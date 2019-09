Serie A su Sky e DAZN, dove vedere le partite di calcio del weekend

La Serie A Tim è arrivata alla terza giornata con la conferma che l’Inter può davvero insidiare il dominio della Juventus che dura ormai da 8 anni a questa parte. I nerazzurri condividono la prima posizione con la squadra oggi guidata da Maurizio Sarri e al terzo posto troviamo il sorprendete Torino di Walter Mazzari, che purtroppo ha dovuto abbandonare i sogni europei dopo la sconfitta esterna con il Wolverhampton nei preliminari di Europa League. La Lazio si piazza appena sotto il podio mentre la Roma, così come il Milan, hanno avuto un inizio traballante dopo le rispettive rivoluzioni estive.

Per la terza giornata di Serie A Tim il match da non perdere è senza ombra di dubbio Fiorentina-Juventus, scontro tra due squadre storicamente rivali. Quest’anno le partite del campionato italiano sono disponibili su Sky e DAZN. L’offerta però non è completa se si sottoscrive un abbonamento con una sola delle suddette piattaforme. Per poter godere di tutti gli incontri sulla propria TV è necessario infatti attivare l’offerta televisiva combinata.

Sky nel weekend trasmetterà le partite di:

sabato alle 15.00

sabato alle 18.00

domenica alle 15.00 (due partite)

domenica alle 18.00

domenica alle 20.45

lunedì alle 20.45

Su DAZN invece sono disponibili tre incontri per giornata:

sabato alle 20.45

domenica alle 12.30

domenica alle 15.00 (una partita)

Di seguito il calendario della terza giornata di Serie A e dove vedere le partite del weekend:

14/9 -15.00 Fiorentina-Juventus – Sky

14/9 -18.00 Napoli-Sampdoria – Sky

14/9 -20.45 Inter-Udinese – DAZN

15/9 – 12.30 Genoa-Atalanta – DAZN

15/9 -15.00 Brescia-Bologna – Sky

15/9 – 15.00 Parma-Cagliari – DAZN

15/9 -15.00 SPAL-Lazio – Sky

15/9 -18.00 Roma-Sassuolo – Sky

15/9 -20.45 Hellas Verona-Milan – Sky

16/9 -20.45 Torino-Lecce – Sky

Le offerte di Sky e DAZN per vedere la Serie A

Se non avete ancora sottoscritto una delle offerte di Sky e DAZN, o perché no entrambe, non perdete l’occasione di seguire la vostra squadra del cuore e tutti gli altri incontri della stagione 2019-2020. Sky offre 266 partite a stagione, 7 incontri su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 all’anno. L’offerta della piattaforma televisiva prevede:

Sky Q

L’abbonamento ha un costo di 29,90 euro con vincolo di 12 mesi. A partire dal 13esimo mese il prezzo sale a 43,20 euro. Il costo iniziale una tantum per installare Sky Q Black senza parabola e attivazione è di 49 euro. Per l’installazione della parabola il prezzo è di 69 euro. Nel pacchetto sono inclusi:

Sky TV – tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium

– tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium Sky Calcio – 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite.

– 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite. Sky HD e 4K HDR – massima qualità di visione su oltre 60 canali

– massima qualità di visione su oltre 60 canali Sky Q Black – decoder di ultima generazione con funzioni avanzate come Autoplay per registrare, mettere in pausa o far ripartire dall’inizio i film e serie TV preferiti

– decoder di ultima generazione con funzioni avanzate come Autoplay per registrare, mettere in pausa o far ripartire dall’inizio i film e serie TV preferiti Sky on demand

Sky Go Plus – per vedere i contenuti di Sky su smartphone, tablet e PC e tante funzioni per godere al meglio dei migliori canali e film on demand

Sottoscrivi Sky Q + Sky Calcio

My Sky via fibra

L’abbonamento ha un costo di 29,90 euro con vincolo di 12 mesi. A partire dal 13esimo mese il prezzo sale a 43,20 euro. Il costo iniziale una tantum per installare e attivare My Sky è incluso se la sottoscrizione dell’abbonamento avviene online. Nel pacchetto sono inclusi:

Sky TV – tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium

– tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium Sky Calcio – 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite.

