Vodafone Casa regala carburante: 25 euro di buono benzina per chi attiva fibra o adsl

Scoprite i piani Vodafone che vi daranno diritto ad un voucher da spendere nelle stazioni di rifornimento IP, Q8 e Tamoil. Ecco nel dettaglio come richiedere il bonus e le condizioni per utilizzarlo presso le stazioni aderenti sia in modalità servito che self service

I clienti che sceglieranno una delle offerte Adsl o fibra proposte da Vodafone a Luglio 2019 oltre agli altri vantaggi inclusi solitamente nei piani avranno anche un bonus carburante da 25 €.

Le offerte Vodafone + bonus carburante

Ecco i piani di Vodafone con cui potete ottenere il buono benzina da 25 €.

Il periodo in cui la promozione è valida va dal 22 al 28 Luglio 2019 ed è abbinata alle offerte Unlimited dell’operatore. Nel regolamento di questa opzione inoltre è specificato che la solo attivazione delle tariffe Unlimited non darà diritto a richiedere il premio, sarà solo la combinazione tariffa + Vodafone Ready a permettere agli utenti di ottenere anche il buono.

I distributori aderenti

Per richiedere il voucher sia in formato digitale che cartaceo sarà sufficiente collegarsi al sito del provider, registrarsi e poi scaricare il buono. Il codice che vi verrà fornito sarà valido per 3 mesi dall’emissione. I distributori di benzina aderenti a questa promozione Vodafone sono: IP, Q8 e Tamoil.

Ognuna delle società ha le proprie condizioni.

IP: con questa compagnia il buono carburante potrà essere usato per più rifornimenti scegliendo la modalità servito entro la data di scadenza indicata. Non tutti i distributori del gruppo saranno abilitati ad erogare questo servizio quindi dovrete controllare l’elenco dei punti vendita IP reso disponibile sull’app IP oppure accedendo sul sito IP. Quando vi recherete dal benzinaio per fare rifornimento dovrete informare il gestore dell’intenzione di pagare con il Buono Vodafone, a questo punto dovrete digitare sul POS le 19 cifre del voucher e le 4 cifre del PIN. IP non dà la possibilità di utilizzare il buono per l’acquisto di carburante in modalità “self”.

Q8: anche questa compagnia vi fornirà un codice per ottenere lo sconto presso i propri distributori. Il Q8 Ticket Fuel potrà essere utilizzato in tutte le stazioni di servizio Q8. Durerà 3 mesi dalla data di emissione. La società, a differenza dell’IP, permetterà di fare rifornimento sia presso le stazioni di servizio Q8 in modalità servito sia self nei punti vendita Q8easy (dovrete inserire il codice nell’accettatore esterno). In caso di utilizzo in modalità servito non si potrà usare il Q8 Ticket per più rifornimenti, dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione.

Tamoil: le stazioni di servizio di questa compagnia esporranno il logo “Buono Carburante Elettronico Tamoil”. Potrete sia stampare che scaricare il voucher in formato elettronico. Se userete il bonus Vodafone in modalità servito dovrete prima informare il gestore che dovrà convalidarlo e potrà essere usato per un unico servizio. Presso i distributori Tamoil si potrà anche spendere il voucher nei distributori automatici. Anche optando per questa soluzione si dovrà prima verificare che la stazione accetti i bonus. Per controllare che la stazione sia abilitata dovrete premere il tasto 2 della colonnina e passare sul lettore il codice a barre il primo codice e poi il secondo. Nel caso in cui il lettore codice a barre non sia presente sulla colonnina Self, digitare sulla tastiera i numeri del primo codice e successivamente le ultime sei cifre del secondo codice.

I distributori Tamoil non vi rilasceranno uno scontrino al termine dell’operazione.

Le tariffe Unlimited di Vodafone

Come accennato per ottenere questo bonus dovrete attivare una delle promozioni Adsl o fibra dell’operatore, sono valide però solo le tariffe Unlimited e solo se saranno attivate in abbinamento al servizio Vodafone Ready.

1. Internet Unlimited a 27.90€ al mese

Si tratta di una soluzione che prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi e se doveste disattivare il servizio prima di tale scadenza dovrete pagare 24 € (da pagare a rate da 1 € al mese). I costi di attivazione e per Vodafone Ready sono inclusi nell’offerta.

La promozione da 27.90€ al mese vi garantisce connessione in FTTH fino a 1 Gigabit in download (laddove la tecnologia sia disponibile) o Fibra misto rame (senza costi aggiuntivi). Il prezzo fuori promo è di 33.90€.

L’offerta Unlimited include:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit

chiamate e consumo (0.19 di scatto alla risposta verso i numeri nazionali, 0.19€ di scatto alla risposta e poi 0.19 € al minuto verso i cellulari)

sim con 30 GB al mese

PLAY STATION PLUS Incluso per 12 mesi, solo se acquisti senza il supporto di un consulente

Aggiungendo al prezzo base 5€ al mese avrete anche le chiamate illimitate.

La stessa promozioni, con le medesime condizioni, costi e con servizi extra può essere anche attivata con la tecnologia Adsl.

Si può anche richiedere di includere i servizi Vodafone Ready con Vodafone station: un dispositivo con 5 antenne in dotazione, 4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB e 2 telefono

Il costo per disattivare la promozione è di 28€ in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; si dovranno inoltre pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e, se è stato attivato, di Vodafone Ready.

2. Internet Unlimited Chiamate illimitate a 32.90 € al mese

Questa seconda offerta è in tutto uguale alla prima solo che è compreso nel prezzo il traffico voce illimitato. Il prezzo quindi è di 32.90 € al mese ed è bloccato per 4 anni. La promozione è disponibile sia in fibra che Adsl.

I clienti che hanno già un contratto Vodafone riceveranno un ulteriore sconto sul costo della tariffa.

Oltre a quanto già incluso nella promozione Unlimited base quindi avrete:

Chiamate illimitate verso fissi e cellulari

sim con 30 GB

Costi di attivazione e modem inclusi

Buono di 50 €per voli a/r e hotel prenotati su Volagratis (spesa minima 250€)

Per abbinare la Vodafone Ready, necessaria ad ottenere il buono carburante, si devono aggiungere 6 € al mese per 48 mesi, si possono scegliere diverse soluzioni di pagamento:

in un’unica soluzione quindi 288€ in prima fattura

6,00€ al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura

6,00€ al mese per 24 mesi + 144€ di contributo iniziale in prima fattura

Anche per queste offerta il costo di disattivazione sarà di 28 € più il pagamento delle eventuali rate residue del costo di attivazione o della Vodafone Ready.

La velocità delle linee Vodafone

Entrambe le opzioni con gli stessi costi e gli stessi benefit aggiuntivi possono essere attivate sia con tecnologia Adsl che fibra. La FTTH (Fiber to Home) è il collegamento che permette di navigare fino a 1 Gigabit/s in download e a 200 Mbit/s in upload. Qualora non fosse disponibile questa tecnologia si può optare per la FTTC (Fiber to cabinet), la velocità massima di questo collegamento può variare tra i 100 e i 200 Mbit/s in download e 15/20 Mbit/s in upload. L’Adsl di Vodafone invece raggiunge i 20 Mbit/s per scaricare e 832 Kbit/s per caricare.

Prima di attivare una delle promozioni è sempre meglio comunque verificare la copertura disponibile nella propria zona. Sul sito Vodafone è anche presente un elenco dei comuni in cui è già disponibile la fibra ultra veloce sono: