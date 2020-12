Iliad al suo arrivo in Italia ha promesso di rivoluzionare il settore della telefonia mobile e in effetti un cambiamento è avvenuto. L’operatore francese in poco più di 2 anni ha raggiunto la quarta posizione per numero di clienti attivi con una quota di mercato di quasi il 9%. Iliad può contare su oltre 6,8 milioni di utenti e ha visto crescere del 6,6% il fatturato globale dei primi nove mesi del 2020 a 4,2 miliardi di euro.

Non solo, il provider a partire dalla prossima estate lancerà la sua offertaper la linea fissa realizzata in collaborazione con Open Fiber. Sarà quindi possibile attivare una linea in fibra ottica nella modalità FTTH (Fiber to the Home).

Iliad Giga Gratis? Ecco le promo con più traffico dati di Iliad

Non è raro che gli operatori di telefonia mobile permettano di ottenere Gigabyte aggiuntivi gratuitamente. Tim e WindTre, ad esempio, consente di usufruire di traffico dati illimitato su mobile a coloro che sottoscrivono una’offerta Internet casa. La stessa possibilità viene offerta anche in particolari periodi dell’anno o durante eventi promozionali. Il 6 gennaio WindTre ha regalato Gigabyte illimitati a tutti i suoi clienti da utilizzare nell’arco della giornata.

Al momento Iliad non permette di ricevere gratuitamente traffico dati aggiuntivo ma si può dire che non ce ne sia la necessità in quanto le sue tariffe includono tutti i Gigabyte che possono servire all’utente medio per utilizzar i propri servizi online preferiti e lo streaming. Il gestore francese offre anche ulteriori vantaggi. Il primo è l’assenza di vincoli durata e costi nascosti. Gli utenti possono disattivare la linea quando vogliono senza dover pagare penali o altre forme di compensazione. Il provider inoltre include gratuitamente tutti i servizi di base, dalla Segreteria telefonica al sistema per conoscere il credito residuo. Altri concorrenti invece permettono di utilizzarli con tariffazione a consumo. Le offerte di Iliad si rinnovano ogni mese lo stesso giorno e rimarranno identiche per sempre sia in termini di costi che di composizione del bundle di minuti, SMS e Gigabyte.

La tariffa con il maggior quantitativo di Gigabyte inclusi è Giga 50:

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 50 »

In alternativa è possibile sottoscrivere Giga 40:

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

La tariffa, che non ha grande visibilità sul sito dell’operatore, ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Per chi invece utilizza il telefono soprattutto per le chiamate è disponibile Voce:

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. L’operatore inoltre include nelle promozioni i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è poi possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei principali modelli di iPhone:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 779 euro 21 euro al mese 149 euro iPhone 11 da 128 GB 879 euro 23 euro al mese 189 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 1.139 euro 31 euro al mese 209 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.239 euro 33 euro al mese 249 euro iPhone XR da 64 GB 719 euro 19 euro al mese 149 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone SE 2020 da 128 GB 549 euro 14 euro al mese 129 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Per le offerte telefono incluso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi, altrimenti in caso di recesso l’utente dovrà corrispondere le rate rimanenti.

Le chiamate incluse nelle offerte sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

Iliad: altri dettagli sulle offerte e come acquistarle

Iliad permette di acquistare le sue offerte comodamente online dal proprio sito. Una volta scelto il piano è sufficiente registrarsi. Durante questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero di telefono, operazione del tutto gratuita, segnalando il proprio attuale operatore. Fatto questo si hanno due alternative per quanto riguarda la consegna della SIM. Si può scegliere di riceverla direttamente nella cassetta delle lettere con Poste Italiane in 2-5 giorni lavorativi o con corriere Bartolini in 2-4 giorni lavorativi.

Ricevendo la SIM via posta per completare l’attivazione è necessario effettuare una videochiamata con un operatore guidata per la verifica dell’identità. La procedura ha una durata massima di 3 minuti. Con consegna tramite corriere bisognerà essere presenti personalmente all’appuntamento con l’addetto, in quanto non sono ammesse deleghe, a cui andranno presentati originale e copia del documento d’identità utilizzato nella fase di acquisto online.

Nonostante la pandemia da Coronavirus è ancora possibile acquistare le SIM Iliad in uno dei suoi numerosi punti vendita. L’azienda ha provveduto alla sanificazione degli ambienti e li ha strutturati in modo da rispettare le norme sanitarie per ridurre la possibilità di contagio (distanziamento sociale, ingressi e uscite separate, dispenser di disinfettante, etc.). Inoltre le Simbox, ovvero i distributori automatici di schede telefoniche, sono dispositivi assolutamente sicuri in quanto non prevedono scambio di denaro e documenti né l’assistenza del personale del negozio per ottenere assistenza o l’acquisto delle offerte. Iliad dispone di oltre 1.200 Simbox in tutta Italia sparse tra i 17 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città (l’ultimo è stato inaugurato a Palermo) e negli oltre 450 Iliad Point all’interno di GDO e centri commerciali. Vi ricordiamo che durante le festività (21 dicembre – 6 gennaio 2021) i centri commerciali chiuderanno alle 20 in tutte le regioni tranne l’Abruzzo, che resta l’unica zona rossa. Le offerte del gestore francese possono essere acquistate anche nei 500 Iliad Point. Si tratta di edicole, bar e tabaccherie che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay.

Iliad offre una copertura del 99% del territorio nazionale con la sua rete 4G e 4G+. L’azienda ha confermato il successo del suo piano di ampliamento della rete proprietaria raggiungendo con due mesi di anticipo il suo obiettivo annuale di attivare 5.000 siti radio. Al 30 settembre 2020 l’operatore ne aveva installati 6.640. Iliad non include un’app per la gestione della linea nei suoi piani come fanno altri gestori ma consente comunque di personalizzarla accedendo all’Area Personale sul sito, ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili. Da qui è possibile verificare il credito redisuo ed eventualmente effettuare una ricarica online, scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce, ma anche monitorare il consumo del traffico voce e dati, modificare i propri dati personali, gestire le deviazioni di chiamata e accedere ai messaggi salvati in segreteria. Ad oggi Iliad non consente ai suoi clienti di cambiare offerta passando ad un piano con un maggior quantitativo di Gigabyte. L’unico modo per farlo è disdire l’offerta attuale e sottoscrivere quella nuova seguendo la stessa procedura sopra descritta.