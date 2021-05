TIM si distingue per la qualità delle sue offerte Internet casa non solo in ambito consumer ma anche quando si tratta di fornire servizi di connettività ad aziende e partite IVA. Le offerte TIM Business sono la soluzione ideale per professionisti, che possono contare su una rete diffusa capillarmente sul territorio, stabile e veloce. Non solo, l’operatore offre anche soluzioni digitali per il cloud computing, digital transformation e sicurezza informatica e tutta l’assistenza richiesta per usufruire al meglio del suo servizio.

Offerte TIM Business : le promozioni di TIM per partita IVA

Con le offerte TIM Business è possibile accedere ad una rete in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in oltre 140 Comuni. Le tariffe oggi includono anche un router certificato per il Wi-Fi 6 e altri servizi digitali per la protezione dei sistemi informatici aziendali e per ottenere una maggiore visibilità online, requisito fondamentale per la crescita di qualunque business. Non solo, è possibile accedere un’offerta convergente fisso-mobile che permette di ottenere ulteriori vantaggi.

Per la scegliere tra le diverse offerte TIM Business bisogna innanzitutto verificare la copertura. Con SOStariffe.it potete effettuare questa operazione gratuitamente e in pochi secondi. Dove non arriva la fibra ottica, è possibile accedere a tecnologie alternative come l’ADSL fino a 20 Mbps o FWA (Fixed Wireless Access). Quest’ultima prevede che il segnale si muova lungo la fibra ottica solo fino a un punto determinato per poi raggiungere l’utente finale in modalità wireless sulla rete mobile.

1. TIM Senza Limiti Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa solo online grazie a Bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

Indirizzo IP Statico incluso

Modem TIM Hub+ con Wi-Fi 6 incluso

TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul TIM Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di TIM

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese con Bonus Domiciliazione Bancaria della fattura attivabile solo online fino al 30/4/21. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Il Check Up Digitale è un servizio che consente di ottenere una consulenza da parte di un esperto digitale per migliorare la visibilità online della propria azienda. Il servizio è suddiviso in tre fasi:

Compilazione di un questionario online con domande sull’attività, presenza su Google, social network e su Internet in generale e obiettivi da raggiungere

Analisi dei dati raccolti e realizzazione din un report di sintesi e scoring di circa 30 pagine che si riceverà via email

Discussione telefonica sul report

TIM Safe Web Plus è la piattaforma di sicurezza che protegge tutti i dispositivi collegati alla rete dalle principali minacce online (malware e phishing). E’ possibile disattivarlo in ogni momento senza costi aggiuntivi chiamando il Servizio Clienti 191.

2. TIM Unica Business

La tariffa è riservata ai clienti Business di TIM che dispongono di offerte fisse e mobili attive sulla stessa Partita IVA (TIM Deluxe Plus + TIM Senza Limiti XDSL) e permette di ottenere:

Raddoppio dei Giga sulle linee mobili (anche già attive)

TIM Work Smart: una sala riunioni virtuale gratis per 6 mesi con Giga Free per connettersi da PC e smartphone

TIM Quality Assistance: assistenza tecnica e riparazione guasti in un giorno lavorativo. Su richiesta è previsto un indennizzo in caso di ritardata riparazione

L’offerta convergente nel dettaglio prevede:

Navigazione illimitata fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con la fibra ottica FTTC o FTTE

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa solo online grazie a bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

Indirizzo IP Statico incluso

TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul TIM Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di TIM

SIM mobile con minuti illimitati (30 minuti in entrata e uscita in Ue), 50 SMS e 60 GB (di cui 60 MB in roaming in Ue)

Il costo è di 34,99 euro al mese con con Bonus Domiciliazione Bancaria della fattura attivabile solo online invece di 39,99 euro al mese. L’attivazione per la SIM mobile è di 10 euro. E’ possibile richiedere la fattura unica per fisso e mobile.

Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. La tariffa resta attiva fino a quando la componente fissa e mobile restano attive contemporaneamente sulla stessa Partita IVA del cliente. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Alla tariffa è possibile aggiungere il modem TIM Hub+ con certificazione Wi-Fi 6 pagabile con rate da 5 euro al mese per 48 mesi o 10 euro al mese per 24 rate.

Le offerte TIM Business per la fibra ottica possono essere ulteriormente personalizzate con altre opzioni come:

Canale voce aggiuntivo: 10 euro al mese

Numerazione aggiuntiva: 5 euro al mese

Voce Internazionale – Zona 1: 10 euro al mese

Voce Internazionale – Altri Paesi: 5 euro al mese per ciascuna nazione

Assistente personale: 10 euro al mese

TIM Backup Dati 4G: 5 euro al mese e 29 euro di attivazione una tantum

Digital Experience: 10 euro al mese

3. TIM Senza Limiti ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mbps al secondo in download e 1 Mbps in upload con ADSL2+

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali (Tradizionale RTG – 1 canale voce)

Attivazione inclusa solo online grazie a Bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

Indirizzo IP Statico incluso

TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul TIM Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di TIM

L’offerta ha un costo di 35 euro al mese per i primi 3 mesi con domiciliazione della fattura attivabile solo online invece di 40 euro al mese.

Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea o cambio numero sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Alla tariffa è possibile aggiungere il Smart Modem pagabile con rate da 5 euro al mese per 48 mesi o 10 euro al mese per 24 rate.

4. TIM Senza Limiti FWA

Navigazione illimitata fino a 40 Mbps al secondo in download e 4 Mbps in upload con FWA

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa solo online grazie a bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

1 canale Voce VoIP incluso

Indirizzo IP dinamico incluso

TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul TIM Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di TIM

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese per i primi 3 mesi con domiciliazione della fattura attivabile solo online invece di 35 euro al mese. A seconda della copertura disponibile si dovrà procedere all’installazione da parte di un tecnico TIM di un apparato outdoor o indoor, entrambi forniti in comodato d’uso gratuito. Esercitando il diritto di recesso con un preavviso di 30 giorni, l’utente è tenuto alla loro restituzione.

TIM permette anche di associare alla linea fissa un centralino per gestire con la massima efficienza le comunicazioni aziendali dentro e fuori l’ufficio:

1. TIM ComUnica Entry

Questa soluzione si presta ai clienti monosede che necessitano di un centralino in cloud in grado di gestire contemporaneamente fino a 6 chiamate voce e attivabile in tempi rapidi. Il piano include:

Centralino virtuale VoIP e Dati con connessione Internet professionale illimitata fino a 100 Mbps

Da 2 fino a 6 chiamate vocali contemporanee

IP statico​​ incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Router WIFI incluso in noleggio​

All’offerta è poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Router TIR premium con Back up (solo con connessione FTTC)

Internet xDSL Professional Opzione Fast 100 – BMG 256K

Canale Voce aggiuntivo (fino ad un massimo di 4)

2. TIM ComUnica

Questa soluzione invece è perfetta sia per i clienti monosede che per quelli multisede, in quanto garantisce massima velocità e flessibilità nella gestione delle chiamate voce in simultanea. Il piano prevede:

Numero di canali Voce, ovvero il numero di chiamate contemporanee da assegnare alla tua sede

Navigazione Internet professionale illimitata con tutte le tecnologie disponibili e Banda Minima Garantita​

Router standard o router con backup LTE​​

Prodotti corded, cordless e prodotti dati tra cui scegliere

Predisposizione, adeguamento o ampliamento LAN per garantire che sia adeguata al supporto del VoIP

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

App per PC e dispositivi mobili disponibili per tutti gli utenti dell’azienda​

All’offerta è possibile aggiungere anche il pacchetto flat per le Chiamate Voce Internazionale.