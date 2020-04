TIM Party giga illimitati per un mese gratis: come attivare la promozione

Tim ha un programma a premi riservato ai suoi clienti mobile di rete fissa, per questo mese l’operatore ha previsto un’offerta gratuita e da attivare in modo molto semplice che permetterà a tutti i gli utenti privati di avere Giga illimitati sulle proprie sim. Per attivare la promozione è necessario registrarsi tramite sito o app e aderire al regolamento di TIM Party e rispettare alcune regole d’uso. Ecco come accedere ad un mese di Giga senza limiti gratis con TIM Party

Gli operatori tradizionali di telefonia mobile attirano i clienti verso le loro offerte con servizi extra. I costi delle loro tariffe sono infatti più alti di quelli proposti dai gestori virtuali, per convincere gli utenti a spendere anche pochi euro di canone in più è necessario distinguere i propri pacchetti di promozioni. Uno dei plus che hanno alcuni dei maggiori operatori per i clienti italiani sono i programmi a premi che permettono di aggiungere bonus, voucher ed estrazioni di cellulari o altri premi.

Per il mese di Aprile TIM Party offre come premio per tutti i clienti con un contratto con l’operatore la possibilità di attivare, sui propri numeri TIM, GIGA illimitati per un intero mese. La promozione può essere attivata sia dai nuovi utenti che da vecchi clienti, purché si sia iscritti al programma a premi del gestore mobile. Un’offerta che tra poco scopriremo più in dettaglio, per chi non sapesse cos’è TIM Party e come aderire a questo piano a premi, ecco le informazioni utili.

Cos’è TIM Party e come iscriversi a My TIM

TIM Party è il programma studiato da Tim per i suoi utenti, vi si possono iscrivere sia utenti che abbiano una linea fissa che quelli con sim mobile. Per poter partecipare alle premiazioni, scaricare i servizi gratuiti e avere accesso a delle offerte esclusive sarà necessario registrarsi e accettare i termini del progetto. Per poter conoscere i dettagli su trattamento dei dati personali e condizioni di partecipazioni si può scaricare il regolamento dal sito di Tim alla pagina dedicata a TIM Party.

L’iscrizione e la richiesta delle gratificazioni sono gratis. Ci si può collegare a questa pagina e accedere alle offerte sia dal proprio smartphone che dal pc scaricando l’app MY TIM o collegandosi al sito. Per entrare in TIM Party si dovranno utilizzare le credenziali di My TIM, se non siete iscritti dovrete creare un account. Ecco come fare. Vi saranno richiesti una mail valida e di scegliere una password di almeno 8 caratteri, vi sarà chiesto poi di proseguire. Dovrete poi digitare il numero di rete fissa o mobile da associare all’account. Al termine della procedura vi sarà inviato un sms di riepilogo e attivazione del profilo.

L’account di My TIM consentirà poi di gestire tutte le linee che sono associate al vostro codice fiscale. Per i clienti che abbiano sia un contratto internet casa che uno mobile con TIM ci sono dei premi riservati con TIM Party. Il sistema di ricompense dell’operatore infatti tiene conto del periodo di fedeltà dei clienti e prevede diverse fasce di premi a seconda della longevità del legame. L’offerta del mese con Giga illimitati gratis, per esempio, può essere richiesta da tutti.

Se volete conoscere anche le altre offerte tra cui poter scegliere potrete scoprire i premi a voi riservati dalla sezione Vantaggi su TIM Party. In particolari sono previste le sezioni Vantaggi dedicati, Shopping, Gioca e vinci. La prima è una selezione di sconti su prodotti, intrattenimento e sconti proposti da TIM, lo Shopping propone invece i buoni che si potranno spendere per avere prodotti e servizi con i partner dell’operatore. Gioca e vinci infine è una sezione per le estrazioni di premi, vengono periodicamente messi in palio smart watch, telefoni cellulari e altri device.

