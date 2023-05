Scopri come attivare Vodafone One Numbe r per gli smartwatch di Samsung . L'offerta è inclusa per 6 mesi acquistandone uno a rate in abbinamento a un piano mobile dell'operatore

Vodafone One Number anche con Samsung: ecco come funziona l’offerta

Diversi modelli di smartwatch oggi permettono di connettersi a Internet senza l’abbinamento a uno smartphone. Per questo motivo alcuni operatori di telefonia mobile propongono promozioni specifiche per gli orologi intelligenti. E’ il caso di Vodafone One Number, la tariffa di Vodafone che permette di avere una sola offerta per cellulare, smartwatch, tablet e altri dispositivi dotati di connettività e di disporre dello stesso numero di telefono su più terminali. In questo modo potete non solo navigare su Internet dall’orologio e accedere alle app ma anche ricevere o effettuare telefonate, gestire l’email, ascoltare musica, podcast o audiolibri in streaming anche senza avere lo smartphone in tasca. Al momento è possibile utilizzare lo smartwatch solo in Italia e non all’estero.

Vodafone One Number si basa sulla tecnologia dell’eSIM, ovvero una scheda virtuale che si integra nello smartwatch per permettere di associarlo al proprio numero di telefono. Inizialmente l’offerta era destinata solo ai possessori di Apple Watch ma dal 18 aprile è possibile abbinarla anche a un Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE acquistato a rate sul sito di Vodafone o in uno dei suoi negozi. Vodafone One Number è inclusa per 6 mesi, poi si disattiva in automatico. Potete comunque attivarla nuovamente al costo di 3,99 euro al mese in promozione. L’offerta è disponibile fino al 31 luglio 2023, salvo proroghe.

Vodafone One Number: come attivarla a maggio 2023

Vodafone One Number su smartwatch Galaxy: come funziona Chi può attivare Vodafone One Number Per attivare One Number si deve avere attiva un’offerta mobile di Vodafone a cui abbinarla Cosa prevede Vodafone One Number per smartwatch Samsung One Number è inclusa per 6 mesi (poi 3,99 euro al mese) per chi acquista Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE a rate con Vodafone (online o in negozio) Quanto costa Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE con Vodafone? 13,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

Vodafone One Number può essere attivata solo in abbinamento a una tariffa mobile dell’operatore. Se siete già clienti basta accedere alla sezione Nuove Offerte del Fai da Te sul sito o dall’app My Vodafone. Per associare i dispositivi dovete invece aprire l’app dello smartwatch su telefono, seguire i passaggi indicati sullo schermo e scaricare l’eSIM di Vodafone One Number.

Se ancora non siete clienti di Vodafone potete acquistare uno smartwatch a rate e associarlo a un piano mobile. Per confrontare le offerte dell’operatore con quelle di altre gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi passaggi per avere una panoramica completa delle promozioni più convenienti in base alle vostre specifiche abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online grazie a un collegamento diretto con il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE da 45 mm e 16 GB di memoria è disponibile a partire da 13,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo. Se preferite i prodotti di Apple potete invece scegliere tra:

Watch Series 8 GPS + Cellular da 41 mm e 32 GB di memoria a partire da 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

da 41 mm e 32 GB di memoria a partire da 19,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo Watch Series 8 GPS + Cellular da 45 mm e 32 GB di memoria a partire da 21,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

Se acquistate Apple Watch avete incluso anche 3 mesi di Fitness+, che poi si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese. Il servizio è compatibile con iPhone 6S e successivi e Apple Watch Series 3 o successivi.

Potete quindi abbinare lo smartphone a una delle seguenti offerte mobile di Vodafone:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri

con minuti e SMS illimitati e con (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi richiede la da o alcuni MVNO selezionati come e altri Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri

con minuti e SMS illimitati e con (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi richiede la da o alcuni MVNO selezionati come e altri Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone

con a . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay o 6,99 euro al mese se si ha già la rete fissa con Vodafone

con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a con Smart Pay o se si ha già la rete fissa con Vodafone RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

con fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a al mese con Smart Pay Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, l’attivazione è di 6,99 euro una tantum per i nuovi clienti mentre la SIM è gratuita con acquisto online. Nelle tariffe per i giovani è anche inclusa la protezione di Rete Sicura mentre nelle altre il servizio di disattiva in automatico dopo un mese.

Smart Pay è il sistema per il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che vi permette di non acquistare più una ricarica mensile ad ogni rinnovo dell’offerta e di avere altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà per i clienti dell’operatore ogni mese prevede 10 GB aggiuntivi oltre a buoni carburante per i distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno per i cinema UCI, gift card per gli acquisti online su Mediaworld.it, sconti e promozioni per i servizi e prodotti di partner come Carrefour, Just Eat e dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

In più se diventate clienti di Vodafone per il mobile potete attivare la sua offerta fibra ottica a prezzo scontato. Con questo operatore potete navigare fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa sulla fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Per verificare gratis la copertura potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

I clienti di Vodafone per il mobile possono quindi avere Internet Unlimited a 22,99 euro al mese senza vincoli. L’offerta include navigazione illimitata in FTTH, modem con Wi-Fi Optimizer l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Per tutti gli altri Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, ma anche con le chiamate incluse (solo con acquisto online).

Chi ha una SIM mobile e rete fissa con Vodafone grazie alla promozione Infinito Insieme può avere gratis Giga illimitati in 5G ogni mese per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6). Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta, borsellino o carta di credito.

