galaxy S9+ da 14.99€ al mese

Xiamoi M A2 Lite 0.99€ come contributo mensile

Xiamoi Mi 8 da 10.99€ al mese

Xiamoi Redmi 6A anticipo da 29.99€

Xiaomi rate da 13.99€ al mese

Xiaomi Mi MIX 2 da 8.99€ al mese

ZTE Blade A 530 0 anticipo e rate

ZTE V9 Vita nessun contributo

3. Free Power a 11.99€

Il contributo richiesto per attivare questo piano è di 6.99 € al momento della sottoscrizione, ma solo per i nuovi clienti. Per gli atri acquirenti l’offerta ha un costo di 55.99€. Se il contratto dovesse però essere disdetto prima del termine dei 30 mesi previsti dovrete pagare la differenza.

Nella promozione sono inclusi

sms illimitati

minuti illimitati, anche da e verso l’estero

con Super Fibra internet è illimitato

grande Cinema 3

60 GB per navigare in 4G o 4.5G e LTE (per le condizioni leggi sopra)

Anche con questa offerta con un contributo di 5.99€ potrete usufruire della KASKO e del cambi smartphone dopo 19 mesi senza altri costi aggiuntivi.

E come per ALL IN la versione da 100 GB ha un costo di 14.99 € al mese scontata sul web.

4. Power 29 a 9.99€ al mese

Le condizioni di questa tariffa prevedono:

0.29 € al minuto verso tutti i fissi nazionali, senza scatto alla risposta

al minuto verso tutti i fissi nazionali, senza scatto alla risposta sms a 0.29 €

0.20 € per 20 MB di internet

per 20 MB di internet costo settimanale di 0.50€

In media secondo le stime del comparatore con questa opzione il costo settimanale di questa offerta sarebbe di 2.14 €.

Samsung Galaxy J6+ anticipo 89.90 € e contributo mensile 2€ vincolo contrattuale 30 mesi



Samsung Galaxy A8 anticipo 49€ contributo 8€, vincolo 30 mesi



Apple iPhone X64 GB



Anticipo 199 € contributo mensile 29€ 30 mesi



Apple iPhone X 256 GB anticipo 289 € contributo 32 € 30 mesi

5. Play Power 60 a 11.99 €

Il costo medio stimato per questa promozione dal comparatore di SosTariffe.it è di 17.82 €. Nella previsione di spesa viene considerato il costo del canone della tariffa e altri costi, quali l’attivazione o la rata mensile per l’acquisto dello smartphone. Nel caso specifico la stima è stata fatta considerando quanto costerebbe al consumatore attivare l’offerta in combinazione con l’acquisto del Galaxy A6+. Per questo modello di cellulare è previsto il versamento di 69.90 € al momento dell’acquisto e poi di rate da 5€ al mese per 30 mesi.

È una soluzione attivabile solo sul web, l’offerta include le chiamate illimitate, 200 sms e 60 GB internet e la lista dei telefoni in combo è:

Samsung Galaxy J6 anticipo 69.90€ nessun contributo 30 mesi vincolo contratto

Samsung Galaxy J6 + anticipo 89.90€ contributo mensile di 2 € vincolo 30 mese

Samsung Galaxy A6+ anticipo 69.90€ contributo 5€ 30 mesi

Samsung Gaalxy A8 anticipo 49€ rate mensili da 8€ 30 mesi

Apple iPhone X64 GB anticipo 199€ rate 29€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB anticipo 289 € contributo 32€ per 30 mesi

