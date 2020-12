Very Mobile: sino a 50 euro di credito bonus con la promo Porta un Amico

I clienti Very Mobile possono sfruttare una nuova promozione davvero ottima. Grazie alla nuova promozione Porta un Amico , infatti, è possibile ottenere fino a 50 euro di credito bonus grazie agli amici invitati che passeranno a Very Mobile sfruttando il codice amico fornito dall'utente. Ecco come ottenere il bonus grazie a questa nuova promozione.

Sino al prossimo 31 gennaio 2021, grazie alla promozione Porta un Amico, c’è la possibilità per tutti i clienti Very Mobile, operatore virtuale del gruppo WindTre, di ottenere sino a 50 euro di credito bonus, per azzerare il costo della propria offerta mensile. La promozione è molto semplice. Tramite l’applicazione Very Mobile, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, sarà possibile ottenere il proprio codice amico che potrà essere condiviso con amici e parenti.

La promozione offre i seguenti vantaggi:

5 euro di credito bonus per l’amico invitato che passa a Very Mobile; il bonus sarà disponibile da subito sulla SIM e potrà essere utilizzato per coprire il costo del primo mese dell’offerta

che passa a Very Mobile; il bonus sarà disponibile da subito sulla SIM e potrà essere utilizzato per coprire il costo del primo mese dell’offerta 5 euro di credito bonus per il cliente Very Mobile per ogni amico invitato che attiva una delle offerte dell’operatore sino ad un massimo di 50 euro; i bonus saranno accreditati entro 24 ore dall’attivazione della SIM dell’amico invitato e potranno essere utilizzati per coprire i costi della propria offerta mobile

Da notare, inoltre, che non c’è limite al numero di inviti che un utente Very Mobile può inviare. Di fatto, il codice amico dell’operatore può essere condiviso con un numero elevato di persone ma solo i primi 10 “amici” che passeranno a Very Mobile faranno scattare il bonus previsto dalla promozione. Naturalmente, chi viene invitato, ottenendo il bonus di 5 euro, potrà a sua volta invitare amici e parenti a passare a Very Mobile ottenendo un ulteriore sconto sui costi complessivi della propria offerta.

Offerte Very Mobile: le soluzioni da 4,99 euro al mese

Il listino di offerte Very Mobile presenta svariate soluzioni su cui puntare per ridurre al minimo i costi della tariffa del proprio smartphone senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e soprattutto GB. Le offerte dell’operatore virtuale, che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi, sono riservate ad un target specifico di utenti e non sono quindi attivabili da tutti.

Ecco l’elenco completo delle offerte Very Mobile disponibili e per cui è possibile sfruttare il bonus della promozione Porta un amico.

Offerta Minuti ed SMS GB Costo mensile Attivabile da Very 4,99 minuti ed SMS illimitati 30 GB 4,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Nuovi numeri, portabilità da Iliad o alcuni virtuali Very 6,99 minuti ed SMS illimitati 100 GB 6,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Portabilità da Iliad o alcuni virtuali Very 7,99 minuti ed SMS illimitati 100 GB 7,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Nuovi numeri Very 11,99 minuti ed SMS illimitati 30 GB 11,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Portabilità da TIM, Vdafone, WINDTRE, Spusu, ho e Kena Very 13,99 minuti ed SMS illimitati 100 GB 13,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Portabilità da TIM, Vdafone, WINDTRE, Spusu, ho e Kena

Da notare che tutte le offerte Very Mobile presentano le seguenti caratteristiche:

il 4G presenta una v elocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload

in download ed in upload il costo mensile dell’offerta viene addebitato su credito residuo

non sono previsti vincoli o costi nascosti

nel canone mensile sono inclusi tutti i costi aggiuntivi (Ti ho cercato, RingMe e Hotspot)

(Ti ho cercato, RingMe e Hotspot) minuti ed SMS sono utilizzabili anche in roaming in UE mentre il quantitativo di GB utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi dipende dal canone mensile dell’offerta

Le offerte Very Mobile sono attivabili direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per scegliere l’offerta da attivare e procedere con l’attivazione è possibile cliccare sul link qui di sotto.

