La scelta di una buona assicurazione viaggio passa per l’analisi di un gran numero di fattori e deve prendere in considerazioni le coperture assicurative garantite dalla polizza, la presenza di eventuali limitazioni e, soprattutto, il costo finale da pagare. Con un dettagliato confronto delle varie opzioni disponibili, è possibile individuare, senza troppi problemi, la migliore polizza disponibile per le proprie esigenze. Ecco, quindi, quali sono le assicurazioni viaggio più economiche a luglio 2019.

Per poter individuare un’assicurazione viaggio che sia completa, economica e adatta alle proprie esigenze è necessario valutare, con attenzione, un gran numero di elementi che caratterizzano la polizza stessa. Il mercato assicurativo per quanto riguarda le polizze viaggio offre un gran numero di alternative e tante possibilità di personalizzazione. Gli utenti, quindi, hanno la possibilità di individuare l’assicurazione più adatta alle proprie necessità ed alla tipologia di viaggio che si sta per intraprendere e che si desidera assicurare.

Per individuare quali sono le assicurazioni viaggio più economiche di luglio 2019 è necessario chiarire quali sono gli elementi principali del proprio viaggio da assicurare, a partire dalla meta del viaggio stesso che può avere un effetto notevole sui costi assicurativi. Alcuni Paesi, infatti, comportano costi notevoli per l’assicurazione mentre altri risultano più “economici” per quanto riguarda le polizze viaggio

Anche la durata del soggiorno all’estero rappresenta un fattore determinate. Un viaggio molto lungo potrebbe comportare un costo molto elevato della copertura assicurativa e, quindi, la necessità di analizzare con estrema attenzione tutte le soluzioni disponibili sul mercato per poter individuare, rapidamente, le opzioni che garantiscono la possibilità di risparmiare senza rinunciare ad una copertura assicurativa valida.

Da notare, inoltre, l’importanza di scegliere una polizza viaggio personalizzabile. Molte compagnie, infatti, propongono pacchetti assicurativi standard, con scarsi margini di personalizzazione per l’utente. Per attivare un’assicurazione economica e, nello stesso tempo, completa può risultare conveniente scegliere una polizza “base” da personalizzare, nel dettaglio, con l’aggiunta delle coperture assicurative di cui si ha realmente bisogno.

Spesso, infatti, i pacchetti “tutto incluso” presentano un costo maggiore legato all’aggiunta di garanzia assicurative di cui molti utenti possono fare a meno. Alcune garanzie, come ad esempio la copertura delle spese mediche, possono rivelarsi davvero essenziali per poter viaggiare in tutta tranquillità mentre altre garanzie potrebbero risultare superflue per alcuni utenti. E’, quindi, molto importante valutare con attenzione le possibilità di personalizzazione dell’assicurazione viaggio al fine di scegliere l’opzione migliore per sé.

Un altro aspetto da considerare è la tipologia di viaggio. Le compagnie assicurative, infatti, presentano soluzioni specifiche a seconda del tipo di viaggio che si sta per intraprendere e che si desidera assicurare. Un viaggio singolo presenterà delle assicurazioni con determinate caratteristiche mentre un viaggio di lavoro sarà accompagnato da un’altra tipologia di polizze, caratterizzate da coperture e costi differenti.

Il confronto tra le varie polizze viaggio è molto importante per poter scegliere, con precisione, la soluzione migliore per assicurare il proprio soggiorno all’estero. Per questo motivo, è sempre consigliabile prendersi tutto il tempo necessario per poter valutare pro e contro delle varie polizze assicurative disponibili sul mercato al fine di essere certi della scelta effettuata.

Per poter individuare le polizze viaggio più convenienti di luglio 2019 è possibile dare un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni viaggio. Dal comparatore, grazie ad un sistema di ricerca avanzata che permette di impostare diverse tipologie di filtri per semplificare l’individuazione della polizza, è possibile scegliere, con precisione la copertura assicurativa più adatta al proprio viaggio procedendo, direttamente, con l’attivazione online della polizza stessa.

Per chi attiva una polizza viaggio direttamente tramite SosTariffe.it c’è, inoltre, la possibilità di poter contare su di uno sconto extra, il cui importo può arrivare anche al 20% del premio della polizza, che renderà l’attivazione di un’assicurazione viaggio decisamente più conveniente. In questo modo, è possibile attivare una polizza viaggio completa, risparmiando sui costi senza per questo rinunciare ad una copertura assicurativa completa ed adatta alle proprie esigenze.