– 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite. Sky HD – massima qualità di visione su oltre 60 canali

– massima qualità di visione su oltre 60 canali My Sky – decoder con un funzioni avanzate per gestire al meglio la visione dei programmi. Entro la fine del 2019 il dispositivo diventerà Sky Q Black con un aggiornamento software.

– decoder con un funzioni avanzate per gestire al meglio la visione dei programmi. Entro la fine del 2019 il dispositivo diventerà Sky Q Black con un aggiornamento software. Sky on demand

Sky Go Plus – per vedere i contenuti di Sky su smartphone, tablet e PC e tante funzioni per godere al meglio dei migliori canali e film on demand

Sottoscrivi Sky HD + Sky Calcio + Sky Sport

Sky sul digitale terrestre

L’abbonamento ha un costo di 29,90 euro con vincolo di 12 mesi. A partire dal 13esimo mese il prezzo sale a 43,20 euro. Il costo iniziale una tantum per l’attivazione della smart card è di 39 euro. Nel pacchetto sono inclusi:

Sky TV – tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium

– tutti i programmi di Sky e una selezione dei canali Premium Sky Calcio – 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite.

– 7 partite su 10 ogni giornata e 16 big match su 20 a stagione fino al 2021. Una partita a turno del campionato di calcio femminile, 5 match a turno di Premier League e 3 di Bundesliga. News e approfondimenti da parte di commentatori di Sky e gli higlights di tutte le partite. Sky Sport – tutte le partite delle squadre italiane in Champions League ed Europa League. Con Diretta Gol non si perde nemmeno una rete delle coppe europee. Il pacchetto comprende anche F1, Moto GP e tennis con una selezione di eventi degli ATP Masters 1000.

– tutte le partite delle squadre italiane in Champions League ed Europa League. Con Diretta Gol non si perde nemmeno una rete delle coppe europee. Il pacchetto comprende anche F1, Moto GP e tennis con una selezione di eventi degli ATP Masters 1000. Sky Go – per vedere i contenuti di Sky su smartphone, tablet e PC

A partire dal 20/9/19 tutti i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN potranno vedere i migliori eventi sportivi, Serie A compresa, sul nuovo canale DAZN1 sul 209 di Sky. La promozione Sky-DAZN è disponibile per i clienti con abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD con pagamento con carta di credito o addebito su conto corrente bancario.

Su DAZN sono disponibili 3 partite di Serie A Tim a settimana per 113 incontri in totale più tutti gli highlights della giornata oltre ai match di altri campionati esteri e i migliori eventi di volley, rugby, tennis, motori e sport di combattimento. La piattaforma di streaming oggi inoltre offre la visione dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

DAZN ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile su smart TV, Apple TV, Android TV, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PlayStation 4 e Xbox One. E’ possibile associare al proprio account fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente eventi sportivi su 2 terminali. Per chi sottoscrive un abbonamento entro il 6/10/19 il primo mese di visione è gratuito. L’utente ha la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto senza costi extra o penali.

Per godere della massima esperienza di visione, DAZN consiglia una velocità di navigazione minima tra i 2.0 Mbps e i 6.5 Mbps. Potete verificare le prestazioni reali della vostra rete domestica in download e upload grazie all’apposito strumento gratuito offerto da SosTariffe.it.

Scopri l’offerta di DAZN

DAZN è disponibile come app, in combinazione con Sky e anche all’interno dell’offerta di rete fissa Fastweb Casa e DAZN. La tariffa oltre agli eventi sportivi della piattaforma di streaming permette di navigare su Internet alla velocità di 1 Gigabit al secondo con FTTH (Fiber to the Home) e di effettuare chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. In alternativa sono disponibili anche la connessione in FTTC (Fiber to the Cabinet) e ADSL. Nel pacchetto sono inoltre compresi la connessione alla rete wireless WOW FI per accedere al web gratuitamente anche fuori casa.

Fastweb Casa e DAZN è al momento disponibile solo oline al costo di 30,95 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 13/9/19.

Attiva Fastweb Casa