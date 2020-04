Vodafone Casa Contatti: come parlare con un operatore Vodafone

Attivare le promozioni, segnalare guasti o avere assistenza, i motivi per contattare l’assistenza Vodafone sono molti. Non tutti vi consentono di parlare direttamente con gli assistenti, ma si possono risolvere diversi problemi anche tramite i canali digitali. Ecco qual è la procedura per parlare con un operatore per avere supporto per le vostre offerte internet casa

L’emergenza coronavirus si rispecchia anche sull’utilizzo delle rete domestiche in Italia. Nel solo mese di Marzo sono stati registrati degli incrementi importanti nel numero di connessioni attive, soprattutto nelle regioni più colpite. Per chi volesse attivare una rete fissa in fibra o in Adsl sono state studiate delle soluzioni con instant activation che saranno poi completate una volta terminate le restrizioni più stringenti.

Uno degli operatori che si è mosso in questo senso è stato Vodafone, la compagnia britannica infatti fornisce ai clienti un servizio di attivazione rapida e consegna una sim che fino al completamento della procedura consentirà di usare 15 GB al giorno (successivamente 30 GB al mese).

Per poter conoscere le migliori condizioni a cui attivare i servizi internet casa dell’operatore potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi mostrerà tutti i termini previsti e gli sconti destinati ai differenti canali di attivazione, riassumerà per voi le promozioni a voi riservate. Con un solo colpo d’occhio e in pochi clic avrete una panoramica delle proposte di rete fissa e potrete farvi un’idea se le offerte Vodafone Casa facciano al caso vostro.

La migliore offerta Vodafone Casa

Per avere accesso alla rete fissa di Vodafone viene chiesto un canone di 27.90 euro al mese. Un prezzo che sarà ridotto a 20.90 euro al mese dal 5° anno di abbonamento. Questa promozione può essere attivata sia da chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH che da chi può contare sulla fibra mista FTTC o ancora sull’ADSL. Sono inclusi nel prezzo di Internet Unlimited:

connessione ad Internet senza limiti

chiamate illimitate gratuite (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

una SIM per connettersi con tablet e chiavette con 15 GB al giorno con rete mobile Giga Network 4.5 di Vodafone sino all’attivazione della linea fissa; successivamente, la SIM includerà 30 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizio Vodafone Ready che include la Vodafone Station, assistenza e configurazione da remoto e le funzioni Instant Activation (per sfruttare i 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5 dell’operatore) e Vodafone Sempre Connessi (per continuare a chiamare e navigare in ogni circostanza anche in caso di temporaneo malfunzionamento della linea)

Si può anche optare per un’attivazione senza Vodafone Station e quindi anche del servizio Vodafone Ready, in questo caso il prezzo mensile proposto scenderà a 26.90 euro al mese.

L’assistenza di Vodafone

I numeri che permettono di parlare con gli operatori di Vodafone li vedremo tra un attimo. Le attese telefoniche per il contatto diretto con il Supporto possono essere lunghe e poco produttive. Spesso si possono trovare le risposte ai propri problemi o dubbi anche tramite altri canali.

Uno dei primi mezzi è la classica pagina di Faq in cui si può cercare una prima risposta alle proprie domande e ai problemi legati alle connessione internet casa. Anche l’App ha una sezione dedicata ai problemi più comuni per gli utenti, ad esempio su attivazione della Station o sincronizzazione di Tobi con Alexa.

Tobi è il servizio di assistenza virtuale messo a disposizione degli utenti da Vodafone. Collegandosi alla home page dell’operatore vedrete apparire sullo schermo in basso a destra una faccina bianca con un caschetto che riporta il logo di Vodafone. Quello è Tobi, cliccando sull’icona vi chiederà qual è il vostro problema.

Le possibilità sono due a questo punto: il guasto o l’informazione è già stato risolto per qualche altro clienti e allora Tobi può fornirvi delle risposte. Se vi trovate a dover fare fronte ad una situazione nuova o troppo complessa, o se c’è bisogno di parlare con un operatore per procedere, Tobi ve lo segnalerà e vi metterà in contatto con chi di dovere o vi indicherà come fare.

Il Forum degli utenti

Spesso la prima operazione dei clienti in difficoltà è scrivere nella Community per rivolgere ad altri utenti le proprie domande o per segnalare perplessità. Attraverso questo canale è semplice capire se i problemi di connessione sono solo nella vostra zona, se si riscontrano in tutta Italia o se è un disagio solo vostro.

