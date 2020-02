Very Mobile di WIND: 30 GB, tutto illimitato a 4,99 euro con il nuovo operatore

Con l’inizio della nuova settimana debutta ufficialmente Very Mobile, nuovo operatore virtuale di Wind Tre che segue l’esempio di ho. Mobile di Vodafone e Kena Mobile di TIM lanciando un nuovo brand con offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La prima offerta di Very Mobile include 30 GB di traffico dati ad appena 4,99 Euro al mese . Ecco tutti i dettagli.

Debutta in via ufficiale nella giornata di oggi Very Mobile. Si tratta di un nuovo operatore virtuale di Wind Tre che punta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato di telefonia mobile italiano grazie ad offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, senza vincoli e costi nascosti di alcun tipo.

Le offerte Very Mobile sono disponibili da oggi 24 febbraio e sono accessibili a tutti gli utenti, sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore che con l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Al lancio, ma solo per i primi 20 mila clienti, Very Mobile riserva un’offerta speciale da appena 4,99 Euro al mese.

30 GB e tutto illimitato a 4,99 Euro al mese con Very Mobile

La prima offerta di Very Mobile include un pacchetto davvero molto ricco e presenta un prezzo estremamente contenuto. Gli utenti interessati ad attivare l’offerta Very Mobile potranno contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 30 GB di traffico dati sotto rete 4G; la velocità di connessione sotto rete 4G è limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload; la copertura della rete dati è la stessa garantita dalla “Super Rete” di Wind Tre

di traffico dati sotto rete 4G; la velocità di connessione sotto rete 4G è limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload; la copertura della rete dati è la stessa garantita dalla “Super Rete” di Wind Tre in roaming in UE è possibile sfruttare minuti ed SMS senza limiti e sino a 2,4 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo

La prima offerta di Very Mobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. E’ possibile, nel caso in cui l’utente lo ritenesse necessario, impostare un’autoricarica periodica per essere certi di non restare mai senza credito e di poter continuare ad utilizzare liberamente la SIM.

Per attivare la nuova offerta di Very Mobile è previsto un contributo iniziale (attivazione + costo SIM), da pagare subito, che va a sommarsi al costo della prima ricarica. Il costo iniziale dipende dall’operatore di provenienza:

5 Euro per chi attiva un nuovo numero o per chi passa a Very Mobile da BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

per chi attiva un nuovo numero o per chi passa a Very Mobile da BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU 25 Euro per chi passa a Very Mobile da Vodafone, TIM, Wind e Tre

L’offerta in questione non presenta vincoli di alcun tipo ma è disponibile in “tiratura limitata” risultando attivabile esclusivamente dai primi 20 mila clienti che sceglieranno Very Mobile. Considerando la convenienza dell’offerta, quindi, è molto probabile che la disponibilità della prima tariffa di Very Mobile si esaurirà molto presto.

Segnaliamo che nel canone mensile della prima offerta Very Mobile sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot). Non sono presenti costi nascosti e sono bloccate le attivazione dei servizi a pagamento (l’utente ha facoltà di riattivarli tramite app). Da notare che sono bloccati anche le chiamate verso l’estero (anche in questo caso è possibile attivare la funzionalità successivamente) mentre sono supportati gli SMS bancari (potrebbe essere addebitati costi aggiuntivi a seconda della banca).

Tra le funzionalità più interessanti disponibili con la prima offerta di Very Mobile c’è la possibilità di rinnovare in anticipo l’offerta facendo ripartire il mese nel caso in cui terminino i GB di traffico dati. Questa funzionalità, accessibile tramite l’app Very Mobile cliccando sull’opzione Rinnova Ora, non presenta costi aggiuntivi oltre al normale costo mensile dell’offerta.

L’attivazione dell’offerta Very Mobile, che può essere richiesta online, avverrà tramite l’app Very Mobile seguendo una procedura molto semplice e veloce. Per qualsiasi informazione e per l’assistenza clienti, segnaliamo che i contatti di Very Mobile a cui fare riferimento sono i seguenti:

800 99 4444 per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto

per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto 1929 per tutti i già clienti che hanno bisogno d’assistenza

Alternative a Very Mobile: le offerte per chi vuole spendere poco

Very Mobile debutta sul mercato italiano proponendo una delle migliori offerte per smartphone considerando i costi ridotti e i tanti GB a disposizione. Sono comunque disponibili sul mercato di telefonia italiano diverse tariffe che includono un ricco bundle dati ad un costo inferiore ai 10 Euro al mese. Ecco alcuni esempio:

ho. 5,99 : minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa ad ho. da Iliad o da alcuni operatori virtuali

: minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa ad ho. da Iliad o da alcuni operatori virtuali Kena 5,99 Flash: minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps upload al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa a Kena da Iliad o da alcuni operatori virtuali

minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps upload al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa a Kena da Iliad o da alcuni operatori virtuali Giga 50 di Iliad: minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da tutti

minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da tutti ho. 8,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload al costo di 8,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa ad ho. da Kena Mobile, Daily Telecom o da chi attiva un nuovo numero di cellulare

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload al costo di 8,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile solo da chi passa ad ho. da Kena Mobile, Daily Telecom o da chi attiva un nuovo numero di cellulare Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G al costo di 9,95 Euro al mese

Per scoprire quali sono le migliori offerte del momento è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile che offre una panoramica completa su tutte le migliori tariffe a disposizione degli utenti che vogliono dare un taglio ai costi per lo smartphone, senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB.