Offerta Iberdrola: sconto 50% luce e gas per i primi due mesi

I dettagli e le condizioni proposte da Iberdrola per i nuovi clienti che scelgano una delle soluzioni EcoClick Summer. Gli sconti applicati vanno sono del 50% sul prezzo di gas ed energia elettrica per i primi due mesi dall’attivazione di una delle tariffe della società di fornitura spagnola

La notizia dell’aumento dell’1,9% del prezzo dell’energia elettrica per i clienti del servizio tutelato ha spinto diversi fornitori a proporre delle nuove offerte scontate per convincere gli utenti a passare dal mercato a Maggior Tutela a quello libero. In Italia infatti sia per l’energia che per il gas esistono due mercati che viaggiano paralleli: quello a Tutela e il libero.

Nel primo i prezzi delle materie prime sono decisi dall’ARERA che ogni tre mesi può ritoccare il costo delle tariffe, mentre i fornitori di servizi del mercato libero in genere propongono delle offerte a prezzo bloccato per un anno, alcuni anche per 24 mesi. Dal 2020 comunque tutti i consumatori dovranno passare al libero mercato.

In genere le società del libero mercato bloccano i prezzi delle materie prime per convincere i clienti a passare dal servizio tutelato a quello liberalizzato. Il periodo può variare tra i 12 e i 24 mesi. Il costo di luce e gas infatti è quello che pesa di più sulla spesa complessiva sostenuta dai consumatori. Nel caso delle bollette dell’energia ad esempio il costo della materia prima costituisce oltre il 44% del totale, mentre per il gas arriva al 35%.

Gli altri componenti della bolletta sono: gli oneri di trasporto, le tasse e gli oneri di sistema.

Con il comparatore di SosTariffe.it potrete scoprire quali sono le offerte più convenienti e avere uno schema chiaro e semplice dei costi proposti dai diversi fornitori.

Confronta le migliori tariffe Luce »

Le offerte dell’estate di Iberdrola

Ecco le migliori promozioni per i servizi di energia elettrica e gas di Luglio 2019 della compagnia spagnola. Con entrambe le tariffe inoltre viene offerto uno sconto speciale sui prezzi delle materie prime. Solo fino a settembre attivare gas o luce con questa società vi consentirà di ottenere un dimezzamento del prezzo praticato per la fornitura dell’energia elettrica e del gas per due mesi.

Iberdrola, società di fornitura di gas e luce spagnola nata nel 2006, è attiva in Italia dal 2018 e proprio dopo l’annuncio degli aumenti ha proposto due tariffe con sconti che tagliano della metà il prezzo delle materie prime.

1. EcoClick Extra Summer Luce

La tariffa di Iberdrola prevede la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. È un’offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12. Può essere attivata sia nella formula monoraria, significa che la luce ha un costo uguale tutti i giorni e a tutte le ore, oppure bioraria, tariffe diverse in base alle fasce di utilizzo. In genere le diverse fasce orarie di consumo dell’energia sono 3: F1 – ore di punta, F3 – ore intermedie e F3 – ore serali e consumo nei festivi.

Con EcoClick il costo della materia prima proposto con la tariffa monoraria è di 0.0555 €/kWh. Per l’offerta bioraria invece le fasce sono due:

F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 prezzo energia 0.0613 €/kWh

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 prezzo energia 0.0613 €/kWh F23 dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 e sabato, domenica e festivi 24 h costo luce 0,0522€/kWh

Solo per chi attiva questa promozione entro l’8 Settembre viene proposto uno sconto speciale per i primi due mesi di offerta:

sconto del 50% per i primi due mesi sulla componente energia

per i primi due mesi sulla componente energia energia 100% rinnovabile

Sono inclusi nel piano l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette.

La spesa annuale stimata con i costi proposti dall’ARERA per un consumo domestico pari a 2900 kWh è di 620.46€. Con questa promozione invece una famiglia di 3 persone che usi l’energia elettrica principalmente nei weekend e nelle ore serali potrebbe pagare poco più di 586 € in 12 mesi, la spesa mensile calcolata dal comparatore di SosTariffe.it infatti è di 48.85€. Il risparmio complessivo sarebbe quindi di quasi 35 €.

Scopri EcoClick Extra Luce »

2. EcoClick Extra Summer Gas

La stessa soluzione è stata pensata anche per i clienti Gas con EcoClick Extra Summer Gas, l’offerta blocca il prezzo della materia prima per un anno e in questo caso il costo del gas è unico 0.230 €/smc.

Sui primi due mesi di fornitura è previsto uno sconto del 50% sul prezzo della materia prima solo per chi sottoscrive la promozione entro l’8 settembre.

Il comparatore di SosTariffe.it stima che con questa offerta una famiglia di tre persone che consuma mediamente 1410 m3 di gas, e che con le attuali tariffe praticate dal servizio di Maggior Tutela spenderebbe in un anno 1079 €, potrebbe risparmiare 166.14 €. L’ipotesi di costo mensile è di 76 € circa.

Attiva EcoClick Extra Gas »

Le opzioni assistenza

Tutte le promozioni descritte prevedono la possibilità di attivare le soluzioni Tuttofare in abbinamento al piano base delle tariffe. Si tratta di una serie di servizi di assistenza e manutenzione per cui si paga un abbonamento mensile:

Tuttofare Luce a 2.95€ al mese – 3 ore di manodopera di un elettricista e assistenza 24 h 7 giorni su 7

Tuttofare Manutenzione Luce a 5.95€ al mese – controllo ogni 2 anni programmato dell’impianto elettrico della vostra abitazione

Tuttofare Plus Luce a 7.95€ al mese – questa soluzione include tutto quello offerto dalle prime due soluzioni più una polizza omaggio per riparazione e guasti degli elettrodomestici. La copertura per i guasti ha un tetto massimo di 300 € e può essere usate per 2 guasti in 1 anno comprende la chiamata e i materiali. Gli elettrodomestici coperti dalla polizza sono: lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, forno

Tuttofare Gas a 2.95€ al mese – 3 ore di intervento idraulico/termoidraulico

Tuttofare Manutenzione Gas a 5.95 € al mese – controllo dei fumi della caldaia ogni 24 mesi

Tuttofare Plus Gas a 7.95€ al mese – L’assicurazione compresa in questa opzione copre la riparazione di guasti alla caldaia e/o impianto termico per un valore di 300 € e vale per 2 guasti in 12 mesi.

Se si sottoscrive anche l’attivazione di questi servizi extra i primi due mesi sono gratuiti.

Per conoscere le altre offerte di Iberdrola o di una delle altre società di fornitura gas in Italia usate il comparatore di SosTariffe.it, inserite il vostro profilo di consumo e scoprite quanto potete risparmiare rispetto alle attuali condizioni delle offerte attive dal servizio di Tutela e dagli altri fornitori del libero mercato.

Confronta le migliori promozioni Gas »