Per individuare le migliori polizze viaggio, sulla base delle proprie necessità, è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it cliccando sul box qui di sotto:

Scopri le migliori assicurazioni viaggio di luglio 2019

Di seguito, invece, vedremo quali sono alcune delle migliori polizze viaggio del mese di luglio 2019. Chiaramente, per avere un’idea precisa sui costi della polizza sarà necessario indicare tutte le caratteristiche del viaggio stesso (la meta, la durata, la tipologia di viaggio, le coperture accessorie desiderate etc.). Consultando il comparatore dal box qui di sopra, quindi, si potrà scegliere con precisione la polizza migliore con informazioni precise in merito ai costi.

Ecco, quindi, le migliori polizze del mese di luglio:

Amerigo

Una delle assicurazioni viaggio più economiche del mese di luglio viene offerta da Amerigo.it, portale riservato alle polizze viaggio offerte da Bene Assicurazioni. Questa polizza presenta caratteristiche molto interessanti, risultando una delle migliori soluzioni per assicurare il proprio viaggio in questo mese di luglio 2019.

Le polizze di Amerigo.it includono una copertura assicurativa in caso di atti di terrorismo, garantendo quindi un’importante tutela soprattutto per i viaggi nei Paesi “a rischio” terrorismo, ed offrono una copertura delle spese mediche sino a 2 milioni di Euro. Da notare anche la copertura assicurativa relativa alla perdita, totale o parziale, del bagaglio, sino a 2 mila Euro e la possibilità di poter contare sul rimpatrio nel caso ce ne fosse il bisogno.

A rendere ancora più convenienti le soluzioni assicurative proposte da Amerigo.it c’è la possibilità di poter contare su di un servizio d’assistenza completo ed attivo 24 ore su 24. In questo modo, il viaggiatore avrà la certezza di poter, in qualsiasi momento, richiedere assistenza alla compagnia, potendo così contare su di un supporto completo ed efficiente.

Le polizze viaggio di Amerigo.it sono disponibili sia per “USA e Canada” che per il “Resto del mondo”. Per chi richiede l’attivazione di una copertura assicurativa di Amerigo.it tramite il comparatore di SosTariffe.it è disponibile uno sconto extra del 15% sul costo complessivo della polizza che si traduce in un’ulteriore risparmio per gli utenti.

Axa Assistance

Tra le migliori assicurazioni viaggio del mese di luglio 2019 troviamo la polizza Schermo Totale di Axa Assistance. Si tratta di una polizza davvero completa in grado di garantire una copertura assicurativa che, come suggerisce il nome, risulta essere totale andando a coprire tutti i principali aspetto di un viaggio.

Scegliendo questa polizza si potrà contare sulla copertura delle spese mediche, sino ad un massimo di 3 milioni di Euro, e sulla copertura di responsabilità civile, sino ad un massimo di 150 mila Euro. Da notare, inoltre, che la polizza di Axa garantisce il rimpatrio, in tutti i casi in cui dovesse risultare necessario, ed offre un servizio d’assistenza disponibile 24 ore su 24.

Scegliendo questa polizza, inoltre, si potrà sfruttare la copertura assicurativa relativa alla perdita dei bagagli, sino a 1,000 Euro. Axa permette, inoltre, di arricchire la polizza con una serie di garanzie opzionali come, ad esempio, la copertura relativa alla rinuncia/interruzione del viaggio.

Scegliendo Axa Assistance tramite il comparatore di SosTariffe.it si otterrà uno sconto extra del 12% sul premio della polizza, andando così a massimizzare il risparmio senza rinunciare ad una copertura assicurativa particolarmente conveniente e completa.

Coverwise

Un’altra ottima opzione per chi è in cerca di un’assicurazione viaggio completa è rappresentata dalla polizza di Coverwise. Questa soluzione offre delle garanzie davvero complete a partire dalla copertura delle spese mediche sino ad un massimo di ben 20 milioni di Euro.

Da notare anche la presenza della copertura di Responsabilità Civile, sino a 25 mila Euro, e il risarcimento in caso di smarrimento dei bagagli, sino a 1.500 Euro. La polizza di Coverwise include anche un risarcimento in caso di interruzione del viaggio, sino a 2 mila Euro, e la copertura delle spese di rimpatrio.

L’assicurazione viaggio di Coverwise è disponibile per viaggi in tutto il mondo ed include un servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantendo all’assicurato la possibilità di poter sempre contare su di un supporto concreto da parte della compagnia nel caso in cui si registrassero problemi durante il viaggio.

