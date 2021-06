Vodafone Open: come provare le offerte Vodafone senza vincoli

Nasce ufficialmente Vodafone Open . Si tratta di una nuova iniziativa che permetterà ai clienti di provare le offerte Vodafone senza vincoli . In questo modo, i clienti avranno la possibilità di cambiare idea senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Vodafone Open si articolerà in numerosi servizi consentendo di provare le offerte Internet casa e le offerte di telefonia mobile ma anche alcuni servizi extra. Ecco tutti i dettagli sulla nuova iniziativa.

Vodafone Open è la nuova iniziativa lanciata dall’operatore che permetterà ai nuovi clienti di provare i servizi Vodafone e, eventualmente, cambiare idea senza vincoli di alcun tipo. I clienti avranno la massima libertà di scelta e potranno decidere se continuare a sfruttare i servizi proposti da Vodafone dopo averli provati e testati nei minimi dettagli. Quest’iniziativa si estende a tutta la gamma di servizi proposti dall’operatore, dalla telefonia fissa alla telefonia mobile.

In merito al lancio di Vodafone Open registriamo il commento di Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia che sottolinea: “Con Vodafone Open vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti basandolo su trasparenza e libertà di scelta. In un contesto di mercato in cui l’offerta è sempre più ampia, le persone sono libere di provare i nostri servizi senza vincoli ed eventualmente cambiare idea senza costi aggiuntivi. Vogliamo che il cliente scelga di rimanere con noi perché apprezza la qualità dei servizi e dell’esperienza che ogni giorno ci impegniamo ad offrire”.

Tutte le offerte Vodafone sono senza vincoli

I vantaggi garantiti da Vodafone Open si articoleranno su vari servizi. La nuova offerta Vodafone Family Plan, una soluzione convergente che unisce in un’unica opzione fibra e mobile, sarà accessibile senza vincoli e senza costi aggiuntivi con la possibilità di navigare da casa con la GigaNetwork Fibra fino a 2.5 Gbps e con la GigaNetwork 5G fino a 2 Gbps in mobilità. La nuova proposta convergente potrà essere testata dagli utenti che potranno cambiare idea in qualsiasi momento.

Da notare che anche tutte le altre offerte Internet casa di Vodafone saranno accessibili senza vincoli e con possibilità di disdetta in qualsiasi momento e senza costi. La possibilità di provare il servizio è garantita anche per le offerte Vodafone Casa Wireless che sfruttando la rete FWA. I clienti potranno testare il servizio per 3 mesi e scegliere se mantenere attiva o disdire senza costi la rete wireless dell’operatore, ideale per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC.

Annunci Google

Scopri le offerte Internet casa di Vodafone »

Vodafone Open si estende anche alla telefonia mobile. I nuovi clienti che sceglieranno un’offerta Vodafone potranno provare l’esperienza della rete mobile dell’operatore per 30 giorni. Durante questo periodo, sarà possibile passare ad altro operatore senza vincoli e con la possibilità di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l’attivazione dell’offerta

Grazie ai vantaggi di Vodafone Open, inoltre, è possibile provare gratuitamente per un mese diversi servizi dell’operatore. Ad esempio, c’è la possibilità di provare la gamma Infinito che mette a disposizione un piano tariffario con minuti, SMS e Giga illimitati ed anche le altre offerte 5G dell’operatore.

Scopri Infinito di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati »

Anche servizio come Digital Privacy & Security, per proteggere la propria connessione sotto rete Vodafone, e Happy Black, per accedere a sconti e promozioni riservati ai clienti da partner dell’azienda, saranno disponibili con un periodo di prova di un mese. Da notare, inoltre, che le offerte telefono incluso di Vodafone saranno disponibili senza vincoli o penali. Se si sceglie di passare ad altro operatore, infatti, si potranno pagare le rate residue senza costi aggiuntivi oltre alla restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati.

Con le soluzioni Vodafone Open, quindi, l’operatore punta a garantire ai suoi clienti la massima libertà, per tutti i suoi servizi. Provare le offerte e i servizi di Vodafone non comporterà alcun vincolo e ci sarà la possibilità di cambiare idea senza costi aggiuntivi e penali.