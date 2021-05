Very Mobile lancia nuove offerte da 50 GB: si parte da 5,99 euro

A partire dal 5 maggio sono disponibili le nuove offerte Very Mobile con 50 GB di traffico dati incluso . Si tratta di due differenti soluzioni che, pur presentando gli stessi bonus, si caratterizzano per prezzi differenti in base alle modalità di attivazione (portabilità o nuovo numero e operatore di provenienza in caso di portabilità). Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte Very Mobile da 50 GB al mese e come fare per attivarle a partire da 5,99 euro al mese.

Very Mobile è uno degli operatori di telefonia mobile di riferimento per chi è in cerca di una tariffa completa a meno di 10 euro al mese. Si tratta di un operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. A partire dal 5 maggio, Very Mobile mette a disposizione una nuova tariffa da 50 GB disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Come tutte le offerte dell’operatore, anche questa tariffa non include costi nascosti e vincoli.

Il costo (ed il nome) della tariffa, però, cambiano in base alle modalità di attivazione dell’offerta. Per chi attiva un nuovo numero oppure per chi passa a Very Mobile da Iliad o un virtuale, infatti, l’offerta si chiama Very 5,99 e presenta un costo di 5,99 euro al mese. In tutti gli altri casi, invece, l’offerta assume la denominazione di Very 11,99 con un costo mensile di 11,99 euro. L’operatore, inoltre, continua a proporre offerte da 100 GB a partire da 6,99 euro al mese.

Ecco i dettagli delle nuove offerte Very Mobile.

Very 5,99

La nuova offerta Very 5,99 include:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 GB di traffico dati mensile sotto rete 4G con velocità limitata 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile (tramite l’app Very) anticipare il rinnovo mensile e azzerare il contatore dei GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

di traffico dati mensile sotto rete 4G con velocità limitata 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili è possibile (tramite l’app Very) anticipare il rinnovo mensile e azzerare il contatore dei GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 3,3 GB senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ti ho cercato, RingMe, Hotspot) inclusi nel canone mensile

Very 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 5 euro. Da notare che fino al 9 maggio è disponibile l’attivazione gratuita. L’offerta può essere attivata solo in uno di questi casi:

attivazione di un nuovo numero di cellulare

di cellulare richiesta di portabilità da Iliad

richiesta di portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa.

Very 11,99

La seconda offerta da 50 GB proposta da Very Mobile è Very 11,99. L’offerta presenta le stesse caratteristiche viste con la soluzione precedente (minuti ed SMS illimitati e 50 GB al mese) con un costo periodico di 11,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. Anche in questo caso, è possibile sfruttare l’attivazione online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa dell’utente.

Le offerte Very Mobile da 100 GB al mese

Per chi ha la necessità di poter sfruttare un maggior quantitativo di GB di traffico dati, Very Mobile propone anche soluzioni da 100 GB al mese. Le proposte dell’operatore sono:

Very 6,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o da un virtuale

Very 7,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 7,99 euro al mese; l’offerta è riservata a chi richiede un nuovo numero

Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 13,99 euro al mese

Le offerte Very Mobile da 100 GB sono attivabili direttamente online, dal sito dell’operatore:

Come attivare una delle offerte Very Mobile

Le offerte da 50 GB e da 100 GB di Very Mobile sono disponibili tramite attivazione online. La procedura da seguire è davvero molto semplice e può essere completata in pochi minuti. L’utente dovrà fornire:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM (in caso di portabilità) il numero di cellulare da portare a Very Mobile e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

di da portare a Very Mobile e il della SIM (ecco ) l’indirizzo di spedizione della SIM

Per l’acquisto dell’offerta è possibile pagare con una qualsiasi carta di pagamento oltre che con il proprio account PayPal.