Da notare, inoltre, che per chi attiva la polizza assicurativa di Coverwise tramite SosTariffe.it è previsto uno sconto extra del 12%, un elemento che permetterà di ridurre ulteriormente il costo della polizza senza rinunciare ad una copertura assicurativa completa.

Allianz

Un’altra polizza viaggio da valutare con molta attenzione è quella offerta da Allianz. La polizza Travel Care di Allianz, infatti, offre una serie di caratteristiche molto interessanti a partire dalla copertura delle spese mediche con la possibilità di sfruttare una copertura illimitata per i viaggi negli USA ed in Canada.

Da notare anche la presenza di un servizio d’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 oltre che la copertura delle spese di rimpatrio, in tutti i casi l’assicurato dovesse aver bisogno di rientrare in Italia. La polizza di Allianz presenta diverse opzioni che permettono al cliente di personalizzare al massimo la copertura assicurativa.

Tra le garanzie opzioni offerte da Allianz troviamo soluzioni molto comode come il Ritardo aereo ed il prolungamento soggiorno. Da notare anche la polizza che garantisce una protezione per smartphone, tablet e fotocamere con un risarcimento in caso di danni accidentali registrati durante il viaggio.

Attivando online, tramite il comparatore di SosTariffe.it, l’assicurazione viaggio di Allianz si potrà contare su di uno sconto extra del 12% sul premio complessivo della polizza.

ImWay

Tra le assicurazioni viaggio più economiche del mese di luglio 2019 segnaliamo anche la polizza di ImWay.it, portale di riferimento della compagnia IMA Italia Assistance. Questa polizza include la copertura delle spese mediche con pagamento diretto, sino ad un massimo di 5 milioni di Euro, la copertura degli infortuni, sino a 25 mila Euro a persona, ed un risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio, sino a 2 mila Euro.

Da notare, inoltre, la presenza della copertura di Tutela Legale, sino a 5 mila Euro, e il risarcimento delle spese di rimpatrio e prolungamento del soggiorno. La polizza viaggio di ImWay prevede, inoltre, un servizio d’assistenza attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per chi sceglie di attivare questa polizza tramite il comparatore di SosTariffe.it è previsto uno sconto extra del 20% sul premio, un fattore da tenere in forte considerazione per poter massimizzare il risparmio senza per questo rinunciare ad una copertura assicurativa completa.

TravelEasy

Tra le opzioni da considerare per attivare una polizza viaggio segnaliamo anche l’assicurazione offerta da TravelEasy che può risultare una delle migliori soluzioni per assicurare il proprio soggiorno all’estero. Scegliendo quest’opzione, infatti, si otterrà una copertura delle spese mediche sino a 5 milioni di Euro con pagamento diretto delle spese ospedaliere.

Da segnalare anche la copertura assicurativa relativa alla perdita del bagaglio, sino a 2 mila Euro, e l’interruzione viaggio, sino a 2 mila Euro. L’assicurazione offerta da TravelEasy presenta un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed include anche la copertura delle spese di rimpatrio in tutti i casi l’assicurato dovesse avere la necessità di fare ritorno in Italia.

Per chi sceglie una delle polizze di TravelEasy tramite SosTariffe.it è previsto uno sconto extra del 10% sul premio della polizza, un fattore che andrà a ridurre ulteriormente i costi dell’assicurazione.

Europ Assistance

Tra le assicurazioni viaggio più convenienti del mese di luglio 2019 segnaliamo anche la polizza Nostop Vacanza di Europ Assistance. Questa polizza presenta un gran numero di coperture assicurative risultando tra le soluzioni più interessanti di questo mese. Scegliendo la polizza Nostop Vacanza, infatti, si potrà ottenere una copertura delle spese mediche sino ad 1 milione di Euro e la copertura di responsabilità civile, sino a 25 mila Euro.

Anche in questo caso, la polizza offerte un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 oltre che la possibilità di poter contare su la copertura delle spese di rimpatrio. Tra le coperture presenti troviamo il risarcimento in caso di smarrimento del bagaglio, sino a 2500 Euro, e la possibilità di poter contare su anticipo di contante, anche in questo caso sino a 2500 Euro.

La polizza di Europ Assistance include anche la copertura degli infortuni, sino ad un massimo di 250 mila Euro, e l’assistenza domiciliare integrata fino a 10 ore in 45 giorni. Da notare, inoltre, anche la presenza della copertura per l’interruzione del viaggio. Per chi sceglie di attivare la polizza Nostop Vacanza tramite SosTariffe.it è previsto uno sconto extra del 10% che può garantire, soprattutto nei casi di soggiorno di lungo periodo, un risparmio considerevole.