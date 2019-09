Vodafone Casa regala carburante: 50 euro di buono benzina per ADSL o fibra entro il 15 settembre

Vodafone è tra i più importanti operatori di rete fissa a livello europeo non solo per la qualità della sua rete ma anche per i servizi inclusi nelle sue tariffe. L’operatore britannico infatti offre diversi vantaggi ai suoi clienti e a cadenza regolare ne propone sempre di nuovi e più interessanti.

Oggi chi sottoscrive un’offerta Internet casa di Vodafone, ad esempio, ottiene un buono benzina di ben 50 euro per i propri rifornimenti. La promozione però non dura per sempre. Si ha tempo fino al 15/10/19 per ottenere il regalo dell’operatore in rosso. L’offerta è valida solo per chi sceglie la fibra ottica. Il regalo dell’operatore può essere ritirato all’indirizzo https://vodafone-buonocarburante.mygiftcardsquare.it/home. Dal catalogo di MyGiftCard è possibile scegliere un buono carburante da spendere nel distributore API IP, Q8 e Tamoil più vicino.

Le offerte Internet casa di Vodafone

1. Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Buono carburante da 50 euro (solo fibra ottica)

(solo fibra ottica) Modem Vodafone Station incluso

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Attiva Vodafone Internet Unlimited

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

sulla di con o fino a e fino a SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano.

mobile con per chiamare e di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano. 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

3. Internet casa con Vodafone TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

sulla di con o fino a SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese per navigare sulla Giga network 5G

L’offerta è solo per gli utenti fibra ottica e consente di scegliere tra diversi pacchetti:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport – 10 euro

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 11,90 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 19,90 euro

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.