I premi e le offerte, come attivare GIGA illimitati per 1 mese

Ci sono poi vantaggi come abbonamenti scontati alle riviste, buoni per vedere i film sulle piattaforme di streaming a pagamento, TIMVision e Google Chromecast a prezzi scontati per i primi mesi di utilizzo. Al crescere degli anni di contratto con TIM aumenta il valore dei vostri premi. Le offerte proposte non sono tutte gratuite, come detto il vantaggio proposto per gli iscritti a TIM Party può anche essere uno sconto sull’acquisto tramite il sito dell’operatore di oggetti tecnologici. Si tratta del caso del voucher da 20 euro che si può spendere per comprare le Samsung Galaxy Buds.

Analizziamo in dettaglio l’offerta del mese per tutti i clienti TIM: GIGA senza limiti gratis per un mese. Per attivare la navigazione illimitate con le rete mobile dell’operatore vi dovrete collegare alla pagina privata di MY TIM ed entrare nel menu TIM Party, nell’app è una delle voci in basso nella schermata iniziale. Una volta entrati nella pagina dedicata ai premi la promozione dei GIGA vi apparirà in cima alle offerte di Aprile, cliccate sul riquadro e sarete trasportati in una pagina in cui l’operatore spiega i termini e le condizioni di questo regalo. Sarà sufficiente scorrere verso il basso e cliccare su Attiva.

L’unica condizione posta per poter accedere al premio è che si abbia un’offerta dati, poco importa se con un bundle o se a consumo. Se non avete una tariffa del genere, ma solo le offerte minuti e sms usate il comparatore di SosTariffe.it per conoscere le migliori promozioni di TIM. Lo strumento confronterà per voi le diverse offerte attivabili e vi segnalerà quali sono quelle più in linea con le vostre esigenze in base ai filtri che attiverete al momento dell’avvio della ricerca.

Scopri le migliori offerte di TIM ad Aprile

La promozione di Aprile in dettaglio

I GIGA illimitati saranno attivi sul vostro numero fino al 30 esimo giorno dal momento dell’attivazione, da quando inviate la richiesta potrebbero trascorrere 48 ore prima che sia reso disponibile il premio. Potrete controllare lo stato dell’attivazione e assicurarvi che sia andata a buon fine tramite l’app My TIM, accedendo al profilo personale sul sito o chiamando 409161 (numero gratuito).

Il traffico dati offerto da TIM con questa soluzione non vi permetterà di accedere ai contenuti in HD, a meno che non sia previsto dal bundle dati della vostra offerta e potrete accedere ai filmati con qualità superiore solo con i GIGA compresi nel vostro piano. Con i GIGA della promozione sarà possibile vedere solo video e filmati con una qualità SD.

Anche per chi si trovi all’estero l’offerta include dei vantaggi, se vi trovate in Paese extra UE avrete 6GB extra rispetto al vostro solito pacchetto dati. Dovrete accertarvi di avere del traffico residuo sulle sim sui cui vorrete attivare il premio, è una condizione richiesta da TIM per poter usare i GIGA senza limiti. Viene inoltre specificato più volte che il premio deve essere utilizzato rispettando le condizioni di uso personale.

Quali sono i termini per l’uso personale posti da TIM

Questi termini sono definiti in ogni contratto dell’operatore, anche se spesso vengono ignorati dai clienti che leggono distrattamente le clausole. I termini di corretto uso impongono dei precisi limiti di traffico voce, internet e sms anche per le offerte senza limiti, per evitare truffe ai danni dell’operatore. Le condizioni per gli utenti poste da TIM prevedono:

traffico giornaliero uscente non superiore a 160 minuti e/o 200 Sms

traffico mensile uscente non superiore a 1250 minuti e/o 2000 Sms

traffico giornaliero in uscita verso la rete mobile TIM non superiore all’80% del traffico totale in uscita in un giorno

il traffico voce e Sms di una giornata in uscita non potrà essere più di 4 volte quello in entrata

Nel contatto inoltre viene chiarito che se gli utenti superino tre parametri l’uso della sim e dei servizi sarà incompatibili le condizioni per utilizzo personale e TIM potrà sospendere l’offerta in modo unilaterale.