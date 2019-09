Nuova offerta Internet Casa Fastweb: sconto di 5 euro il primo anno di attivazione

Per due giorni Fastweb propone due offerte last minute ai nuovi clienti: la prima è una promozione del popolare piano Fastweb Casa, l’altra è la combo internet Fastweb e DAZN.

Se state valutando un cambiamento dell’operatore di linea fissa e di servizi internet questi piano potrebbero essere un’opportunità. Il fornitore di servizi infatti nell’ultimo anno ha migliorato notevolmente la qualità della linea e la velocità di connessione.

Secondo il report sui primi sei mesi del 2019 di nPerf, società specializzata in speed test, la velocità media di connessione di Fastweb misurata sui test degli utenti che usano l’app è stata di 61.38 Mbit/s in download, quella di upload di ben 25.71 Mbit/s e con una latenza di 38.97. L’operatore con una serie di azioni di acquisizione e implementazione della propria rete sta guadagnando terreno sui big della concorrenza come Vodafone e Wind, dall’ultimo rapporto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è risultato che la quota di mercato di questo operatore è di circa il 13% – in crescita di quasi 1 punto percentuale rispetto al 2017.

Nei rilevamenti della ricerca che SosTariffe.it ha condotto a Luglio appare evidente anche il progresso nelle prestazioni della connessione di rete fissa di Fastweb. È stato infatti l’operatore che nel confronto tra il primo semestre 2018 e il 2019 ha raddoppiato la propria velocità di collegamento, nei test effettuati dagli utenti con lo speed test di SosTariffe.it i dati registrati sono passati da 26.13 Mbit/s a 39.60 Mbit/s.

Un altro vantaggio nell’attivazione di una delle promozioni di Fastweb è di certo il servizio di assistenza dell’operatore. Il MyFastweb viene offerto a tutti i clienti, sia vecchi che nuovi e consiste in un nuovo sistema di supporto per gli utenti. Dall’app si potrà gestire la propria offerta, cercare dei consigli per la risoluzione dei problemi e prenotare un ricontatto da parte dell’assistenza.

Vediamo meglio in cosa consistono i due piani e cosa includono. Per conoscere in dettaglio le migliori tariffe proposte da Fastweb, e da altri operatori, usate il comparatore di SosTariffe.it e confrontati i risultati con quelli del vostro attuale piano per sapere quanto potreste risparmiare e quali servizi aggiuntivi potreste ottenere.

Confronta le promozioni più convenienti di Fastweb »

Quali sono le offerte speciali di Fastweb

Solo oggi 12 e domani 13 Settembre sarà possibile attivare Fastweb Internet Casa a 24.95€ al mese per un anno (poi 29.95€ al mese) e Fastweb DAZN a 30.95€ al mese per 12 mesi (successivamente salirà a 35.95€).

In entrambi i casi l’operatore propone uno sconto di 5 € rispetto al prezzo senza sconti, il prezzo speciale sarà inoltre in promozione per un intero anno per ciascuna delle due soluzioni proposte.

1. Fastweb Casa a 24.95€

L’offerta Internet casa di Fastweb è una tariffa che permette di attivare i servizi della fibra più veloce della società (FTTH/FTTC), o qualora non fosse disponibile la tecnologia più avanzata si potrà optare per la Fibra misto rame (in genere in questo caso viene applicato un sovrapprezzo 32.95 € al mese). Con la promozione Fastweb Casa sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate (se si attiva l’Ultra fibra è consigliabile verificare se il vostro modem possa reggere gli standard della linea)

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra (con questo si intende la tecnologia che permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Attenzione è disponibile solo in 25 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona).

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

Le tariffe Fastweb consentono anche di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più di un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€.

I vecchi clienti Fatsweb che attiveranno questo piano potranno bloccare il prezzo dell’offerta per sempre

Nel pacchetto internet è incluso anche il traffico voce da rete fissa. In particolare attivano Fastweb casa si ha diritto anche alle chiamate gratuite:

verso i numeri di rete fissa nazionale

verso i numeri di rete mobile nazionale

sono compresi anche i servizi come Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero

Aggiungendo 5 € alla tariffa base si può richiedere l’attivazione anche del pacchetto di 1000 minuti di chiamate verso l’estero.

Attiva Fastweb Casa »

2. Fastweb DAZN a 30.95€

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 30.95 € al mese unisce alla tariffa Internet casa anche la visione dello sport in streaming e on demand. Il prezzo è bloccato per un anno, poi l’offerta costerà 35.95€ al mese.

DAZN è la tv in streaming live di eventi sportivi. Il pacchetto della pay tv consente di seguire alcuni sport molto amati, come il calcio, ma anche tornei di pallavolo o rugby, che in Italia hanno un buon seguito ma non di certo paragonabile al pubblico della Seri A di calcio.

In particolare con DAZN si potranno seguire in diretta:

114 partite dei due principali campionati di calcio italiani,

Liga spagnola,

League francese,

Campionati giapponesi e americani e di

Alcune delle più importanti competizioni continentali (Copa del Rey, Copa Libertadores, Coppa d’Africa, et al.).

Tornei di freccette

Wrestiling

Rugby

Baseball

Per poter accedere alla propria offerta DAZN è sufficiente possedere un dispositivo che si connetta alla rete. Per visualizzare il proprio profilo si dovrà scaricare sul device prescelto l’app della piattaforma e registrare il proprio profilo. I dispositivi su cui si può effettuare il download sono:

Pc

Tablet (Android, Apple e dispositivi Amazon)

Smartphone (Android e Apple)

Smart TV

Apple TV

XBox ONE, XBox ONE S, XBox ONE X

PS4 e PS4 PRO

Per chi possiede un modello di televisore tradizionale è possibile renderlo smart con una semplice stick. Queste chiavette si collegano alla porta HDMI dell’apparecchio e lo metto in comunicazione con la rete internet di casa. In questo modo potrete sfruttare il pacchetto Fastweb DAZN senza dover affrontare ulteriori spese per un nuovo apparecchio televisivo.

L’unica raccomandazione, che anche il fornitore di servizi televisivi fa sul proprio sito, riguarda i requisiti minimi dei sistemi e dalla connessioni utilizzati per accedere ai contenuti. Per vedere DAZN sia su mobile che in tv in Standard definition sono sufficienti 2 Mbit/s in download. La velocità richiesta invece per l’HD varia in base al device utilizzato:

mobile 3.5 Mbit/s

tv almeno 6.5 Mbit/s

In ogni caso sul sito della streaming tv è specificato che per poter ottenere la massima qualità del servizio sarebbe consigliabile collegarsi ad una rete che garantisca una velocità di 8 MBit/s. La linea Fastweb è particolarmente valida per chi voglia utilizzarla per vedere i contenuti di DAZN, il suo ottimo ping (latenza) infatti dovrebbe ridurre il fastidioso ritardo di riproduzione che spesso capita quando si guardano le dirette streaming in alta risoluzione.

La latenza infatti non è altro che il valore che misura la reattività della propria linea internet. Più è basso è l’indicatore minore è il tempo di risposta tra l’input e l’output del segnale.

Scopri Fastweb Casa + DAZN »