La Community non è solo però uno spazio in cui scambiare opinioni o consigli con altri utenti. C’è anche una sezione dedicata al supporto tecnico, non viene fornito da assistenti di Vodafone ma tra gli stessi iscritti alla comunità. Vengono però segnalati i commenti più pertinenti e le soluzioni approvate da altri clienti. Questo è un canale utile se il vostro problema non è urgente e se si tratta di una questione che non richieda abilita tecniche troppo specifiche.

I numeri per parlare con gli operatori

Per parlare direttamente con un operatore dei servizi di assistenza Vodafone Casa ci sono diversi numeri da contattare. Il servizio di assistenza generico è quello del 190, è gratuito per i clienti con numeri Vodafone sia da fisso che da cellulare. Questa linea risponde dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22, per le altre ore si può chiamare solo in caso di furto o smarrimento della sim per procedere al blocco.

Per chi stia pensando di attivare un’offerta ma voglia risposte ad alcuni dubbi commerciali e tecnici c’è anche il 180. Questo numero è dedicato solo a chi non abbia già un’offerta Vodafone attiva. Il consiglio è comunque di leggere il contratto propostovi e di prestare attenzione alle clausole su costi in caso di disattivazione, ai vincoli temporali previsti e ad eventuali variazioni di prezzo dei servizi offerti in promozione.

Tutti i contatti utili dell’operatore

Se non avete un numero Vodafone ma volete chiarimenti sull’offerta o siete impossibilitati a chiamare dalla vostra rete fissa potere contattare il numero verde 800.100.195. Anche in questo caso il servizio è attivo dalle 8 alle 22. Per chi si trovi all’estero invece c’è un unico numero da digitare: +39 349.20.00.190. Si tratta di un contatto gratuito dall’estero e attivo dalle 8 alle 22 (ora italiana). Nel caso delle offerte casa è il numero a cui rivolgersi per ciò che riguarda la sim con Giga abbinata al piano di rete fissa.

Anche Tobi, l’operatore virtuale può mettervi in contatto con un tecnico in carne ed ossa. Se non potete collegarvi a Vodafone c’è uno speciale servizio tramite Whatsapp. Il numero da comporre per richiedere assistenza tramite questo canale è 349.91.90.190. Viene specificato dall’operatore che per accedere avrete bisogno di una rete Wi-Fi o mobile attiva. In questo caso non ci sono limiti su orari e giorni in cui sarà possibile contattare l’assistenza.

Data la varietà di servizi extra abbinati alle offerte Vodafone Casa sono stati previsti anche dei canali speciali per avere assistenza diretta per quanto riguarda la Vodafone Tv, per esempio. In questo caso potrete avere supporto tecnico e commerciali chiamando lo 02.84.59.46.50. Il numero sarà disponibile per le vostre richieste dalle 8 alle 23 ed è dedicato soltanto a chi abbia attiva Vodafone TV.

Per chi è in attesa che la rete fissa e quindi la connessione di Vodafone sia attivata c’è un servizio apposito che permette di seguire lo stato della procedura della linea. Per poter controllare in questo modo i tempi di attivazione dovrete fornire o il vostro numero di cellulare o il numero di pratica associato al contratto che avete firmato.

Assistenza Premium e costi

Quelli visti sinora sono tutti i modi per contattare gli operatori e il supporto Clienti di Vodafone. Uno dei servizi offerti da questo operatore è però l’Assistenza Premium. Gli utenti che abbiamo acquistato questo extra avranno a disposizione un tecnico 7 giorni su 7. Gli orari in cui è possibile chiamare il supporto vanno dalle 8 alle 22 ma si ha una linea dedicata, il contatto è l’800.80.93.93.

L’intervento dei tecnici potrà essere sia relativo alla rete Vodafone che sui dispositivi elettronici presenti in casa, quindi su pc, smart tv, stampanti o tablet, ecc… Il costo di una singola richiesta è di 15 euro che vi saranno addebitati in bolletta, c’è però una clausola per cui il pagamento da parte dell’utente è condizionato alla risoluzione del problema. In pratica se chiamate il supporto Premium ma l’assistente non è in grado di aiutarvi telefonicamente non pagherete il servizio.

L’assistenza Premium prevede anche il supporto presso il vostro domicilio, il servizio ha un costo di 79 euro IVA esclusa (anche in questo caso l’addebito sarà in fattura). Con Premium potrete richiedere:

supporto nell’installazione della Vodafone Station o del modem Vodafone Classic

l’adeguamento dell’impianto telefonico per essere certi che i telefoni di casa funzionino correttamente

la configurazione di tutti i dispositivi elettronici di casa per testare che siano in grado di connettersi alla rete Vodafone e di chiamare

Gli orari di attività del centralino rimangono gli stessi anche per richiedere questo specifico intervento domiciliare.